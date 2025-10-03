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Η Schneider Electric στο 1ο Energy Forum του Ελληνογαλλικού Επιμελητηρίου
Επιχειρήσεις
11:40 - 03 Οκτ 2025

Η Schneider Electric στο 1ο Energy Forum του Ελληνογαλλικού Επιμελητηρίου

Reporter.gr Newsroom
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Η Schneider Electric, υποστήριξε ενεργά το 1ο Energy Forum, που διοργάνωσε με επιτυχία το Ελληνογαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (CCIFG) στο Κέντρο Πολιτισμού ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στον διάλογο για το μέλλον της ενέργειας στην Ελλάδα.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στο 1ο Συνέδριο Ενέργειας με θέμα «Exploring the New Energy Landscape: A 360ο Perspective», ο Γενικός Διευθυντής της Schneider Electric Ελλάδας & Κύπρου και Πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας & Κλίματος του CCIFG, κ. Σπύρος Ράπτης, ανέπτυξε τις θέσεις του για τις μεγάλες προκλήσεις και λύσεις της ενεργειακής μετάβασης, συμμετέχοντας τόσο με ομιλία όσο και σε επιμέρους θεματικές συζητήσεις.

Στην εναρκτήρια τοποθέτησή του, ο κ. Ράπτης τόνισε ότι το Forum αποτελεί «ένα ιδιαίτερο ορόσημο» στο ταξίδι προς ένα βιώσιμο ενεργειακό οικοσύστημα. «Βιώνουμε ήδη μια παγκόσμια αλλαγή στον τρόπο που παράγεται, διανέμεται και καταναλώνεται η ενέργεια. Η Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει δυναμικά, αξιοποιώντας τη γεωγραφική της θέση, τους φυσικούς πόρους και τις αυξανόμενες δυνατότητες επένδυσης σε νέες πηγές και υποδομές» ανέφερε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ενεργειακή μετάβαση δεν μπορεί να επιτευχθεί αποσπασματικά: «Απαιτεί συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων, ευθυγράμμιση πολιτικών και κοινή δέσμευση για καινοτομία και θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία. Αυτό το φόρουμ είναι μια πλατφόρμα για μια τέτοια συνεργασία. Φέρνει μαζί ακαδημαϊκούς, θεσμικούς παράγοντες, επενδυτές, Ελληνικές και Γαλλικές πολυεθνικές εταιρείες για να ανταλλάξουν ιδέες, να αμφισβητήσουν υποθέσεις και να δημιουργήσουν συνεργασίες.».

Απαντώντας σε ερωτήσεις, ο κ. Ράπτης ανέδειξε τις τρεις παράλληλες προκλήσεις του ενεργειακού τομέα: την κλιματική αλλαγή, την κυβερνοασφάλεια και την ανθεκτικότητα των δικτύων. «Δεν γίνεται να μιλάμε για πράσινη μετάβαση χωρίς έξυπνα δίκτυα, χωρίς διαχείριση σε πραγματικό χρόνο, χωρίς αυτοματισμούς. Η τεχνολογία είναι διαθέσιμη τώρα και εν γένει η τεχνολογία δεν υπήρξε ποτέ εμπόδιο στην εξέλιξη, ήταν πάντα αρωγός και πολλαπλασιαστής της.

Η τεχνητή νοημοσύνη, τα ψηφιακά δίδυμα, οι έξυπνοι υποσταθμοί είναι τεχνολογίες ώριμες, που πρέπει να λειτουργούν σήμερα. Η διαθεσιμότητα του εξοπλισμού τεχνολογίας εξαρτάται βέβαια και από την ωριμότητα και ταχύτητα των έργων, μια και η παγκόσμια ζήτηση είναι πολύ μεγάλη.»

Ακόμη, στο ζήτημα της κυβερνοασφάλειας επισήμανε την σημασία των δικτύων να είναι cybersecure by design, μια και ο κίνδυνος είναι υπαρκτός. Τόνισε, ότι κάθε 14 δευτερόλεπτα γίνεται παγκοσίως μία κυβερνοεπίθεση, ενώ οι περισσότερες εταιρείες ενέργειας δεν είναι ακόμη έτοιμες να τις διαχειριστούν αποτελεσματικά.

Κεντρικός ομιλητής του 1ου Energy Forum ήταν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος αναφέρθηκε στη διαχρονική συμμαχία Ελλάδας-Γαλλίας, επισημαίνοντας, ότι οι δύο χώρες έχουν κοινή πορεία, τόσο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και σε διεθνείς οργανισμούς. Το Συνέδριο διεξήχθη παρουσία της Γαλλίδας Πρέσβειρας, Laurence Auer, με τη συμμετοχή του Προέδρου του Επιμελητηρίου, Γιάννη Τρίκαρδου, της Αντιπροέδρου Μαρίας Βοζίκη, αλλά και διακεκριμένων εκπροσώπων του επιχειρηματικού και ενεργειακού τομέα.

Η Schneider Electric στο επίκεντρο της ενεργειακής μετάβασης

Με λύσεις, όπως το EcoStruxure Grid, που δίνει τη δυνατότητα για ορατότητα και διαχείριση σε πραγματικό χρόνο, τα ψηφιακά δίδυμα που επιτρέπουν προσομοίωση και πρόβλεψη σεναρίων, τα έξυπνα μικροδίκτυα που ενισχύουν την αυτονομία και ανθεκτικότητα κρίσιμων υποδομών, καθώς και τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας που μετατρέπουν τις ΑΠΕ σε αξιόπιστες πηγές βάσης, η Schneider Electric συμβάλλει ουσιαστικά στον εκσυγχρονισμό της ενεργειακής υποδομής.

Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα ενεργειακό σύστημα που δεν θα είναι μόνο πιο πράσινο, μέσω της αξιοποίησης καθαρών πηγών ενέργειας, αλλά και πιο ασφαλές, χάρη σε λύσεις με ενσωματωμένη κυβερνοασφάλεια, και ταυτόχρονα πιο ανθεκτικό, ικανό να ανταποκρίνεται σε προκλήσεις όπως ακραία καιρικά φαινόμενα, αυξανόμενη ζήτηση ή ακόμα και στοχευμένες επιθέσεις.

Η παρουσία της στο 1ο Energy Forum αποτυπώνει τη δέσμευση της εταιρείας να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων και να συνεργάζεται με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης στην Ελλάδα.

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