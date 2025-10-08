Πλησιάζει χαμηλό πενταετίας η τιμή του σιταριού - Τι οδηγεί την πτώση

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σιταριού στο Σικάγο κατέγραψαν πτώση για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση την Τετάρτη (7/10), πλησιάζοντας τα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων πέντε ετών. Η ενίσχυση του δολαρίου και οι προσδοκίες για αύξηση της παγκόσμιας προσφοράς κρατούν τις τιμές σε χαμηλά επίπεδα.

Το καλαμπόκι παρουσίασε μικρή πτώση, ενώ η σόγια κατέγραψε μικρή άνοδο, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν την πρόοδο της συγκομιδής στις ΗΠΑ και περιμένουν περισσότερες πληροφορίες για την αμερικανική αγροτική ενίσχυση, που πρόκειται να ανακοινωθεί εντός της εβδομάδας, ως απάντηση στη διακοπή των κινεζικών εισαγωγών αμερικανικής σόγιας.

Αρχικά, οι χαμηλότερες εξαγωγές σιταριού από τη Ρωσία στήριξαν τις πρώτες φάσεις της εξαγωγικής περιόδου των ΗΠΑ. Ωστόσο, νέες πληροφορίες δείχνουν ότι η Ρωσία επιταχύνει τις αποστολές της, γεγονός που μετριάζει το θετικό κλίμα.

Η εταιρεία συμβούλων Sovecon αναθεώρησε την εκτίμησή της για τις ρωσικές εξαγωγές σιταριού το Σεπτέμβριο, αυξάνοντάς την κατά 0,3 εκατομμύρια τόνους σε 4,6 εκατομμύρια τόνους και προβλέπει αποστολές 5 εκατομμυρίων τόνων τον Οκτώβριο. Επιπλέον, οι προοπτικές για τις επερχόμενες συγκομιδές στους εξαγωγείς του νότιου ημισφαιρίου — Αργεντινή και Αυστραλία — φαίνονται πιο θετικές από ό,τι αρχικά αναμενόταν, λόγω υψηλής παραγωγής στο βόρειο ημισφαίριο.

Σύμφωνα με τον Dennis Voznesenski, αναλυτή της Commonwealth Bank στο Σίδνεϊ, οι βροχοπτώσεις σε ξηρές περιοχές της Μαύρης Θάλασσας και του μεσοδυτικού τμήματος των ΗΠΑ βελτιώνουν τις προοπτικές συγκομιδής για το επόμενο έτος.