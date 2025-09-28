Κίνα: Σε θάνατο με αναστολή ο πρώην υπουργός Γεωργίας για δωροληψία

Σε θάνατο με αναστολή καταδικάστηκε ο Τανγκ Ρεντζιάν, πρώην υπουργός Γεωργίας και Αγροτικών Υποθέσεων της Κίνας, από δικαστήριο στην επαρχία Τζιλίν, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο Xinhua.

Ο Τανγκ κρίθηκε ένοχος για δωροληψία, έχοντας λάβει χρήματα και ακίνητα συνολικής αξίας άνω των 268 εκατομμυρίων γουάν (37,6 εκατομμύρια δολάρια) κατά τη διάρκεια της θητείας του σε διάφορες θέσεις από το 2007 έως το 2024. Το δικαστήριο ανέστειλε την εκτέλεση της θανατικής ποινής για δύο χρόνια, σημειώνοντας ότι ο ίδιος ομολόγησε τα εγκλήματά του.

Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας είχε ήδη αποβάλει τον Τανγκ τον Νοέμβριο του 2024, έξι μήνες μετά την έναρξη έρευνας από την Κεντρική Επιτροπή Επιθεώρησης της Διαφθοράς, που οδήγησε στην απομάκρυνσή του από το υπουργικό αξίωμα.

Η έρευνα σε βάρος του Τανγκ ακολούθησε ανάλογες έρευνες σε κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, όπως ο υπουργός Άμυνας Λι Σανγκφού και ο προκάτοχός του Γουέι Φενγκχέ, στο πλαίσιο της εκστρατείας της κυβέρνησης κατά της διαφθοράς.

Πριν αναλάβει καθήκοντα υπουργού Γεωργίας, ο Τανγκ υπηρέτησε ως κυβερνήτης της δυτικής επαρχίας Γκανσού από το 2017 έως το 2020.