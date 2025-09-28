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Πυροβολισμοί σε μορμονική εκκλησία στο Μίσιγκαν: Τουλάχιστον 1 νεκρός &amp; 9 τραυματίες
Ειδήσεις
19:27 - 28 Σεπ 2025

Πυροβολισμοί σε μορμονική εκκλησία στο Μίσιγκαν: Τουλάχιστον 1 νεκρός & 9 τραυματίες

Reporter.gr Newsroom
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Τουλάχιστον ένα άτομο σκοτώθηκε και εννέα άλλα τραυματίστηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών στο Γκραντ Μπλανκ του Μίσιγκαν, σύμφωνα με την αστυνομία.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών στο Γκραντ Μπλαν, περίπου 50 μίλια βόρεια του Ντιτρόιτ, ανέφερε η τοπική αστυνομία σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εκκλησία είχε τυλιχθεί στις φλόγες.

Σύμφωνα με το CNN, o δράστης έχει εξουδετερωθεί και δεν υπάρχει συνεχιζόμενη απειλή για το κοινό, όπως αναφέρει το Τμήμα Αστυνομίας του Γκραντ Μπλανκ. Η αστυνομία καλεί το κοινό να αποφύγει την περιοχή, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Τελευταία τροποποίηση στις 28/09/2025 - 21:01
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