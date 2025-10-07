ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Μήνυμα Γκουτέρες: Απελευθερώστε άμεσα τους ομήρους - Τερματίστε τώρα τις εχθροπραξίες στη Γάζα
Ειδήσεις
16:10 - 07 Οκτ 2025

Μήνυμα Γκουτέρες: Απελευθερώστε άμεσα τους ομήρους - Τερματίστε τώρα τις εχθροπραξίες στη Γάζα

Reporter.gr Newsroom
Ανήμερα της δεύτερης επετείου από την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες απηύθυνε ισχυρή έκκληση για άμεση απελευθέρωση των ομήρων και τερματισμό των εχθροπραξιών στη Γάζα, στο Ισραήλ και σε ολόκληρη την περιοχή.

Σε μήνυμά του, που δόθηκε στη δημοσιότητα στα αγγλικά, τα αραβικά και τα εβραϊκά, ο Γκουτέρες τόνισε: «Το έχω πει ξανά και ξανά και το επαναλαμβάνω σήμερα με ακόμη πιο επείγοντα τρόπο: απελευθερώστε τους ομήρους, χωρίς όρους και αμέσως. Βάλτε τέλος στα δεινά όλων. Αυτή είναι μια ανθρωπιστική καταστροφή κλίμακας που δεν μπορεί να διανοηθεί κανείς».

Ο επικεφαλής του ΟΗΕ ζήτησε την άμεση παύση των συγκρούσεων, υπογραμμίζοντας ότι «οι άμαχοι δεν πρέπει να συνεχίσουν να πληρώνουν με τις ζωές και το μέλλον τους» και πρόσθεσε χαρακτηριστικά: «Έπειτα από δύο τραυματικά χρόνια, πρέπει να επιλέξουμε την ελπίδα. Τώρα».

Ο Γκουτέρες έκανε επίσης αναφορά στη νέα ειρηνευτική πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς την «ευκαιρία που πρέπει να αξιοποιηθεί για να τερματιστεί αυτή η τραγική σύγκρουση».

Επισημαίνοντας τις «άθλιες» συνθήκες κράτησης των ομήρων στη Γάζα, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ ζήτησε μόνιμη κατάπαυση του πυρός και την έναρξη μιας αξιόπιστης πολιτικής διαδικασίας για την αποφυγή περαιτέρω αιματοχυσίας.

«Το διεθνές δίκαιο πρέπει να γίνει σεβαστό. Ο ΟΗΕ παραμένει ακλόνητα δεσμευμένος στην ειρήνη», κατέληξε στο μήνυμά του ο Αντόνιο Γκουτέρες.

