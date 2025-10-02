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ΗΠΑ: Στασιμότητα στην απασχόληση με λιγότερες απολύσεις το Σεπτέμβριο - Σε χαμηλό 16ετίας οι προσλήψεις
Ειδήσεις
15:44 - 02 Οκτ 2025

ΗΠΑ: Στασιμότητα στην απασχόληση με λιγότερες απολύσεις το Σεπτέμβριο - Σε χαμηλό 16ετίας οι προσλήψεις

Reporter.gr Newsroom
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Οι εργοδότες στις ΗΠΑ ανακοίνωσαν λιγότερες απολύσεις το Σεπτέμβριο, αλλά τα σχέδια πρόσληψης μέχρι στιγμής φέτος ήταν τα χαμηλότερα από το 2009, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη (2/10).

Η έκθεση της εταιρείας Challenger, Gray & Christmas δεν προσελκύει συνήθως μεγάλη προσοχή. Ωστόσο, σε συνδυασμό με άλλα ιδιωτικά στοιχεία, έχει αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία λόγω του κλεισίματος της αμερικανικής κυβέρνησης, το οποίο οδήγησε στην αναστολή σημαντικών οικονομικών ανακοινώσεων.

Η Challenger, Gray & Christmas ανέφερε ότι οι προγραμματισμένες απολύσεις μειώθηκαν κατά 37% σε μηνιαία βάση, φτάνοντας τις 54.064 το Σεπτέμβριο. Οι εργοδότες έχουν ανακοινώσει μέχρι στιγμής φέτος 946.426 περικοπές θέσεων εργασίας, το υψηλότερο νούμερο από το 2020. Τα σχέδια πρόσληψης μέχρι στιγμής φέτος ανέρχονται σε 204.939, το χαμηλότερο επίπεδο από το 2009.

«Αυτή τη στιγμή, αντιμετωπίζουμε στασιμότητα στην αγορά εργασίας, αυξήσεις κόστους και μια μετασχηματιστική νέα τεχνολογία», δήλωσε ο Andrew Challenger, ανώτερος αντιπρόεδρος της Challenger, Gray & Christmas και πρόσθεσε: «Με τις μειώσεις των επιτοκίων που έρχονται, ενδέχεται να δούμε κάποια σταθεροποίηση στο τέταρτο τρίμηνο, αλλά άλλοι παράγοντες θα μπορούσαν να οδηγήσουν τους εργοδότες να προγραμματίσουν απολύσεις ή να αναβάλουν τις προσλήψεις».

Οι οικονομολόγοι λένε ότι η παρατεταμένη αβεβαιότητα από την εμπορική πολιτική του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, οι επιδρομές κατά των μεταναστών και η άνοδος της τεχνητής νοημοσύνης, έχουν συνδυαστεί για να μειώσουν τη ζήτηση και την προσφορά εργασίας.

Ο Challenger είπε ότι η κυβέρνηση ήταν υπεύθυνη για το μεγαλύτερο μέρος των προγραμματισμένων απολύσεων, με 299.755 περικοπές θέσεων εργασίας που έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής φέτος, ως μέρος μιας άνευ προηγουμένου εκστρατείας του Λευκού Οίκου για τη μείωση του ομοσπονδιακού εργατικού δυναμικού.

Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης κοστίζει θέσεις εργασίας στον τομέα της τεχνολογίας, με τις εταιρείες του κλάδου να ανακοινώνουν 107.878 απολύσεις μέχρι στιγμής φέτος. Ο Challenger δήλωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη δυσχεραίνει, επίσης, την εύρεση θέσεων εργασίας, ιδίως για τους μηχανικούς που βρίσκονται στην αρχή της καριέρας τους.

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