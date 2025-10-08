Γερμανία: θα δώσει το «ελεύθερο» στην Αστυνομία για κατάρριψη ύποπτων drones

Η Γερμανία θα δώσει στην αστυνομία την εξουσία να καταρρίπτει «αδέσποτα» drones, όπως εκείνα που έχουν προκαλέσει αναστάτωση σε αεροδρόμια σε όλη την Ευρώπη και τα οποία ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες αποδίδουν σε έναν «υβριδικό πόλεμο» που διεξάγει η Ρωσία αναφέρει το Reuters.

Ο νέος νόμος, που εγκρίθηκε την Τετάρτη 8/10 από το υπουργικό συμβούλιο και αναμένεται να λάβει την έγκριση του κοινοβουλίου, εξουσιοδοτεί ρητά την αστυνομία να καταρρίπτει drones που παραβιάζουν τον γερμανικό εναέριο χώρο, περιλαμβανομένων περιπτώσεων όπου υπάρχει άμεση απειλή ή σοβαρός κίνδυνος.

Άλλες τεχνικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξουδετέρωση drones είναι τα λέιζερ ή η παρεμβολή των σημάτων για να διακοπεί ο έλεγχος και η πλοήγησή τους.

«Τα περιστατικά με drones απειλούν την ασφάλειά μας», δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. «Δεν θα το επιτρέψουμε αυτό. Ενισχύουμε τις εξουσίες της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας ώστε τα drones να μπορούν να εντοπίζονται και να αντιμετωπίζονται ταχύτερα στο μέλλον».

Ο νέος νόμος έρχεται μετά το χάος που προκλήθηκε την περασμένη Παρασκευή στο αεροδρόμιο του Μονάχου, το δεύτερο μεγαλύτερο της χώρας, όταν λόγω παρατηρήσεων «αδέσποτων» drones δεκάδες πτήσεις ακυρώθηκαν ή εκτράπηκαν, αφήνοντας πάνω από 10.000 επιβάτες αποκλεισμένους.

Ο Μερτς δήλωσε ότι θεωρεί πως πίσω από πολλά από τα drones που πέταξαν πάνω από τη Γερμανία το περασμένο Σαββατοκύριακο βρίσκεται η Ρωσία, αν και κανένα δεν ήταν οπλισμένο, αλλά εκτελούσαν πτήσεις αναγνώρισης. Οι ηγέτες της ΕΕ θεωρούν πλέον τη Ρωσία ως τη μεγαλύτερη απειλή για την ασφάλεια της Ευρώπης μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022 και τη συνεχιζόμενη στήριξή τους στο Κίεβο.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είχε ζητήσει τον περασμένο μήνα τη δημιουργία ενός «τείχους drones», ενός δικτύου αισθητήρων και όπλων για τον εντοπισμό, την παρακολούθηση και την εξουδετέρωση μη επανδρωμένων αεροσκαφών που εισβάλλουν, για την προστασία του ανατολικού μετώπου της Ευρώπης.

Ωστόσο, κάποιοι υποστηρίζουν ότι τα drones που εμπλέκονται στα πρόσφατα περιστατικά θα μπορούσαν να έχουν εκτοξευθεί και από το εσωτερικό της ΕΕ.

Παρακολουθώντας τις ταχείες εξελίξεις στην τεχνολογία drones

Με τον νέο νόμο, η Γερμανία εντάσσεται στις ευρωπαϊκές χώρες που έχουν ήδη δώσει στις δυνάμεις ασφαλείας εξουσία να καταρρίπτουν drones που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο τους, όπως η Βρετανία, η Γαλλία, η Λιθουανία και η Ρουμανία.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, δήλωσε ότι θα δημιουργηθεί ειδική μονάδα αντιμετώπισης drones εντός της ομοσπονδιακής αστυνομίας και ότι οι γερμανικές αρχές θα συνεργαστούν με ερευνητές από το Ισραήλ και την Ουκρανία, χώρες με πιο προχωρημένη τεχνογνωσία στον τομέα.

Η αστυνομία θα ασχολείται με drones που πετούν σε χαμηλά ύψη, ενώ τα πιο ισχυρά θα αντιμετωπίζονται από τον στρατό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Deutsche Flugsicherung (DFS), μεταξύ Ιανουαρίου και Σεπτεμβρίου 2025 καταγράφηκαν 172 περιστατικά με drones που προκάλεσαν διακοπές στην εναέρια κυκλοφορία, από 129 την ίδια περίοδο πέρυσι και 121 το 2023.

Κατά τη διάρκεια στρατιωτικών ασκήσεων τον περασμένο μήνα στο Αμβούργο, ο στρατός επέδειξε τεχνολογία όπου ένα μεγάλο drone έριξε δίχτυ σε μικρότερο, παγιδεύοντας τους έλικες και ρίχνοντάς το στο έδαφος, όπου στη συνέχεια ένα ρομποτικό «σκυλί» πλησίασε για να ελέγξει για εκρηκτικά.

Ωστόσο, η κατάρριψη drones σε πυκνοκατοικημένες περιοχές θεωρείται επικίνδυνη, ενώ τα αεροδρόμια δεν διαθέτουν πάντα συστήματα έγκαιρης ανίχνευσης που να ειδοποιούν αμέσως για πιθανές απειλές.