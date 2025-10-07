Κατάρρευση - υπό ανακαίνιση- κτιρίου στο κέντρο της Μαδρίτης: Τουλάχιστον τρεις τραυματίες & τέσσερις αγνοούμενοι

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, τρία άτομα τραυματίστηκαν, με ένα από αυτά να βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με την αστυνομία.
Η εταιρεία που είχε αναλάβει το έργο ανέφερε ότι τρεις άνδρες και μία γυναίκα αγνοούνται, ανακοίνωσε η αντιδήμαρχος της πόλης Ίνμα Σάενθ. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης χρησιμοποιούσαν drones και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά για να διαπιστώσουν αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι στο κτήριο.
Βίντεο που δημοσιεύτηκαν από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δείχνουν αρκετά ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα μπροστά από ένα κτήριο κοντά στην όπερα και το βασιλικό παλάτι.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το κτίριο βρισκόταν υπό ανακαίνιση προκειμένου να μετατραπεί σε ξενοδοχείο από την εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων Rehbilita.
Varias dotaciones de @BomberosMad trabajando en C/Hileras tras derrumbe de varios forjados en un edificio en obras.— Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) October 7, 2025
Desplegado un dispositivo de @SAMUR_PC en la zona.@policiademadrid trabajan con los drones@policia colaborando pic.twitter.com/slTP129zT5