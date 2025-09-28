Πυροβολισμοί σε μορμονική εκκλησία στο Μίσιγκαν: Τουλάχιστον 1 νεκρός & 9 τραυματίες

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών στο Γκραντ Μπλαν, περίπου 50 μίλια βόρεια του Ντιτρόιτ, ανέφερε η τοπική αστυνομία σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εκκλησία είχε τυλιχθεί στις φλόγες.
Σύμφωνα με το CNN, o δράστης έχει εξουδετερωθεί και δεν υπάρχει συνεχιζόμενη απειλή για το κοινό, όπως αναφέρει το Τμήμα Αστυνομίας του Γκραντ Μπλανκ. Η αστυνομία καλεί το κοινό να αποφύγει την περιοχή, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.
BREAKING: Video shows church on fire as officials respond to active shooter with multiple victims at The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints in Grand Blanc, Michigan. pic.twitter.com/pQDd0UZPEu— AZ Intel (@AZ_Intel_) September 28, 2025