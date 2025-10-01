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Δέλτα Τεχνική: Στα €9,04 εκατ. το τίμημα πώλησης της θυγατρικής ΔΕΛΤΑ Αιολικά Πάρκα Δυτικής Πελοποννήσου
Ανακοινώσεις
16:40 - 01 Οκτ 2025

Δέλτα Τεχνική: Στα €9,04 εκατ. το τίμημα πώλησης της θυγατρικής ΔΕΛΤΑ Αιολικά Πάρκα Δυτικής Πελοποννήσου

Reporter.gr Newsroom
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Η Διοίκηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» (εφεξής για λόγους συντομίας η «Εταιρεία»), σε  συνέχεια σχετικού ερωτήματος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με την  με αριθμό πρωτοκόλλου 2339/30.09.2025 επιστολή και σε  συμπλήρωση της από 26.09.2025 ανακοίνωσης της, λαμβάνοντας υπόψιν το άρθρο 41 των Κανόνων Λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς (ΕΝ.Α.) του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το συνολικό τίμημα της πωλήσεως του συνόλου (100%) των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της θυγατρικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΕΛΤΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ», δ.τ. «ΔΕΛΤΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ», ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 122456101000, Α.Φ.Μ.: 998537580» ανήλθε στο ποσό των εννέα εκατομμυρίων τριάντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων εξήντα επτά ευρώ και εξήντα ενός λεπτών (9.035.367,61€). 

Περαιτέρω σε απόλυτη συμμόρφωση με τους όρους και τις προϋποθέσεις του από 22.12.2017 Προγράμματος Κοινού Ομολογιακού Δανείου εκδόσεως της Εταιρείας, του οποίου η διάρκεια λήγει την 22.12.2025, η Διοίκηση της Εταιρεία ανακοινώνει ότι επί τω τέλει της πλήρωσης του συνόλου των απαιτούμενων ενεργειών για την έγκυρη και νομότυπη ολοκλήρωση της κατά τα ανωτέρω μεταβίβασης το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει ήδη προβεί στην ενημέρωση του Εκπροσώπου των ομολογιούχων και έχει δρομολογήσει την διαδικασία της σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης των Ομολογιούχων (σύμφωνα με τους όρους του εν λόγω δανείου και τα υπό του νόμου οριζόμενα του Κοινού Ομολογιακού Δανείου) με βασικό θέμα της ημερησίας διατάξεως: την έγκριση της μεταβίβασης-πώλησης του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας στην ως άνω θυγατρική και τη συνακόλουθη σχετική προσαρμογή και αναμόρφωση των όρων του προγράμματος του από 22.12.2017 Κοινού Ομολογιακού Δανείου.

Τέλος σημειώνεται ότι το αναλυτικό κείμενο της πρόσκλησης, ο τόπος, η χρονολογία, η ώρα της Συνέλευσης και οι αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο συμμετοχής και άσκησης των δικαιωμάτων των Ομολογιούχων θα γνωστοποιηθούν προς το επενδυτικό κοινό με νεότερη ανακοίνωση σύμφωνα με το οριζόμενα στο ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

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