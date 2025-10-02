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Γεωργιάδης: Δεν αμφισβητώ ότι ο Ρούτσι κάνει απεργία πείνας για λόγους που θεωρεί σημαντικούς
Πολιτική
15:34 - 02 Οκτ 2025

Γεωργιάδης: Δεν αμφισβητώ ότι ο Ρούτσι κάνει απεργία πείνας για λόγους που θεωρεί σημαντικούς

Reporter.gr Newsroom
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Στην υπόθεση του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος βρίσκεται στην 17η ημέρα απεργίας πείνας, αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης την Πέμπτη (2/10).

«Δεν αμφισβητώ ότι ο Ρούτσι κάνει απεργία πείνας για λόγους που ο ίδιος θεωρεί σημαντικούς. Ωστόσο, οι γιατροί πρέπει να τον εξετάσουν η ανθρώπινη ζωή είναι αδιαπραγμάτευτη», σημείωσε υπουργός στην ΕΡΤ και πρόσθεσε ότι «το ΕΚΑΒ έχει ειδικό ρόλο και θεσμική αποστολή, δεν πάει πουθενά για να “εκφοβίσει”, αλλά για να προστατεύσει τη ζωή και την υγεία του πολίτη».

Ο υπουργός είπε ακόμα ότι εστάλη σταθμός του ΕΚΑΒ κοντά του, ώστε να υπάρξει άμεση παρέμβαση αν επιδεινωθεί η κατάσταση της υγείας του.

Επιπλέον, όπως ανέφερε υπήρξε επίσημη ενημέρωση από το ΕΚΑΒ ότι ο ίδιος αρνήθηκε εξέταση και ότι αργότερα, ο ίδιος διέψευσε ότι δέχθηκε ιατρική φροντίδα.

«Έχω ενημερωθεί από τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ ότι ο κ. Ρούτσι δηλώνει πως έχει “δικό του γιατρό”. Οφείλω να πω ξεκάθαρα ότι δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στον γιατρό του», σημείωσε χαρακτηριστικά και συνέχισε: «Αν αρνείται τη φροντίδα από το κράτος επειδή έχει δασκαλευτεί να το κάνει, τότε όσοι τον έχουν επηρεάσει ή καθοδηγήσει φέρουν ποινική ευθύνη αν του συμβεί κάτι» είπε και συμπλήρωσε: «Ας είμαστε σαφείς: Αν πάθει κάτι ο Ρούτσι, και αποδειχθεί ότι είχε καθοδήγηση να αρνηθεί τη φροντίδα, τότε οι καθοδηγητές του θα λογοδοτήσουν νομικά. Δεν θα επιτρέψουμε να εργαλειοποιείται η ανθρώπινη ζωή για πολιτικά παιχνίδια».

Καταλήγοντας, ο υπουργός Υγείας υπογράμμισε: «Το κράτος έκανε το καθήκον του. Η ευθύνη τώρα βαραίνει όσους εμποδίζουν την πρόσβαση στην υγειονομική φροντίδα, και τους καλώ να σταματήσουν άμεσα».

Υπόθεση θανάτου 28χρονης εγκύου

Για την τραγική υπόθεση της 28χρονης εγκύου που κατέληξε μετά από χορήγηση αντιβίωσης, ο υπουργός επανέλαβε ότι:

Έχει ήδη διαταχθεί ΕΔΕ και η πρώτη εικόνα δείχνει ότι δεν υπήρξε ιατρική αμέλεια. Η ασθενής δεν είχε δηλώσει αλλεργία και είχε ξαναπάρει την ίδια αντιβίωση στο παρελθόν.

Ιατροδικαστική εξέταση προβλέπεται μόνο όταν υπάρχει υπόνοια εγκληματικής ενέργειας ή ιατρικής αμέλειας, κάτι που σύμφωνα με τον ίδιο, δεν ισχύει στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Διευκρίνισε ωστόσο, ότι αν η οικογένεια ζητήσει ιατροδικαστική εξέταση, αυτή θα πραγματοποιηθεί, αλλά δεν είναι υποχρεωτική εκ του νόμου.

Ηλεκτρονικά Ραντεβού και Ψηφιακός Βοηθός Υγείας

Χθες στην πρώτη ημέρα λειτουργίας της ηλεκτρική πλατφόρμας έγιναν 162.420 τηλεφωνήματα, ενώ 53.000 ραντεβού κλείστηκαν μέσα σε μία μέρα. Προστέθηκαν επιπλέον τηλεφωνήτριες για να καλυφθεί η ζήτηση.

Επίσης ανακοίνωσε ότι σε δύο εβδομάδες, θα παρουσιαστεί ψηφιακός βοηθός υγείας μέσω του οποίου ο πολίτης θα πατάει ένα κουμπί στο myHealth και το ραντεβού θα κλείνεται αυτόματα, διευκολύνοντας τη διαδικασία.

Για διαφθορά Τέμπη – ΟΠΕΚΕΠΕ

Ερωτηθείς σχετικά με τις τοποθετήσεις της Εισαγγελέως της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι, για την ανάγκη διαφάνειας και ελέγχου σε κράτη-μέλη της ΕΕ ο υπουργός σχολίασε: «Σκάνδαλα διαφθοράς και κακοδιοίκησης δεν είναι φαινόμενα αποκλειστικά ελληνικά. Συμβαίνουν σε πολλές χώρες, ακόμα και στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ζήτημα είναι πώς ανταποκρίνεται ένα κράτος, όχι αν υπάρχουν σκιές».

Σχετικά με το άρθρο 86 του Συντάγματος, που αφορά την ποινική ευθύνη υπουργών, και την αντίθεσή του με το ευρωπαϊκό δίκαιο είπε ότι: «αν υπάρξει πράγματι ευρωπαϊκή νομολογία ή σύσταση που έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 86, θα εξεταστεί με προσοχή. Όμως, να ξεκαθαρίσουμε κάτι, η κα. Κοβέσι δεν έχει δικαιοδοσία στο Σύνταγμα της Ελλάδας. Η πρόταση για την αναθεώρησή του έχει ήδη γίνει από τον πρωθυπουργό. Η βούληση για αλλαγή είναι δεδομένη».

Σχετικά με τη σύμβαση 717, ο Υπουργός ανέφερε: «Ο Κώστας Καραμανλής είχε καταλάβει εγκαίρως ότι η σύμβαση δεν προχωρούσε, και είχε καταβάλει προσπάθειες να την ξεμπλοκάρει. Δυστυχώς, η γραφειοκρατία και πολιτικά συμφέροντα στάθηκαν εμπόδιο».

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