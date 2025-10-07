«Ανοίγουν» αύριο (8/10) οι αιτήσεις για το πρόγραμμα επιχειρηματικότητας ανέργων της ΔΥΠΑ – Όλες οι λεπτομέρειες

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους 18–60 ετών και καλύπτει τις εξής περιοχές:
- Περιφερειακές Ενότητες Καστοριάς, Αχαΐας, Σερρών και Ρόδου
- Δήμους Περάματος, Κερατσινίου–Δραπετσώνας και Σαλαμίνας
Η διάρκεια της επιχορήγησης είναι 12 μήνες, με καταβολή σε τρεις δόσεις:
- 4.000 ευρώ με την έναρξη δραστηριότητας
- 5.400 ευρώ μετά το πρώτο εξάμηνο
- 5.400 ευρώ μετά το δεύτερο εξάμηνο
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση και το επιχειρηματικό τους σχέδιο πατώντας εδώ.
Η ΔΥΠΑ θα αξιολογήσει τις αιτήσεις μέσω συγκριτικής αξιολόγησης για την επιλογή των προτάσεων που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 12,58 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτούμενος από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Περισσότερες πληροφορίες και η Δημόσια Πρόσκληση μπορείτε να βρείτε εδώ.