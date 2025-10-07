ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πηγές ΝΔ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Να κληθεί ο στενός συνεργάτης Ανδρουλάκη, Νίκος Μπουνάκης, στην Εξεταστική
Πολιτική
15:55 - 07 Οκτ 2025

Πηγές ΝΔ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Να κληθεί ο στενός συνεργάτης Ανδρουλάκη, Νίκος Μπουνάκης, στην Εξεταστική

Reporter.gr Newsroom
Η Νέα Δημοκρατία ζητά την κλήση του Νίκου Μπουνάκη, πρώην υποψήφιου βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και στενού συνεργάτη του Νίκου Ανδρουλάκη, στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά τις αποκαλύψεις - όπως αναφέρει- για εμπλοκή του στην υπόθεση με τις δηλώσεις δημόσιων εκτάσεων στη λίμνη Κάρλα.

Όπως υποστηρίζει η ΝΔ, η παραδοχή του Μπουνάκη ότι το δικό του Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) προέβαινε στις δηλώσεις αυτές δημιουργεί νέα δεδομένα και ενισχύει την ανάγκη διερεύνησης πιθανών «παρακλαδιών» του σκανδάλου. Ο εισηγητής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης, κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για συγκάλυψη.

Αναλυτικά όσα αναφέρουν οι πηγές που πρόσκεινται στη ΝΔ:

«Η δημόσια ομολογία του νυν αναπληρωτή τομεάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ κ. Μπουνάκη, ότι το δικό του Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων, είναι αυτό που δηλώνει δημόσιες εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα δημιουργεί νέα δεδομένα που καθιστούν αναγκαία την κατάθεσή του προκειμένου να φωτιστούν πτυχές και “παρακλάδια” στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Την ώρα που το ΠΑΣΟΚ καταγγέλλει “σκάνδαλα” στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αποδεικνύεται πως το δικό του κομματικό σύστημα ήταν αυτό που εκμεταλλευόταν δημόσια γη για να παίρνει παράνομες επιδοτήσεις ανέφερε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας κ. Μακάριος Λαζαρίδης σημειώνοντας πως ακόμη και ο υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κ. Χάρης Δούκας ζήτησε τις διαγραφές των στελεχών που εμπλέκονται στην υπόθεση ωστόσο το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει απλώσει πέπλο συγκάλυψης.

Η αποκάλυψη για την εμπλοκή του κ. Μπουνάκη δεν είναι η μόνη. Είχε προηγηθεί η υπόθεση του κ. Αντωνόπουλου, γραμματέα της Νομαρχιακής σας στο Ηράκλειο, που δήλωνε εκατοντάδες στρέμματα ως βοσκοτόπια σε Τήνο και Εύβοια, και αναγκάστηκε να παραιτηθεί και να επιστρέψει τα χρήματα.

Η Νέα Δημοκρατία προτείνει να κληθούν να καταθέσουν ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής, πέντε στελέχη του ΠΑΣΟΚ οι οποίοι σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ: Νίκος Μπουνάκης – Ιδιοκτήτης εταιρίας συνδεδεμένη με ΚΥΔ Σταύρος Τζεδάκης – Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης, αρμόδιος για το πρωτογενή τομέα Λάμπρος Αντωνόπουλος – πρώην πρόεδρος νομαρχιακής ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου, συνεργάτης και φίλος του κ. Νίκου Ανδρουλάκη Μιχάλης Σαρρής – Περιφερειακός Σύμβουλος Ρεθύμνου, πρώην πρόεδρος νομαρχιακής ΠΑΣΟΚ Ρεθύμνου Γιάννης Κυριακάκης – λογιστής, συνεργαζόμενος μέχρι πρότινος με ΚΥΔ του κ. Μπουνάκη, πρώην στέλεχος νομαρχιακής του ΠΑΣΟΚ. Όσο κι αν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν αναγνωρίζει τις ευθύνες του, η αλήθεια βγαίνει στο φως εκθέτοντας όσους εμπλέκονται και όσους τους καλύπτουν».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κατάρρευση - υπό ανακαίνιση- κτιρίου στο κέντρο της Μαδρίτης: Τουλάχιστον τρεις τραυματίες &amp; τέσσερις αγνοούμενοι
Ειδήσεις

Κατάρρευση - υπό ανακαίνιση- κτιρίου στο κέντρο της Μαδρίτης: Τουλάχιστον τρεις τραυματίες & τέσσερις αγνοούμενοι

Τσουκαλάς: Το ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα δεν επηρεάζει τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική

Τσουκαλάς: Το ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα δεν επηρεάζει τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ

Pantelakis Securities: Διατήρηση σύστασης «overweight» για τη Jumbo – Αύξηση τιμής-στόχου στα €37,5
Αναλύσεις

Pantelakis Securities: Διατήρηση σύστασης «overweight» για τη Jumbo – Αύξηση τιμής-στόχου στα €37,5

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Φάμελλος από Φιλιατρά: Η κυβέρνηση είναι με τους «Φραπέδες» και τους «Χασάπηδες»
Πολιτική

Φάμελλος από Φιλιατρά: Η κυβέρνηση είναι με τους «Φραπέδες» και τους «Χασάπηδες»

Καϊμακάκης στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Όλοι στη Δικαιοσύνη, τα χρήματα θα ανακτηθούν
Πολιτική

Καϊμακάκης στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Όλοι στη Δικαιοσύνη, τα χρήματα θα ανακτηθούν

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: «Ανήξεροι» στη ΝΔ για τις «γαλάζιες ακρίδες» του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: «Ανήξεροι» στη ΝΔ για τις «γαλάζιες ακρίδες» του ΟΠΕΚΕΠΕ

