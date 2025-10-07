«Ανοίγουν» αύριο (8/10) οι αιτήσεις για το πρόγραμμα επιχειρηματικότητας ανέργων της ΔΥΠΑ – Όλες οι λεπτομέρειες

Από αύριο, Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025, στις 13:00, τίθεται σε λειτουργία η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για τον Δ΄ κύκλο του προγράμματος επιχειρηματικότητας της ΔΥΠΑ, το οποίο παρέχει επιχορήγηση ύψους 14.800 ευρώ για τη δημιουργία 850 νέων επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους 18–60 ετών και καλύπτει τις εξής περιοχές:

Περιφερειακές Ενότητες Καστοριάς, Αχαΐας, Σερρών και Ρόδου

Δήμους Περάματος, Κερατσινίου–Δραπετσώνας και Σαλαμίνας

Η διάρκεια της επιχορήγησης είναι 12 μήνες, με καταβολή σε τρεις δόσεις:

4.000 ευρώ με την έναρξη δραστηριότητας

5.400 ευρώ μετά το πρώτο εξάμηνο

5.400 ευρώ μετά το δεύτερο εξάμηνο

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση και το επιχειρηματικό τους σχέδιο πατώντας εδώ.

Η ΔΥΠΑ θα αξιολογήσει τις αιτήσεις μέσω συγκριτικής αξιολόγησης για την επιλογή των προτάσεων που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 12,58 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτούμενος από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Περισσότερες πληροφορίες και η Δημόσια Πρόσκληση μπορείτε να βρείτε εδώ.