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Eurostat: Πτώση των τιμών παραγωγού στην ευρωζώνη τον Αύγουστο
Ειδήσεις
12:58 - 03 Οκτ 2025

Eurostat: Πτώση των τιμών παραγωγού στην ευρωζώνη τον Αύγουστο

Reporter.gr Newsroom
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Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού (PPI) παρουσίασε μείωση κατά 0,3% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,4% στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον Αύγουστο, συγκριτικά με τον Ιούλιο, σύμφωνα με την προκαταρκτική ανακοίνωση της Eurostat που δημοσιεύθηκε σήμερα, Παρασκευή. Σε σύγκριση με τον Αύγουστο του προηγούμενου έτους, οι τιμές παραγωγού υποχώρησαν κατά 0,6% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,4% στην ΕΕ.

Ειδικότερα στη ζώνη του ευρώ, η πιο έντονη μηνιαία μείωση παρατηρήθηκε στον τομέα της Ενέργειας, όπου οι τιμές έπεσαν κατά 1,3%. Μικρότερες μειώσεις σημειώθηκαν στις τιμές των ενδιάμεσων προϊόντων, των διαρκών καταναλωτικών αγαθών και των κεφαλαιουχικών αγαθών, όλες κατά 0,1%. Από την άλλη, αύξηση 0,1% καταγράφηκε μόνο στα μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά.

Αντίστοιχα στην ΕΕ, οι τιμές Ενέργειας εμφάνισαν τη μεγαλύτερη πτώση, με μείωση 1,4%. Ακολούθησαν οι τιμές των ενδιάμεσων προϊόντων και των μη διαρκών καταναλωτικών αγαθών, με υποχώρηση 0,1%. Αντίθετα, οι τιμές των κεφαλαιουχικών αγαθών αυξήθηκαν ελαφρώς κατά 0,1%, ενώ σταθερές παρέμειναν οι τιμές των διαρκών καταναλωτικών αγαθών.

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