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Παγκόσμιο επενδυτικό ενδιαφέρον για τις κατοικίες στο Ελληνικό – Ποιοι είναι οι αγοραστές
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
11:35 - 03 Οκτ 2025

Παγκόσμιο επενδυτικό ενδιαφέρον για τις κατοικίες στο Ελληνικό – Ποιοι είναι οι αγοραστές

Reporter.gr Newsroom
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Περίπου 17.000 ενδιαφερόμενοι από περισσότερες από 110 χώρες έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για την αγορά κατοικιών στο Ελληνικό, όπως δήλωσε ο Αλέξανδρος Μουλάς, Chief Commercial Officer του Residential τομέα της Lamda Development, στο συνέδριο Athens Riviera Summit.

Σύμφωνα με τον κ. Μουλά, η ζήτηση πλέον έρχεται από κάθε ήπειρο, με Ευρωπαίους να αποτελούν το 65% των ενδιαφερόμενων, Αμερικανούς το 15% και αγοραστές από τη Μέση Ανατολή το 12%. Σημαντική είναι επίσης η παρουσία από χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Γερμανία, η Τουρκία και η Ελβετία.

Οι προτιμήσεις και τα κίνητρα των αγοραστών διαφέρουν σημαντικά. Ενώ κάποιοι σκοπεύουν να εγκατασταθούν μόνιμα στο Ελληνικό, πολλοί το βλέπουν ως καθαρά επενδυτική ευκαιρία. Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι το 47% των αγοραστών βλέπουν την κατοικία ως επένδυση, με εκτιμώμενες αποδόσεις 5%-7% μέσω μισθώσεων. Παράλληλα, το 29% αγοράζει για κύρια κατοικία, το 21% για δευτερεύουσα, και μόλις 3% έχει κίνητρο την Golden Visa.

Η μεγαλύτερη ζήτηση καταγράφεται σε διαμερίσματα δύο (43%) και τριών (29%) υπνοδωματίων, ενώ μικρότερη είναι η ζήτηση για μεγαλύτερες κατοικίες. Η χρηματοδότηση γίνεται κυρίως μέσω ελληνικών τραπεζών και η Lamda προσφέρει υπηρεσίες facility management, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για τέτοια συγκροτήματα.

Sold out τα ακίνητα στο παραλιακό μέτωπο

Η ισχυρή ζήτηση οδήγησε σε εξάντληση της διαθεσιμότητας σε όλα τα ακίνητα που προσφέρθηκαν στο παραλιακό τμήμα του έργου. Ο Riviera Tower – που έχει ήδη φτάσει στον 32ο όροφοδεν διαθέτει καμία διαθέσιμη κατοικία, ενώ το ίδιο συμβαίνει και στα Cove Residences, που αριθμούν 115 σπίτια. Οι τιμές στον πύργο φτάνουν τα 13.700 ευρώ/τ.μ., ενώ στα Cove Residences κυμαίνονται στα 11.000 ευρώ/τ.μ. κατά μέσο όρο.

Στη νέα γειτονιά Little Athens, όπου δημιουργούνται 28 κτίρια, οι τιμές ξεκινούν από 7.000–8.000 ευρώ/τ.μ. και φτάνουν έως 11.000 ευρώ/τ.μ. στο «Park Rise». Οι κατοικίες τιμολογούνται από 400.000 έως 2,5 εκατ. ευρώ. Μέχρι στιγμής, έχει πουληθεί ή δεσμευτεί το 93% των διαθέσιμων κατοικιών.

Οι νέες αναπτύξεις

Η εταιρεία έχει ήδη ανακοινώσει την ανάπτυξη της νέας γειτονιάς East Village, που θα χτιστεί στην ανατολική πλευρά της έκτασης. Ένα από τα συγκροτήματα, τα Skyline Havens από τους Liakos Architects, θα περιλαμβάνει 150 πολυτελείς κατοικίες με υποδομές που παραπέμπουν σε θέρετρο: πισίνες, παιδικές χαρές, γυμναστήριο και υπηρεσίες θυρωρείου, με προγραμματισμένη παράδοση το 2028.

Μέσα στους επόμενους 18 μήνες αναμένεται να ολοκληρωθούν τα περισσότερα έργα της πρώτης φάσης, που περιλαμβάνουν 1.500 κατοικίες της Lamda και άλλες 500 από συνεργαζόμενους κατασκευαστές. Μέχρι το τέλος του 2028, θα έχουν παραδοθεί περίπου 2.000 κατοικίες, ενώ νέα συγκροτήματα θα παρουσιάζονται σταδιακά. Για το τέλος του 2025 έχουν προγραμματιστεί 100-120 κατοικίες, και για το πρώτο τρίμηνο του 2026 άλλες 300-350.

Από την Ελλάδα στο παγκόσμιο ενδιαφέρον

Αρχικά, οι πρώτοι αγοραστές ήταν κυρίως Έλληνες, αλλά πλέον η τάση έχει διεθνοποιηθεί. Αμερικανοί και Αυστραλοί είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν υψηλότερα ποσά, ενώ Ευρωπαίοι και κάτοικοι της Μέσης Ανατολής θεωρούν την αγορά μακροπρόθεσμη επένδυση.

Το σύνολο του έργου στο Ελληνικό προβλέπει 10.000 κατοικίες σε όλες τις φάσεις. Με 93% των διαθέσιμων κατοικιών να έχουν ήδη πουληθεί ή δεσμευθεί, είναι ξεκάθαρο ότι το project αποτελεί όχι μόνο ένα εμβληματικό έργο για την Αθήνα, αλλά και ένα διεθνές πρότυπο αστικής ανάπλασης.

Πράσινο και βιωσιμότητα στο προσκήνιο

Η Lamda τονίζει ότι το μικροκλίμα της περιοχής θα αλλάξει ριζικά, καθώς η έκταση που ήταν καλυμμένη 70% από τσιμέντο, θα μετατραπεί σε χώρο με 70% πράσινο. Παράλληλα, η νέα πόλη θα ενσωματώνει τις πιο σύγχρονες πρακτικές βιωσιμότητας, όπως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας και νερού και άλλα περιβαλλοντικά οφέλη.

Τελευταία τροποποίηση στις 03/10/2025 - 11:42
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