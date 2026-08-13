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CNBC: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή απειλεί να «φρενάρει» τη βρετανική οικονομία
Ειδήσεις
21:00 - 13 Αυγ 2026

CNBC: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή απειλεί να «φρενάρει» τη βρετανική οικονομία

Reporter.gr Newsroom
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Η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου εμφανίζει περαιτέρω ενδείξεις μιας πολυαναμενόμενης ανάκαμψης, ωστόσο η εικόνα περιπλέκεται από τις επιπτώσεις του πολέμου με το Ιράν και τις υψηλές τιμές ενέργειας.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το CNBC, οι Βρετανοί έχουν δαπανήσει περισσότερα από όσα αναμενόταν τους τελευταίους μήνες, εν μέσω των υψηλών θερμοκρασιών, της δυναμικής πορείας στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου και της ενίσχυσης της επιχειρηματικής εμπιστοσύνης.

Τα επίσημα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη (13/8) έδειξαν ότι η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου αναπτύχθηκε κατά 0,4% το δεύτερο τρίμηνο, μετά την αύξηση κατά 0,6% το πρώτο τρίμηνο.

Οι επιχειρηματικές επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 1,7% κατά την ίδια περίοδο, διαψεύδοντας τις προβλέψεις των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters, οι οποίοι ανέμεναν πτώση κατά 0,5%.

Σε αυτό το φόντο, σημειώνεται ότι τα συγκεκριμένα στοιχεία διατηρούν τη χώρα σε τροχιά ώστε να καταγράψει για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο τη μεγαλύτερη ανάπτυξη μεταξύ των χωρών της G7, δήλωσε την Πέμπτη ο Σαντζάι Ράτζα, επικεφαλής οικονομολόγος της Deutsche Bank για το Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Ράτζα ανέφερε συγκεκριμένα ότι τα τελευταία στοιχεία διαμορφώνουν τον ετησιοποιημένο ρυθμό ανάπτυξης για το πρώτο εξάμηνο του έτους στο «εντυπωσιακό» 2%.

«Εξακολουθεί να είναι πιθανή κάποια επιβράδυνση», πρόσθεσε ο Ράτζα, ιδιαίτερα καθώς οι υψηλότερες τιμές στα πρατήρια καυσίμων πιέζουν τα εισοδήματα των νοικοκυριών. «Ωστόσο, για πρώτη φορά εδώ και αρκετό καιρό, βλέπουμε πλέον να διαμορφώνονται μέτριοι ανοδικοί κίνδυνοι».

Ωστόσο, οι οικονομικές προοπτικές που αντιμετωπίζει ο νέος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Άντι Μπέρναμ, δεν είναι εξ ολοκλήρου θετικές.

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Τον Απρίλιο, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) προειδοποίησε ότι ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν - ο οποίος δεν εμφανίζει μέχρι στιγμής σαφή σημάδια τερματισμού - θα έπληττε τις προοπτικές ανάπτυξης του Ηνωμένου Βασιλείου περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη ανεπτυγμένη οικονομία.

Όπως επισημαίνει το CNBC, το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένο στις αυξήσεις των τιμών ενέργειας, λόγω της εξάρτησής του από εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει επίσης καταγράψει μεγαλύτερη άνοδο του πληθωρισμού στα αγαθά σε σύγκριση με τις περισσότερες άλλες ανεπτυγμένες οικονομίες.

Μάλιστα, το Bloomberg μετέδωσε την Τετάρτη (12/8) ότι αξιωματούχοι του υπουργείου Οικονομικών είχαν παρουσιάσει στον Μπέρναμ μοντέλα για τα δυσμενέστερα δυνατά σενάρια. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, όπως αναφέρθηκε, η ανάπτυξη θα μπορούσε να επιβραδυνθεί μόλις στο 0,3% το επόμενο έτος, εάν οι διαταραχές στα στενά του Ορμούζ συνεχιστούν.

Ο Τόμας Βιεντέλεκ, επικεφαλής Ευρωπαίος οικονομολόγος για μακροοικονομικά στην T. Rowe Price, δήλωσε ότι υπάρχουν ενθαρρυντικές ενδείξεις πως ο κινητήριος μοχλός της ανάπτυξης του Ηνωμένου Βασιλείου έχει μετατοπιστεί από τις αυξημένες κρατικές δαπάνες προς τις ισχυρότερες επιδόσεις του ιδιωτικού τομέα.

Παρ’ όλα αυτά, η άποψη ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει αφήσει τη βρετανική οικονομία ανεπηρέαστη είναι «πιθανότατα πολύ καλή για να είναι αληθινή», πρόσθεσε ο Βιεντέλεκ.

«Κανονικά, η ανάπτυξη που καταγράφεται στα δύο πρώτα τρίμηνα είναι σημαντικά ισχυρότερη από εκείνη που παρατηρείται στο δεύτερο εξάμηνο του έτους», σημείωσε ο Βιεντέλεκ.

Ο Σανιέλ Ράμτζι, συν-επικεφαλής του τμήματος multi-asset στην Pictet Asset Management, υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη ήταν συγκεντρωμένη στον κυρίαρχο τομέα των υπηρεσιών του Ηνωμένου Βασιλείου.

«Ο ζεστός καιρός έχει βοηθήσει τον τομέα των υπηρεσιών, όμως, στην πραγματικότητα, όταν έχουμε μια παγκόσμια επενδυτική έκρηξη στις υποδομές, ο κατασκευαστικός μας κλάδος και η βιομηχανική μας παραγωγή καταγράφουν πτώση σε ετήσια βάση», δήλωσε ο Ράμτζι στο CNBC.

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