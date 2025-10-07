ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
«Ανοίγουν» αύριο (8/10) οι αιτήσεις για το πρόγραμμα επιχειρηματικότητας ανέργων της ΔΥΠΑ – Όλες οι λεπτομέρειες
Εργασιακά
12:18 - 07 Οκτ 2025

«Ανοίγουν» αύριο (8/10) οι αιτήσεις για το πρόγραμμα επιχειρηματικότητας ανέργων της ΔΥΠΑ – Όλες οι λεπτομέρειες

Reporter.gr Newsroom
Από αύριο, Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025, στις 13:00, τίθεται σε λειτουργία η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για τον Δ΄ κύκλο του προγράμματος επιχειρηματικότητας της ΔΥΠΑ, το οποίο παρέχει επιχορήγηση ύψους 14.800 ευρώ για τη δημιουργία 850 νέων επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους 18–60 ετών και καλύπτει τις εξής περιοχές:

  • Περιφερειακές Ενότητες Καστοριάς, Αχαΐας, Σερρών και Ρόδου
  • Δήμους Περάματος, Κερατσινίου–Δραπετσώνας και Σαλαμίνας

Η διάρκεια της επιχορήγησης είναι 12 μήνες, με καταβολή σε τρεις δόσεις:

  • 4.000 ευρώ με την έναρξη δραστηριότητας
  • 5.400 ευρώ μετά το πρώτο εξάμηνο
  • 5.400 ευρώ μετά το δεύτερο εξάμηνο

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση και το επιχειρηματικό τους σχέδιο πατώντας εδώ.

Η ΔΥΠΑ θα αξιολογήσει τις αιτήσεις μέσω συγκριτικής αξιολόγησης για την επιλογή των προτάσεων που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 12,58 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτούμενος από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Περισσότερες πληροφορίες και η Δημόσια Πρόσκληση μπορείτε να βρείτε εδώ.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δύο χρόνια από την επίθεση της Χαμάς: Τα πρώτα σημάδια μίας εύθραυστης εκεχειρίας στη Γάζα
Ειδήσεις

Δύο χρόνια από την επίθεση της Χαμάς: Τα πρώτα σημάδια μίας εύθραυστης εκεχειρίας στη Γάζα

Μητσοτάκης για Χαμάς - Ισραήλ: Οι δύο πλευρές να ενεργήσουν με θάρρος και αυτοσυγκράτηση προς μια διαρκή εκεχειρία
Πολιτική

Μητσοτάκης για Χαμάς - Ισραήλ: Οι δύο πλευρές να ενεργήσουν με θάρρος και αυτοσυγκράτηση προς μια διαρκή εκεχειρία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΣΕΠ: Γνωστοποίηση πινάκων επικρατέστερων υποψηφίων για τις θέσεις Διοικητή και Υποδιοικητών της ΔΥΠΑ
Εργασιακά

ΑΣΕΠ: Γνωστοποίηση πινάκων επικρατέστερων υποψηφίων για τις θέσεις Διοικητή και Υποδιοικητών της ΔΥΠΑ

ΔΥΠΑ: Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης για εργαζόμενους στον τομέα της πληροφορικής για τα μέλη του Συνδέσμου Λιμενεργατών Βόλου
Εργασιακά

ΔΥΠΑ: Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης για εργαζόμενους στον τομέα της πληροφορικής για τα μέλη του Συνδέσμου Λιμενεργατών Βόλου

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΔΥΠΑ
Εργασιακά

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΔΥΠΑ

ΔΥΠΑ: Πρόσκληση εκπαιδευτικών για αιτήσεις–δηλώσεις προτίμησης ΕΠΑΣ Μαθητείας για το σχολικό έτος 2025–2026
Εργασιακά

ΔΥΠΑ: Πρόσκληση εκπαιδευτικών για αιτήσεις–δηλώσεις προτίμησης ΕΠΑΣ Μαθητείας για το σχολικό έτος 2025–2026

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
08/10/2025 - 23:11

Κέρδη στη Wall Street με ενδοσυνεδριακά ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq

Πολιτική
08/10/2025 - 22:55

Δημοσκόπηση Interview: Προβάδισμα 16,2 μονάδων της ΝΔ από το ΠΑΣΟΚ – Εννέα κόμματα στη Βουλή

Πολιτική
08/10/2025 - 22:38

Ελληνορωσική διένεξη: «Μαθήματα» ΥΠΕΞ στη Ζαχάροβα για Αττίλα και Βόρεια Μακεδονία

Πολιτική
08/10/2025 - 22:30

Λήξη της απεργίας πείνας Ρούτσι: Συγκέντρωση υποστήριξης στο Σύνταγμα

Ειδήσεις
08/10/2025 - 22:01

Γαλλία: Ανοιχτό παράθυρο Λεκορνί για ορισμό νέου πρωθυπουργού εντός 48 ωρών

Πολιτική
08/10/2025 - 21:56

Κακλαμάνης: Κίνδυνος και ευκαιρία η Τεχνητή Νοημοσύνη – Χρειάζεται υπεύθυνη χρήση

