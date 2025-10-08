ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ζαχάροβα: Διπλή επίθεση κατά της Ελλάδας με «όπλο» τη Συμφωνία του Ελσίνκι
Ειδήσεις
14:37 - 08 Οκτ 2025

Ζαχάροβα: Διπλή επίθεση κατά της Ελλάδας με «όπλο» τη Συμφωνία του Ελσίνκι

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Μαρία Ζαχάροβα, εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ, απάντησε αιχμηρά στη Φινλανδή υπουργό Εξωτερικών Ελίνα Βάλτονεν, η οποία είχε κατηγορήσει τη Ρωσία για παραβίαση των αρχών της Συμφωνίας του Ελσίνκι. Στην ανάρτησή της καταφέρεται - δια της πλάγιας οδού- δύο φορές εναντίον της Ελλάδος. 

Η Μαρία Ζαχάροβα κατηγορεί τις δυτικές χώρες ότι εκείνες είναι που έχουν παραβιάσει επανειλημμένα τις αρχές του Ελσίνκι, παραθέτοντας σειρά παραδειγμάτων, μεταξύ των οποίων και δύο από την ελληνική ιστορία.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ τα «βάζει» δύο φορές με την χώρα μας: Την πρώτη φορά αναφερόμενη στην επέμβαση της Χούντας των Συνταγματαρχών στην Κύπρο το 1974, υπονοώντας ότι αυτή προκάλεσε την τουρκική εισβολή, και τη δεύτερη αναφέρθηκε στην ελληνική στάση απέναντι στη «Δημοκρατία της Μακεδονίας» πριν από το 2018, κατηγορώντας την Αθήνα ότι μπλόκαρε διεθνείς πρωτοβουλίες συνεργασίας.

Πιο αναλυτικά η ανάρτηση της Μαρία Ζαχάροβα έχει ως εξής:

«Υπουργός Εξωτερικών της Φινλανδίας Ελίνα Βάλτονεν: «Με τις ενέργειές της, η Ρωσία παραβιάζει καθεμία από τις δέκα αρχές του Ελσίνκι. Τις ίδιες αρχές, στη διαμόρφωση των οποίων συμμετείχε πριν από πενήντα χρόνια».

Ανοιχτό ψέμα, στο οποίο όμως όλοι έχουν πια συνηθίσει. Ωστόσο, εκεί όπου η Βάλτονεν έχει δίκιο, είναι στο ότι οι αρχές του Ελσίνκι, που καθιερώθηκαν πριν από μισό αιώνα, πράγματι παραβιάζονται — και μάλιστα από εκείνους που τις υπέγραψαν, δηλαδή τα κράτη–μέλη του ΟΑΣΕ.

Ακολουθούν μερικά μόνο από τα πολλά παραδείγματα:

Αρχή I. Κυρίαρχη ισότητα, σεβασμός των δικαιωμάτων που απορρέουν από την κυριαρχία: 1974 – Παρέμβαση της Χούντας των Συνταγματαρχών στην Ελλάδα στη διακοινοτική σύγκρουση στην Κύπρο, με στόχο την προσάρτηση του νησιού στη χώρα.

Αρχή II. Μη χρήση βίας ή απειλής βίας: 1999 – Οι βομβαρδισμοί του ΝΑΤΟ στη Γιουγκοσλαβία χωρίς εντολή του ΟΗΕ.

Αρχή III. Απαραβίαστο των συνόρων: 2008 – Η αναγνώριση της ανεξαρτησίας του Κοσόβου από τις δυτικές χώρες χωρίς τη συγκατάθεση της Σερβίας.

Αρχή IV. Εδαφική ακεραιότητα των κρατών: 1991–1992 – Η αναγνώριση από τη Γερμανία της ανεξαρτησίας της Σλοβενίας και της Κροατίας εν μέσω εθνοτικών συγκρούσεων στη Γιουγκοσλαβία, γεγονός που επιτάχυνε τη διάλυση του γιουγκοσλαβικού κράτους.

Αρχή V. Ειρηνική επίλυση διαφορών: 1995 – Η επιχείρηση «Καταιγίδα»· παρά τις προσπάθειες διαμεσολάβησης του ΟΑΣΕ και τρίτων πλευρών, το Ζάγκρεμπ απέρριψε τη λύση μέσω διαλόγου και προχώρησε σε εθνοκάθαρση κατά τη σύγκρουση μεταξύ της Κροατίας και της Σερβικής Κράινα.

Αρχή VI. Μη επέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις: 2014 – Το σκηνοθετημένο από τη Δύση «Μαϊντάν» και η υποστήριξη του πραξικοπήματος στην Ουκρανία.

Αρχή VII. Σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας σκέψης, συνείδησης, θρησκείας και πεποιθήσεων: Δεκαετία 2000 – Η λειτουργία μυστικών φυλακών της CIA στη Λιθουανία, την Πολωνία και τη Ρουμανία.

Αρχή VIII. Ισότητα και δικαίωμα των λαών στην αυτοδιάθεση: 1991 – Η απόφαση του Συνταγματικού Συμβουλίου της Γαλλίας να αρνηθεί στους Κορσικανούς το δικαίωμα ύπαρξης εθνικής ταυτότητας, απαγορεύοντας τη χρήση του όρου «κορσικανικός λαός».