Πηγές ΠΑΣΟΚ για Εξεταστική: «Καρφιά» εναντίον Καϊμακάμη για πολιτικές παρεμβάσεις και άγνοια
Πολιτική

Πηγές ΠΑΣΟΚ για Εξεταστική: «Καρφιά» εναντίον Καϊμακάμη για πολιτικές παρεμβάσεις και άγνοια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
09/10/2025 - 15:29

ΗΠΑ: Ήπια άνοδος 0,58% στις τιμές καταναλωτικών αγαθών το Σεπτέμβριο

Ανεμοδείκτης
09/10/2025 - 15:28

Déjà vu: Ο Καμμένος θα έβλεπε νέα συνεργασία με τον Τσίπρα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
09/10/2025 - 15:25

Changan Automobile: Πόσο κοστίζουν στην Ελλάδα τα Deepal S07 & Deepal S05

Ειδήσεις
09/10/2025 - 15:18

Αυτοκινητοπομπή του ΟΗΕ στη Γάζα: Προγραμματισμένη αποστολή φαρμάκων, όχι απελευθέρωση ομήρων

Ειδήσεις
09/10/2025 - 15:14

Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης: 54 νέοι σταθμοί τηλεοπτικής κάλυψης σε απομονωμένες περιοχές της χώρας

Πολιτική
09/10/2025 - 15:13

Φάμελλος από Φιλιατρά: Η κυβέρνηση είναι με τους «Φραπέδες» και τους «Χασάπηδες»

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
09/10/2025 - 14:59

Στρατηγική συνεργασία METLEN και Ομίλου Καράτζη για τη μεγαλύτερη αυτόνομη μονάδα αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 14:49

Ο ΣΒΠΕ αναδεικνύει το ρόλο του πλαστικού στη βιώσιμη συσκευασία τροφίμων

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 14:33

Βουτιά 16% για τη μετοχή της Ferrari μετά τη μείωση προβλέψεων και στόχων ηλεκτροκίνησης

Ειδήσεις
09/10/2025 - 14:31

Στον Ούγγρο συγγραφέα Λάσλο Κρασναχορκάι το φετινό Νόμπελ Λογοτεχνίας

Πολιτική
09/10/2025 - 14:29

Καϊμακάκης στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Όλοι στη Δικαιοσύνη, τα χρήματα θα ανακτηθούν

Ειδήσεις
09/10/2025 - 14:22

Ζελένσκι: Νόμπελ ειρήνης στον Τραμπ αν μας δώσει πυραύλους Tomahawks

Υγεία
09/10/2025 - 14:22

Ριζική αναθεώρηση του ΕΣΥ ζητούν οι ειδικοί – Στο επίκεντρο η έλλειψη προσωπικού και η τηλεϊατρική

Ειδήσεις
09/10/2025 - 14:18

Κροατία: Διακοπή παραδόσεων πετρελαίου στη Σερβία μετά τις αμερικανικές κυρώσεις στη NIS

Οικονομία
09/10/2025 - 14:13

ΚΕΠΕ: Υποχώρηση της αβεβαιότητας στην αγορά σύμφωνα με τον Δείκτη «Φόβου»

Εργασιακά
09/10/2025 - 14:09

ΑΔΕΔΥ: Εικοσιτετράωρη πανελλαδική απεργία στις 14 Οκτωβρίου

Αναλύσεις
09/10/2025 - 14:02

Pantelakis Securities: Νέα τιμή-στόχος για ΟΠΑΠ στα €21 - Σύσταση «neutral»

Πολιτική
09/10/2025 - 13:57

«Καθαρή νίκη» Φον ντερ Λάιεν στη διπλή πρόταση μομφής

Ειδήσεις
09/10/2025 - 13:54

Το Ηνωμένο Βασίλειο υπέγραψε συμφωνία ύψους $468 εκατ. για την προμήθεια πυραύλων στην Ινδία

Εμπορεύματα
09/10/2025 - 13:44

Πτώση στις τιμές πετρελαίου – Στο επίκεντρο η κατάπαυση πυρός ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 13:42

Υπεύθυνο παιχνίδι: Αντίστροφη μέτρηση για την κορυφαία ημερίδα του ΟΠΑΠ

Νομίσματα
09/10/2025 - 13:40

Στη ζώνη των $122.000 το Bitcoin - Στο «κόκκινο» τα περισσότερα altcoins

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 13:35

Συνάντηση του Dr. Joachim Nagel με στελέχη του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου

Πολιτική
09/10/2025 - 13:30

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: «Ανήξεροι» στη ΝΔ για τις «γαλάζιες ακρίδες» του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ειδήσεις
09/10/2025 - 13:17

Η Αίγυπτος χαιρετίζει την «ιστορική» συμφωνία για τη Γάζα – Στήριξη και από τα ΗΑΕ

Πολιτική
09/10/2025 - 13:14

Η αριστερή πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ δεν κλείνει την πόρτα στον Τσίπρα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
09/10/2025 - 13:12

Δημιουργία νέου Υπερυπολογιστή στη Δυτική Μακεδονία με κόστος €30 εκατ. - Έμφαση στην έρευνα για Ενέργεια και Τεχνητή Νοημοσύνη

Πολιτική
09/10/2025 - 13:06

Πηγές ΠΑΣΟΚ για Εξεταστική: «Καρφιά» εναντίον Καϊμακάμη για πολιτικές παρεμβάσεις και άγνοια

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 12:58

Ørsted: Σχέδιο μείωσης 2.000 θέσεων έως το 2027 για ενίσχυση ανταγωνιστικότητας

Πολιτική
09/10/2025 - 12:47

Πέρκα: Πλέον έχω χάσει την εμπιστοσύνη μου στον Τσίπρα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