Ειδήσεις
08/10/2025 - 21:25

Fed: Αντίστροφη μέτρηση για νέες μειώσεις επιτοκίων εντός 2025 – Τι δείχνουν τα πρακτικά

Πολιτική
08/10/2025 - 21:16

Μητσοτάκης: Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει ήδη τα πάντα – Στη συνταγματική αναθεώρηση οι επιπτώσεις της

Ειδήσεις
08/10/2025 - 21:09

Σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις για το μέλλον της Γάζας – Συνέχεια στο Παρίσι παρά της ισραηλινές ενστάσεις

Ειδήσεις
08/10/2025 - 20:50

Ρωσία: Η Κεντρική Τράπεζα καταγγέλλει παραβιάσεις σε κατασχέσεις κρατικής περιουσίας από το Κρεμλίνο

Πολιτική
08/10/2025 - 20:31

Παραπομπή Ελλάδας στο Δικαστήριο της ΕΕ για παράτυπες φορολογικές απαλλαγές σε καταστήματα αφορολογήτων ειδών

Πολιτική
08/10/2025 - 20:16

Κατρίνης: Άδικη και τιμωρητική η αύξηση του ορίου εξαγοράς στρατιωτικής θητείας

Αναλύσεις
08/10/2025 - 20:11

Intralot: Στο ταμπλό του ΧΑ από την Πέμπτη 9/10 οι νέες μετοχές από την ΑΜΚ

Αναλύσεις
08/10/2025 - 19:56

Intralot: Ισχυρή ζήτηση για τη Δημόσια Προσφορά: Υπερκάλυψη 3 φορών – Αντλήθηκαν €429 εκατ.

Χρηματιστήρια
08/10/2025 - 19:40

Κέρδη στις Ευρωαγορές – Τα βλέμματα στραμμένα στις γαλλικές πολιτικές εξελίξεις

Ναυτιλία
08/10/2025 - 19:38

BIMCO: Το 35% του παγκόσμιου στόλου θα πληρώσει τα νέα τέλη στα αμερικανικά λιμάνια

Πολιτική
08/10/2025 - 19:24

Κασσελάκης: Το οικονομικό αφήγημα του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει καταρρεύσει τελείως

Πολιτική
08/10/2025 - 19:12

Αιφνίδια (;) απουσία του Αντώνη Σαμαρά από την εκδήλωση του Ευριπίδη Στυλιανίδη

Πολιτική
08/10/2025 - 19:06

Γκίκας: Η «γαλάζια οικονομία» πυλώνας ανάπτυξης και ευκαιρία για ένα βιώσιμο μέλλον της νησιωτικής Ελλάδας

Πολιτική
08/10/2025 - 18:53

Ανδρουλάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ στοχοποιεί τους έντιμους για να την γλιτώσουν οι «γαλάζιοι» πρωταγωνιστές

Ειδήσεις
08/10/2025 - 18:52

Η χρηματοδότηση για τα ΑΕΙ δεν είναι αρκετή

Ειδήσεις
08/10/2025 - 18:51

Αθώος δηλώνει ο πρώην διευθυντής του FBI, Τζέιμς Κόμι - Η «συμμετοχή» του Τραμπ

Πολιτική
08/10/2025 - 18:36

Φλωρίδης: Η Δικαιοσύνη παραμένει αδέσμευτη και ανεπηρέαστη

Οικονομία
08/10/2025 - 18:32

Στουρνάρας: Η αργή απονομή δικαιοσύνης υπονομεύει επενδύσεις, παραγωγικότητα και θεσμούς

Ειδήσεις
08/10/2025 - 18:31

Λεπέν και Μπαρντελά έτοιμοι για την κάλπη: «Μοναδική λύση η φωνή του λαού»

Ειδήσεις
08/10/2025 - 18:21

Τράπεζα της Αγγλίας: Αυξημένος κίνδυνος «απότομης διόρθωσης της αγοράς» λόγω υπερβολικών αποτιμήσεων στις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης

Πολιτική
08/10/2025 - 18:18

Βολές Τζαβάρα κατά ΝΔ: Κάποιοι εξαφάνισαν την αλήθεια στα Τέμπη – Δημιουργείται εντύπωση συγκάλυψης

Ειδήσεις
08/10/2025 - 18:04

Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): Η παγκόσμια οικονομία είναι ανθεκτική παρά τις κρίσεις

Πολιτική
08/10/2025 - 18:03

Πηγές ΝΔ: Αντί ο Ανδρουλάκης να διαγράψει συνεργάτη του που ζημίωσε το Δημόσιο μας επιτίθεται

Ειδήσεις
08/10/2025 - 17:50

Τραμπ: Ζήτησε τη σύλληψη του κυβερνήτη του Ιλινόις και του δημάρχου του Σικάγο - Ο λόγος

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