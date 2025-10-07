ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Κατάρρευση - υπό ανακαίνιση- κτιρίου στο κέντρο της Μαδρίτης: Τουλάχιστον τρεις τραυματίες &amp; τέσσερις αγνοούμενοι
Ειδήσεις
15:43 - 07 Οκτ 2025

Κατάρρευση - υπό ανακαίνιση- κτιρίου στο κέντρο της Μαδρίτης: Τουλάχιστον τρεις τραυματίες & τέσσερις αγνοούμενοι

Reporter.gr Newsroom
Τουλάχιστον τέσσερις οικοδόμοι αγνοούνται μετά τη μερική κατάρρευση ενός υπό ανακαίνιση κτιρίου στο κέντρο της Μαδρίτης, ανακοίνωσαν την Τρίτη 7/10 οι ισπανικές αρχές.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, τρία άτομα τραυματίστηκαν, με ένα από αυτά να βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η εταιρεία που είχε αναλάβει το έργο ανέφερε ότι τρεις άνδρες και μία γυναίκα αγνοούνται, ανακοίνωσε η αντιδήμαρχος της πόλης Ίνμα Σάενθ. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης χρησιμοποιούσαν drones και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά για να διαπιστώσουν αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι στο κτήριο.

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δείχνουν αρκετά ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα μπροστά από ένα κτήριο κοντά στην όπερα και το βασιλικό παλάτι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κτίριο βρισκόταν υπό ανακαίνιση προκειμένου να μετατραπεί σε ξενοδοχείο από την εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων Rehbilita.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/10/2025 - 19:02
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

