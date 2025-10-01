Σεισμός Φιλιππίνες: Πάνω από 70 οι νεκροί - Διασώστες αναζητούν επιζώντες

Ομάδες διάσωσης στις Φιλιππίνες ψάχνουν την Τετάρτη 1/10 για επιζώντες μέσα σε λάσπες και συντρίμμια, ενώ οι αρχές ζητούσαν βοήθεια για τα νοσοκομεία που έχουν κατακλυστεί από τραυματίες, μετά τον φονικότερο σεισμό των τελευταίων δέκα και πλέον ετών, ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 70 ανθρώπους.

Σύμφωνα με το Reuters, οι αρχές ανέφεραν ότι φοβούνται πως ο τελικός απολογισμός θα είναι ακόμη βαρύτερος από τον ισχυρό σεισμό των 6,9 Ρίχτερ, που σημειώθηκε σε μικρό εστιακό βάθος, στα ανοιχτά του κεντρικού τουριστικού νησιού Σέμπου, το βράδυ της Τρίτης. Κτίρια κατέρρευσαν, ανάμεσά τους και μια εκκλησία άνω των 100 ετών. Καταστήματα, σπίτια και γέφυρες υπέστησαν ζημιές στις βόρειες ακτές του νησιού, ενώ η ηλεκτροδότηση διεκόπη.

Οι μετασεισμοί συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της Τετάρτης, καθώς οι αρχές έστηναν κινητές κουζίνες για εκατοντάδες εκτοπισμένους και έσπευδαν να εξασφαλίσουν προσωρινή ηλεκτροδότηση ενόψει της νύχτας.

Αναζήτηση επιζώντων κάτω από κατολίσθηση

Στο Μπόγκο, τη χειρότερα πληγείσα πόλη, περίπου 18 χλμ. από το επίκεντρο, πτώματα σκεπασμένα με μαύρα σεντόνια μεταφέρονταν με φορεία και τοποθετούνταν στη σειρά έξω από νοσοκομείο. Ένας άνδρας ξέσπασε σε λυγμούς όταν σήκωσε το πλαστικό κάλυμμα και έσφιξε το πρόσωπο νεκρού συγγενή του. Ομάδες πολιτικής προστασίας έψαχναν για σημάδια ζωής κάτω από κατολίσθηση που σκότωσε τουλάχιστον 14 ανθρώπους.

«Όσο κι αν θα ήθελα να πω ότι δεν θα υπάρξουν άλλα θύματα, ο απολογισμός μπορεί να αυξηθεί», δήλωσε η εκπρόσωπος της επαρχίας Σέμπου, Έιντζελιζ Όρονγκ.

Ο σεκιούριτι Μαρκ Ότσεα περιέγραψε πως εργαζόταν σε γνωστό εστιατόριο όταν κατέρρευσε η μία πλευρά του κτιρίου: «Ευτυχώς ο κόσμος βρισκόταν μπροστά. Ακόμα έχουμε άγχος… έχουμε χάσει τον λογαριασμό από τους μετασεισμούς από χθες το βράδυ».

Οδηγός τρίκυκλου, ο Σόνι Κιούζε, είπε ότι το σπίτι του σείστηκε αλλά πρόλαβε να βγάλει την οικογένειά του: «Νομίσαμε ότι θα πεθαίναμε σήμερα, αλλά ευχαριστούμε τον Θεό που είμαστε όλοι ασφαλείς».

Ο σεισμός ήταν ο φονικότερος στη χώρα από το 2013, όταν σεισμός 7,2 Ρίχτερ στο γειτονικό νησί Μποχόλ είχε σκοτώσει 222 ανθρώπους. Οι Φιλιππίνες βρίσκονται στον «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού και καταγράφουν πάνω από 800 σεισμούς τον χρόνο.

Δεν υπήρχε άμεσα αριθμός για τους αγνοούμενους. Οι αρχές ανέφεραν 186 τραυματίες και έκαναν έκκληση για εθελοντές γιατρούς ώστε να ενισχυθούν τα νοσοκομεία. Οι καταρρακτώδεις βροχές και η έλλειψη ηλεκτρικού δυσκόλευαν τις έρευνες.

Σεισμολογικές υπηρεσίες υπολόγισαν το βάθος στα 10 χλμ. και κατέγραψαν αρκετούς μετασεισμούς, ο ισχυρότερος εκ των οποίων ήταν 6 Ρίχτερ. Δεν υπήρξε προειδοποίηση για τσουνάμι.

Βίντεο τοπικών ΜΜΕ έδειχναν πολίτες να τρέχουν πανικόβλητοι έξω από σπίτια καθώς κατέρρεαν κτίρια. Τεράστιες ρωγμές άνοιξαν σε δρόμους, ενώ μοτοσικλετιστές έτρεχαν να σωθούν πάνω σε γέφυρα που κουνιόταν βίαια.

Η ακτοφυλακή έστειλε πλοίο με γιατρούς, νοσηλευτές και ιατροφαρμακευτικό υλικό προς το Μπόγκο.

Οι αρχές συμβούλευσαν τους επισκέπτες του νησιού Σέμπου, δημοφιλούς τουριστικού προορισμού, να παραμείνουν σε εγρήγορση. Το διεθνές αεροδρόμιο του νησιού, το δεύτερο πιο πολυσύχναστο της χώρας, παρέμενε σε λειτουργία.

Δέσμευση για βοήθεια από τον πρόεδρο Φέρντιναντ Μάρκος Τζούνιορ

Ο πρόεδρος Φερντινάντ Μάρκος Τζούνιορ δεσμεύτηκε για άμεση βοήθεια: «Αξιολογούμε τις ζημιές, αξιολογούμε τις ανάγκες».

Ο δήμαρχος της περιοχής Σαν Ρεμίτζιο, Μαριάνο Μαρτίνεζ, ανέφερε τουλάχιστον 11 θανάτους, με θύματα ακόμη και 12 ετών, ενώ προειδοποίησε για αύξηση των απωλειών.

Η αντιδήμαρχος Άλφι Ρέινες είπε ότι ανάμεσα στα θύματα ήταν πολίτες που έπαιζαν μπάσκετ σε γυμναστήριο που κατέρρευσε μερικώς. Ζήτησε επειγόντως τρόφιμα, νερό και βαρέα μηχανήματα για τις επιχειρήσεις διάσωσης.