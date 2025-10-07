Μήνυμα Γκουτέρες: Απελευθερώστε άμεσα τους ομήρους - Τερματίστε τώρα τις εχθροπραξίες στη Γάζα

Σε μήνυμά του, που δόθηκε στη δημοσιότητα στα αγγλικά, τα αραβικά και τα εβραϊκά, ο Γκουτέρες τόνισε: «Το έχω πει ξανά και ξανά και το επαναλαμβάνω σήμερα με ακόμη πιο επείγοντα τρόπο: απελευθερώστε τους ομήρους, χωρίς όρους και αμέσως. Βάλτε τέλος στα δεινά όλων. Αυτή είναι μια ανθρωπιστική καταστροφή κλίμακας που δεν μπορεί να διανοηθεί κανείς».
Ο επικεφαλής του ΟΗΕ ζήτησε την άμεση παύση των συγκρούσεων, υπογραμμίζοντας ότι «οι άμαχοι δεν πρέπει να συνεχίσουν να πληρώνουν με τις ζωές και το μέλλον τους» και πρόσθεσε χαρακτηριστικά: «Έπειτα από δύο τραυματικά χρόνια, πρέπει να επιλέξουμε την ελπίδα. Τώρα».
Ο Γκουτέρες έκανε επίσης αναφορά στη νέα ειρηνευτική πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς την «ευκαιρία που πρέπει να αξιοποιηθεί για να τερματιστεί αυτή η τραγική σύγκρουση».
Επισημαίνοντας τις «άθλιες» συνθήκες κράτησης των ομήρων στη Γάζα, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ ζήτησε μόνιμη κατάπαυση του πυρός και την έναρξη μιας αξιόπιστης πολιτικής διαδικασίας για την αποφυγή περαιτέρω αιματοχυσίας.
«Το διεθνές δίκαιο πρέπει να γίνει σεβαστό. Ο ΟΗΕ παραμένει ακλόνητα δεσμευμένος στην ειρήνη», κατέληξε στο μήνυμά του ο Αντόνιο Γκουτέρες.
Two years ago today, Hamas and other Palestinian armed groups launched an abhorrent large-scale terror attack on Israel. On this day, let us remember all those who were killed and suffered horrific violence.— António Guterres (@antonioguterres) October 7, 2025
