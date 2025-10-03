Eurostat: Πτώση των τιμών παραγωγού στην ευρωζώνη τον Αύγουστο

Ειδικότερα στη ζώνη του ευρώ, η πιο έντονη μηνιαία μείωση παρατηρήθηκε στον τομέα της Ενέργειας, όπου οι τιμές έπεσαν κατά 1,3%. Μικρότερες μειώσεις σημειώθηκαν στις τιμές των ενδιάμεσων προϊόντων, των διαρκών καταναλωτικών αγαθών και των κεφαλαιουχικών αγαθών, όλες κατά 0,1%. Από την άλλη, αύξηση 0,1% καταγράφηκε μόνο στα μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά.
Αντίστοιχα στην ΕΕ, οι τιμές Ενέργειας εμφάνισαν τη μεγαλύτερη πτώση, με μείωση 1,4%. Ακολούθησαν οι τιμές των ενδιάμεσων προϊόντων και των μη διαρκών καταναλωτικών αγαθών, με υποχώρηση 0,1%. Αντίθετα, οι τιμές των κεφαλαιουχικών αγαθών αυξήθηκαν ελαφρώς κατά 0,1%, ενώ σταθερές παρέμειναν οι τιμές των διαρκών καταναλωτικών αγαθών.