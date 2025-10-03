FAO: Πτώση των διεθνών τιμών τροφίμων το Σεπτέμβριο

Το Σεπτέμβριο οι διεθνείς τιμές βασικών τροφίμων κατέγραψαν πτώση, με τη ζάχαρη και τα γαλακτοκομικά να ηγούνται της μείωσης, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή (3/10) η Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO).

Ο δείκτης τιμών τροφίμων της FAO, που παρακολουθεί τις μηνιαίες αλλαγές σε ένα καλάθι σημαντικών διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων, μειώθηκε σε 128,8 μονάδες το Σεπτέμβριο από 129,7 μονάδες τον Αύγουστο. Παρ’ όλα αυτά, σε ετήσια βάση σημείωσε αύξηση 3,4%.

Παράλληλα, ο FAO αναθεώρησε ανοδικά τις προβλέψεις για την παγκόσμια παραγωγή σιτηρών το 2025, εκτιμώντας ότι θα φτάσει τους 2,971 δισεκατομμύρια τόνους, έναντι των 2,961 δισεκατομμυρίων που είχε προβλέψει τον προηγούμενο μήνα.

Η αύξηση αυτή κατά 3,8% σε σύγκριση με το 2024 αποτελεί τη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο από το 2013, κυρίως λόγω βελτιωμένων εκτιμήσεων για την παραγωγή σιταριού, καλαμποκιού και ρυζιού.