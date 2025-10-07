ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Κοντογεώργης: Η Βοιωτία διαθέτει ισχυρά πλεονεκτήματα για ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο
Πολιτική
15:56 - 07 Οκτ 2025

Κοντογεώργης: Η Βοιωτία διαθέτει ισχυρά πλεονεκτήματα για ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο

Reporter.gr Newsroom
Στο πλαίσιο των επί τόπου διαβουλεύσεων για τη διαμόρφωση της Εθνικής Στρατηγικής Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, κλιμάκιο της κυβέρνησης, με επικεφαλής τον υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, Θανάση Κοντογεώργη, πραγματοποίησε επίσκεψη εργασίας στον 20ό σταθμό του προγράμματος, την Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας.

Η Βοιωτία, όπως αναφέρει η Προεδρία της Κυβέρνησης, παρά τις δημογραφικές πιέσεις και τη μείωση του πληθυσμού κατά 10,1% την τελευταία δεκαετία, διαθέτει κρίσιμες αναπτυξιακές δυνατότητες και στρατηγικά πλεονεκτήματα, που μπορούν –με σωστό σχεδιασμό– να αποτελέσουν εγγύηση βιώσιμης προόδου.

Η τοπική οικονομία χαρακτηρίζεται από δυναμισμό και έντονη παρουσία της βιομηχανίας, η οποία παράγει τα δύο τρίτα της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας της περιοχής. Η Βοιωτία είναι η πιο παραγωγική περιφερειακή ενότητα στη Στερεά Ελλάδα και μία από τις πλέον ανταγωνιστικές σε εθνικό επίπεδο.

Το 2023, οι νέες θέσεις μισθωτής εργασίας αυξήθηκαν κατά 18,5% σε σχέση με το 2018, κυρίως στους τομείς εμπορίου και εστίασης, γεγονός που υποδηλώνει θετική κινητικότητα στην αγορά εργασίας.

Παρά τη θετική πορεία, η περιοχή αντιμετωπίζει προκλήσεις όπως η συγκράτηση του νεότερου πληθυσμού, ιδιαίτερα σε περιοχές όπως Ορχομενός και Αλίαρτος, η ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα και η διαφοροποίηση της οικονομίας πέραν της βιομηχανίας. Ιδιαίτερη σημασία έχει η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και η ενίσχυση της συνδεσιμότητας με σύγχρονα δίκτυα μεταφορών, ενέργειας και ψηφιακές υποδομές.

Τοπικό Σχέδιο Ανάπτυξης Βοιωτίας

Το Τοπικό Σχέδιο Ανάπτυξης Βοιωτίας αποτελεί κοινή δέσμευση συνεργασίας κυβέρνησης, περιφέρειας και τοπικών φορέων. Περιλαμβάνει έργα υποδομών και πολιτικές με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 755 εκατ. ευρώ, ενισχύσεις και δάνεια 727 εκατ. ευρώ προς επιχειρήσεις, καθώς και παρεμβάσεις σε φάση ωρίμανσης για το επόμενο διάστημα.

Στον πρωτογενή τομέα έχουν καταβληθεί 177 εκατ. ευρώ σε 12.947 δικαιούχους μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ ο ΕΛΓΑ έχει χορηγήσει αποζημιώσεις 12,6 εκατ. ευρώ. Υλοποιούνται 15 επενδυτικά σχέδια μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης ύψους 15,1 εκατ. ευρώ και προχωρά η βελτίωση του αρδευτικού συστήματος Ορχομενού.

Στις οδικές διασυνδέσεις, υπεγράφη η βελτίωση του δρόμου Δερβενοχώρια–Ελευσίνα, ενώ προωθούνται σημαντικά έργα στην περιοχή.

Στις αρχές του 2026 αναμένεται η έναρξη δοκιμαστικών δρομολογίων του προαστιακού για τη σύνδεση Λιβαδειάς–Θήβας–Αθήνας, ενώ έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση 240 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση της γραμμής Σκα–Οινόη και του σταθμού Αλιάρτου.

Περιβάλλον, ύδατα και απορρίμματα

Ολοκληρώθηκε η 1η αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας και προχωρά η έγκριση της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης για τις περιοχές Natura 2000.

Υλοποιούνται, επίσης, έργα διαχείρισης αποβλήτων, όπως η επέκταση ΧΥΤΑ Θήβας, αναβάθμιση ΒΙΟ.ΚΑ. Σχηματαρίου/Οινοφύτων και ΕΕΛ Λιβαδειάς.

Επιχειρηματικότητα και ψηφιακός μετασχηματισμός

Προχωρά η ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πάρκου Οινοφύτων Ασωπού, με χρηματοδότηση 8,7 εκατ. ευρώ, ενώ μέσω του αναπτυξιακού νόμου διατίθενται 32 εκατ. ευρώ για επενδύσεις στη Βοιωτία.

Παράλληλα, δρομολογείται το έργο ευρυζωνικών υποδομών υπερυψηλής ταχύτητας και ο ψηφιακός μετασχηματισμός των δήμων της περιοχής.

Στην εκπαίδευση, έχουν υλοποιηθεί έργα αναβάθμισης σχολείων μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», ενώ προγραμματίζονται παρεμβάσεις στο Μουσικό Σχολείο Λεβαδέων και σε σχολικές υποδομές Δηλεσίου.

Στην υγεία, ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση των νοσοκομείων Λιβαδειάς και Θήβας, ενώ προχωρούν έργα ενεργειακής αναβάθμισης σε Κέντρα Υγείας της περιοχής. Παράλληλα, επεκτείνονται οι Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) και ενισχύεται η ψυχική υγεία με στεγαστικές δομές και κέντρα ημέρας.

Πολιτισμός και τουρισμός

Υλοποιούνται έργα όπως η αποκατάσταση της Νότιας Πύλης (2,2 εκατ. ευρώ) και η ενεργειακή αναβάθμιση του Αρχαιολογικού Μουσείου Θηβών (2,5 εκατ. ευρώ).

Σημαντική είναι και η πρόοδος στο Αρχαιολογικό Πάρκο Ορχομενού, ενώ προχωρά η παραχώρηση του Νερόμυλου στις Πηγές Κρύας για αξιοποίηση.

Στον τουρισμό, η Βοιωτία παρουσιάζει αύξηση επισκεψιμότητας και εισπράξεων το 2024, με έργα αναβάθμισης του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού σε εξέλιξη.

Όπως ανέφερε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης: «Το Τοπικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Βοιωτίας που παρουσιάστηκε σήμερα στη Λιβαδειά είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας κυβέρνησης, περιφέρειας και δημοτικών αρχών, καθώς και της διαβούλευσης με τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της περιοχής. Το σχέδιο περιλαμβάνει παρεμβάσεις στις σιδηροδρομικές και οδικές υποδομές, τον πρωτογενή τομέα, τη διαχείριση των υδάτων, την εκπαίδευση, την υγεία και τον τουρισμό. Η Βοιωτία παρουσιάζει σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης για τον αγροτικό τομέα και τις επιχειρήσεις. Από αρχές του 2026 ξεκινούν δοκιμαστικά δρομολόγια του προαστιακού για τη σύνδεση Λιβαδειάς - Θήβας - Αθήνας».

