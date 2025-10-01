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Βρετανία: Ζήτησε «πίσω πόρτα» από την Apple για δεδομένα χρηστών cloud
Ειδήσεις
16:54 - 01 Οκτ 2025

Βρετανία: Ζήτησε «πίσω πόρτα» από την Apple για δεδομένα χρηστών cloud

Reporter.gr Newsroom
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Η βρετανική κυβέρνηση εξέδωσε πρόσφατα νέα εντολή προς την Apple ανοίγοντας εκ νέου το θέμα της δημιουργίας μιας «πίσω πόρτας» στην υπηρεσία αποθήκευσης cloud, επικεντρώνοντας αυτή τη φορά αποκλειστικά στα δεδομένα Βρετανών χρηστών, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα των Financial Times την Τετάρτη (1/10).

Τον Αύγουστο, η Βρετανία είχε αποσύρει την προηγούμενη εντολή προς τον κατασκευαστή του iPhone να παρέχει μια «πίσω πόρτα» που θα επέτρεπε την πρόσβαση σε προστατευμένα κρυπτογραφημένα δεδομένα Αμερικανών και Βρετανών πολιτών, σύμφωνα με το Διευθυντή Εθνικής Πληροφοριών των ΗΠΑ, Tulsi Gabbard.

Οι Αμερικανοί νομοθέτες είχαν εκφράσει ανησυχίες ότι η εντολή αυτή θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για εκμετάλλευση των κρυπτογραφημένων δεδομένων από εγκληματίες του κυβερνοχώρου και αυταρχικές κυβερνήσεις.

Η Apple, η οποία έχει δηλώσει ότι «δεν θα δημιουργήσει ποτέ «πίσω πόρτα» στις κρυπτογραφημένες υπηρεσίες ή συσκευές της», άσκησε έφεση κατά της προηγούμενης εντολής στο Investigatory Powers Tribunal (IPT) του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως επιβεβαίωσε το IPT τον Απρίλιο.

Ένας εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης ανέφερε: «Δεν σχολιάζουμε επιχειρησιακά θέματα, όπως για παράδειγμα την επιβεβαίωση ή την άρνηση της ύπαρξης τέτοιων ειδοποιήσεων. Θα λαμβάνουμε πάντα όλα τα απαραίτητα μέτρα σε εθνικό επίπεδο για την ασφάλεια των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου».

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