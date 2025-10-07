ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Ο Τραμπ προτείνει στην Τούνμπεργκ να πάει στον γιατρό κι εκείνη παραπέμπει στο… ιστορικό του
Ειδήσεις
15:58 - 07 Οκτ 2025

Ο Τραμπ προτείνει στην Τούνμπεργκ να πάει στον γιατρό κι εκείνη παραπέμπει στο… ιστορικό του

Reporter.gr Newsroom
Η Γκρέτα Τούνμπεργκ απαντά στον Ντόναλντ Τραμπ μετά τα σχόλιά του περί «προβλημάτων διαχείρισης θυμού»

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ απάντησε αιχμηρά στον Ντόναλντ Τραμπ, μετά την τοποθέτησή του ότι η ίδια πάσχει από προβλήματα διαχείρισης θυμού, υπονοώντας ότι ίσως ο Αμερικανός πρώην πρόεδρος είναι αυτός που χρειάζεται βοήθεια για να ελέγξει το δικό του ταμπεραμέντο.

«Άκουσα πως ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε για άλλη μια φορά τις κολακευτικές του απόψεις για τον χαρακτήρα μου και εκτιμώ το ενδιαφέρον του για την ψυχική μου υγεία», έγραψε η 22χρονη Σουηδή ακτιβίστρια σε ανάρτησή της στο Instagram το πρωί της Τρίτης (7/10) όπως μεταδίδει το Politico.

«Θα δεχτώ ευγενικά οποιαδήποτε σύσταση έχει να μου δώσει για αυτά τα λεγόμενα “προβλήματα διαχείρισης θυμού”, μιας και — κρίνοντας από το εντυπωσιακό ιστορικό του — φαίνεται πως και ο ίδιος τα αντιμετωπίζει», πρόσθεσε με ειρωνεία.

Ο Τραμπ είχε χαρακτηρίσει την Τούνμπεργκ «θυμωμένη» και «ταραχοποιό» μετά τη σύλληψη και την απέλασή της από το Ισραήλ, όταν η 42-σκαφών ανθρωπιστική αποστολή “Global Sumud Flotilla” επιχείρησε να μεταφέρει βοήθεια στη Γάζα, αλλά αναχαιτίστηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις.

«Είναι απλώς μία ταραχοποιός… Δεν ασχολείται πια με το περιβάλλον. Έχει πρόβλημα θυμού. Νομίζω ότι πρέπει να δει γιατρό», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους. «Την έχετε δει ποτέ; Είναι νέα, αλλά τόσο θυμωμένη, τόσο τρελή.»

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ και η γνωστή ακτιβίστρια συγκρούονται δημόσια. Σε προηγούμενη διαμάχη τον Ιούνιο, ο Τραμπ είχε αποκαλέσει την Τούνμπεργκ «παράξενη» και «θυμωμένη» για την πρώτη της αποστολή παροχής βοήθειας στη Γάζα — κάτι που την ώθησε να απαντήσει ότι «ο κόσμος χρειάζεται περισσότερες θυμωμένες γυναίκες».

Κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρικής του θητείας, ο Τραμπ είχε επίσης χλευάσει την τότε 16χρονη Τούνμπεργκ, χαρακτηρίζοντάς την ειρωνικά ως «ένα πολύ χαρούμενο κορίτσι» μετά την ομιλία της για την κλιματική κρίση στον ΟΗΕ.

Η Τούνμπεργκ, η οποία έγινε γνωστή παγκοσμίως το 2018 όταν ξεκίνησε τις σχολικές απεργίες για το κλίμα “Fridays for Future”, έχει πλέον επεκτείνει τον ακτιβισμό της και στον τομέα των ανθρωπιστικών αποστολών στη Γάζα.

Η ίδια έφτασε στην Ελλάδα τη Δευτέρα, αφού απελάθηκε από το Ισραήλ. Μαζί με περίπου 160 ακόμη ακτιβιστές της αποστολής, έγινε δεκτή με ενθουσιασμό.

Το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι απέλασε συνολικά 171 ακτιβιστές που επέβαιναν στα σκάφη της αποστολής.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/10/2025 - 16:22
