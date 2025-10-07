Η ΕΕ συζητά περιορισμούς στην κινητικότητα Ρώσων διπλωματών

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιβολή περιορισμών στην κυκλοφορία των Ρώσων διπλωματών εντός του μπλοκ, χωρίς όμως να έχει ακόμη επιτευχθεί επίσημη συμφωνία, σύμφωνα με δηλώσεις διπλωματών της ΕΕ στο Reuters την Τρίτη (7/10).

Η πρόταση της διπλωματικής υπηρεσίας της ΕΕ προβλέπει ότι οι Ρώσοι διπλωμάτες που υπηρετούν σε ένα κράτος μέλος θα πρέπει να ενημερώνουν πριν ταξιδέψουν σε άλλο κράτος μέλος, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στις κυβερνήσεις να απαγορεύσουν την είσοδό τους.

Διπλωμάτες ανέφεραν ότι η πρόταση έχει λάβει ευρεία υποστήριξη, ωστόσο η τελική συμφωνία θα γίνει γνωστή μετά τη συνάντηση των πρέσβεων των κρατών μελών αργότερα αυτή την εβδομάδα. «Τα πράγματα πηγαίνουν αρκετά καλά. Αλλά η συμφωνία δεν έχει κλείσει ακόμη», σημείωσε ανώνυμα ένας διπλωμάτης της ΕΕ.

Η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης της ΕΕ είχε εντάξει τον περιορισμό αυτόν στο 19ο γύρο κυρώσεων κατά της Ρωσίας λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Οι διαπραγματεύσεις περιλαμβάνουν και άλλα θέματα, όπως την πρόωρη εφαρμογή απαγόρευσης εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου από τη Ρωσία κατά ένα έτος.

Οι συνομιλίες περιπλέκονται λόγω της απαίτησης της Αυστρίας να αποδεσμευτούν ορισμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία ως αποζημίωση για τις κυρώσεις που αντιμετωπίζει η τράπεζά της Raiffeisen στη Ρωσία.