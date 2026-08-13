Βρετανία: Σιδηροδρομικό ατύχημα κοντά στο Μπράιτον - Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες

Σοβαρό σιδηροδρομικό ατύχημα σημειώθηκε την Πέμπτη (13/8) στην περιοχή του Λιούις, στο Ανατολικό Σάσεξ της Βρετανίας, κοντά στο Μπράιτον, όταν συρμός της Southern εκτροχιάστηκε, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία σε όλες τις γραμμές που διέρχονται από την περιοχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, έως και 40 επιβάτες φέρονταν να έχουν εγκλωβιστεί σε βαγόνια του τρένου που ανατράπηκαν, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Η Network Rail επιβεβαίωσε ότι συρμός της Southern εκτροχιάστηκε κοντά στον σταθμό του Λιούις. Η Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών ανέφερε ότι αστυνομικοί βρίσκονται στο σημείο, μαζί με διασώστες, ιατρικό προσωπικό και πυροσβεστικές δυνάμεις, προκειμένου να συνδράμουν τους επιβάτες και να διαχειριστούν την κατάσταση.

Οι Αρχές απηύθυναν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή, ενώ η Southern προειδοποίησε για σημαντικές καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων. Η κυκλοφορία των τρένων μέσω του Λιούις έχει διακοπεί, με την εταιρεία να εκτιμά ότι η σοβαρή αναστάτωση θα διαρκέσει έως αργά το βράδυ.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι ή σοβαροί τραυματισμοί, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν την επιχείρηση στο σημείο και την απομάκρυνση των επιβατών από τα ανατραπέντα βαγόνια.