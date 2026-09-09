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Νετανιάχου: Αγωγή κατά της Haaretz για το δημοσίευμα σχετικά με την 7η Οκτωβρίου
Ειδήσεις
16:30 - 09 Σεπ 2026

Νετανιάχου: Αγωγή κατά της Haaretz για το δημοσίευμα σχετικά με την 7η Οκτωβρίου

Reporter.gr Newsroom
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Σε δικαστική προσφυγή κατά της εφημερίδας Haaretz για δυσφήμιση προχωρά ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, αντιδρώντας σε δημοσίευμα σχετικά με υποτιθέμενη προειδοποίηση που είχε λάβει από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ, λίγες ημέρες πριν από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Ο Νετανιάχου ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X ότι έδωσε εντολή στους δικηγόρους του να κινηθούν νομικά εναντίον της εφημερίδας, χαρακτηρίζοντας το δημοσίευμα «ψευδές». Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεν είχε καμία συνομιλία με τον πρόεδρο των ΗΑΕ από τις αρχές Σεπτεμβρίου έως και την 7η Οκτωβρίου 2023.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού έχει επίσης διαψεύσει το ρεπορτάζ, ενώ η Haaretz επιμένει στις πληροφορίες που δημοσίευσε. Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Νετανιάχου είχε προηγουμένως αποστείλει προειδοποιητική επιστολή και η αγωγή φέρεται να στρέφεται τόσο κατά της Haaretz όσο και κατά των δημοσιογράφων Σλόμι Έλνταρ και Ρουθ Γιουβάλ.

Οι πληροφορίες της Haaretz

Σύμφωνα με τη Haaretz, ο Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ φέρεται να επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Νετανιάχου από το προεδρικό μέγαρο στο Αμπού Ντάμπι, περίπου δέκα ημέρες πριν από την 7η Οκτωβρίου. Η συνομιλία, σύμφωνα με το δημοσίευμα, διήρκεσε περίπου 45 λεπτά.

Η εφημερίδα, επικαλούμενη σύμβουλο του προέδρου των Εμιράτων που φέρεται να γνωρίζει τις λεπτομέρειες της συνομιλίας, υποστηρίζει ότι ο Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ ενημέρωσε τον Νετανιάχου πως ο τότε ηγέτης της Χαμάς, Γιαχία αλ Σινουάρ, σχεδίαζε μεγάλης κλίμακας επίθεση εναντίον του Ισραήλ.

Κατά τη Haaretz, ο πρόεδρος των ΗΑΕ ζήτησε από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να λάβει σοβαρά υπόψη την πληροφορία και να προετοιμαστεί καταλλήλως. Η εφημερίδα αναφέρει ότι ο Νετανιάχου αντέδρασε σχετικά ψύχραιμα και φέρεται να τον διαβεβαίωσε πως το Ισραήλ «προετοιμάζεται για κάθε σενάριο».

Το δημοσίευμα υποστηρίζει ακόμη ότι ο Νετανιάχου δεν ενημέρωσε Ισραηλινούς αξιωματούχους ασφαλείας ούτε προχώρησε σε ενέργειες βάσει της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Οι Times of Israel μετέδωσαν επίσης ότι πηγή από τα ΗΑΕ, η οποία φέρεται να γνωρίζει την υπόθεση, επιβεβαιώνει ότι είχε υπάρξει επικοινωνία μεταξύ των δύο ηγετών πριν από την επίθεση. Ωστόσο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δεν επιβεβαίωσαν τις σχετικές πληροφορίες, δηλώνοντας ότι δεν επιθυμούν να σχολιάσουν δημοσιεύματα ή εικασίες για επικοινωνίες μεταξύ αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων.

Η πολιτική διάσταση

Η αντιπαράθεση αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία ενόψει των βουλευτικών εκλογών που αναμένεται να διεξαχθούν στο Ισραήλ στις 27 Οκτωβρίου.

Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε το δημοσίευμα μέρος «της προεκλογικής εκστρατείας της αριστεράς», επαναλαμβάνοντας ότι οι πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν είναι ψευδείς.

Οι επικριτές του πρωθυπουργού τον κατηγορούν ότι δεν έχει αναλάβει πλήρως την πολιτική ευθύνη για τις σοβαρές αποτυχίες ασφαλείας που προηγήθηκαν της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου. Παράλληλα, συνεχίζεται η δημόσια συζήτηση για τις ευθύνες των ισραηλινών υπηρεσιών ασφαλείας και του πολιτικού και στρατιωτικού μηχανισμού.

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ούτε το στρατόπεδο του Νετανιάχου ούτε οι αντίπαλοί του φαίνεται, με τα σημερινά δεδομένα, να διαθέτουν σαφή προοπτική εξασφάλισης αυτοδύναμης πλειοψηφίας στις επόμενες εκλογές.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/09/2026 - 16:48
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