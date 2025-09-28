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Αιχμές τουρκικών ΜΜΕ σε Μητσοτάκη: Τα βάζει με την Τουρκία - Απαιτήσεις για Casus belli
Ειδήσεις
19:10 - 28 Σεπ 2025

Αιχμές τουρκικών ΜΜΕ σε Μητσοτάκη: Τα βάζει με την Τουρκία - Απαιτήσεις για Casus belli

Reporter.gr Newsroom
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Με επικριτικούς τόνους υποδέχθηκαν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης την ομιλία του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, επισημαίνοντας τόσο την ένταση όσο και τη σαφήνεια με την οποία ο κ. Μητσοτάκης έθεσε θέματα διμερούς ενδιαφέροντος.

Τα τουρκικά ρεπορτάζ αποτυπώνουν την αίσθηση ότι η Ελλάδα επιδιώκει να θέσει τον τόνο στις διεθνείς συζητήσεις, διατηρώντας παράλληλα επιφυλακτική στάση για κάθε πρόοδο που θα μπορούσε να ενισχύσει την τουρκική στρατιωτική θέση στην περιοχή.

Η εφημερίδα Χουριέτ σχολίασε: «Ο Μητσοτάκης ενώ θέλει διάλογο, τα φόρτωσε στην Τουρκία από το βήμα του ΟΗΕ», υπογραμμίζοντας ότι η Αθήνα προχώρησε σε δημόσιες απαιτήσεις για την κατάργηση του casus belli του 1995, που προβλέπει στρατιωτική αντίδραση της Τουρκίας σε περίπτωση επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων.

Σύμφωνα με το edotourkia, η ομιλία του Έλληνα πρωθυπουργού επισήμανε επίσης το Κυπριακό, με τον κ. Μητσοτάκη να επαναλαμβάνει τις ελληνικές καταγγελίες για κατοχή, κάτι που, όπως αναφέρουν τα τουρκικά δημοσιεύματα, παρουσιάζεται ως ένδειξη ότι η Αθήνα παρακολουθεί στενά την περιοχή και διεκδικεί διεθνή στήριξη.

Τα τουρκικά ΜΜΕ εστιάζουν επίσης στην προσπάθεια της Ελλάδας να μπλοκάρει τη συμμετοχή της Τουρκίας σε ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα SAFE, συνολικής αξίας 150 δισ. δολαρίων, θέτοντας ως όρο την άρση του casus belli. Παράλληλα, παρατηρείται έντονο ενδιαφέρον για το ζήτημα της πιθανής επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, με τα σενάρια να κυμαίνονται από «αδύνατο όσο υπάρχουν οι S-400» έως «αν το θελήσει ο Τραμπ, θα περάσει από το Κογκρέσο».

Τελευταία τροποποίηση στις 28/09/2025 - 20:13
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