Αρχή IX. Συνεργασία μεταξύ κρατών: Έως το 2018 – Η Ελλάδα μπλόκαρε διεθνείς πρωτοβουλίες που στόχευαν στη συνεργασία με τη Δημοκρατία της Μακεδονίας, λόγω της εκκρεμότητας στο ζήτημα της ονομασίας.

Αρχή X. Καλή πίστη στην τήρηση των διεθνών υποχρεώσεων: Από το 1965 έως το 2024 – Η Βρετανία αγνοεί τις διεθνείς νομικές της δεσμεύσεις και διατηρεί υπό κατοχή το νησί Τσάγκος (Μαυρίκιος) στον Ινδικό Ωκεανό.

Υστερόγραφο: Όπως μπορείτε να φανταστείτε, η Ελίνα Βάλτονεν δεν είναι ούτε διπλωμάτης ούτε έχει σχετική επαγγελματική εμπειρία. Είναι τεχνολόγος, διοργανώτρια αστικών εκδηλώσεων και οικονομολόγος — αλλά όχι ειδικός στις διεθνείς σχέσεις. Η Δυτική Ευρώπη δεν χρειάζεται επαγγελματίες σε ηγετικές θέσεις. Και όλοι καταλαβαίνουν ποιος είναι ο ρόλος της ΕΕ στο παγκόσμιο σύστημα, όταν την «καθοδηγεί» μια γυναικολόγος όπως η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν».

Τελευταία τροποποίηση στις 08/10/2025 - 14:46
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δημοσκόπηση στις ΗΠΑ: Έξι στους δέκα Αμερικανούς λένε «όχι» σε στρατιωτική ανάπτυξη εντός των ΗΠΑ
Ειδήσεις

Δημοσκόπηση στις ΗΠΑ: Έξι στους δέκα Αμερικανούς λένε «όχι» σε στρατιωτική ανάπτυξη εντός των ΗΠΑ

Κακάο: Από το ράλι στη διόρθωση – «Κατρακυλάει» στις αγορές, παραμένει ακριβό στο ράφι
Εμπορεύματα

Κακάο: Από το ράλι στη διόρθωση – «Κατρακυλάει» στις αγορές, παραμένει ακριβό στο ράφι

Σημαντικές απώλειες στην αγορά κρυπτονομισμάτων: Κατρακύλησε BTC και Ethereum
Νομίσματα

Σημαντικές απώλειες στην αγορά κρυπτονομισμάτων: Κατρακύλησε BTC και Ethereum

Μενδώνη: Η μόνιμη έκθεση στον τύμβο της Δοξιπάρας θα αναδείξει τα ταφικά μυστικά της ρωμαϊκής Θράκης
Ειδήσεις

Μενδώνη: Η μόνιμη έκθεση στον τύμβο της Δοξιπάρας θα αναδείξει τα ταφικά μυστικά της ρωμαϊκής Θράκης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Reuters Institute: Μέσω TikTok η ενημέρωση των νέων Ελλήνων – Καταρρέει η εμπιστοσύνη στα παραδοσιακά ΜΜΕ
Ειδήσεις

Reuters Institute: Μέσω TikTok η ενημέρωση των νέων Ελλήνων – Καταρρέει η εμπιστοσύνη στα παραδοσιακά ΜΜΕ

Φλέγεται η Ερυθρά Θάλασσα: Οι Χούθι χτύπησαν σαουδαραβικά διυλιστήρια – Ελληνικοί Patriot αναχαίτισαν τους πυραύλους
Ειδήσεις

Φλέγεται η Ερυθρά Θάλασσα: Οι Χούθι χτύπησαν σαουδαραβικά διυλιστήρια – Ελληνικοί Patriot αναχαίτισαν τους πυραύλους

ΚΚΕ για τους Patriot: Η Ελλάδα εμπλέκεται άμεσα στον πόλεμο
Πολιτική

ΚΚΕ για τους Patriot: Η Ελλάδα εμπλέκεται άμεσα στον πόλεμο

Η τεχνολογία μπαίνει στα ευρωπαϊκά χωράφια: Πρωταθλητές οι Βόρειοι, ουραγός η Ελλάδα στη γεωργία ακριβείας
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Η τεχνολογία μπαίνει στα ευρωπαϊκά χωράφια: Πρωταθλητές οι Βόρειοι, ουραγός η Ελλάδα στη γεωργία ακριβείας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
26/07/2026 - 15:41

Πύρινος εφιάλτης σε Ισπανία και Γαλλία: Μαζικές εκκενώσεις, νεκροί και ανεξέλεγκτα μέτωπα

Ειδήσεις
26/07/2026 - 15:34

Βερολίνο: Μία νεκρή μετά την επίθεση στο Pride – Καταζητείται ύποπτος με ισλαμιστικό υπόβαθρο

Ειδήσεις
26/07/2026 - 14:36

Δύο συλλήψεις για το σχέδιο επίθεσης με χειροβομβίδα στην Αττική – To χρονικό

Πολιτική
26/07/2026 - 14:32

Τα συγχαρητήρια Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη στην Εθνική Ομάδα Πόλου

Πολιτική
26/07/2026 - 14:26

Αποκάλυψη Γερουλάνου: Η κυβέρνηση ζήτησε από την Ε.Ε. την απένταξη του Προαστιακού Δυτικής Αττικής από το Ταμείο Ανάκαμψης

Ειδήσεις
26/07/2026 - 14:00

Στον «αέρα» ξανά οι δασμοί Τραμπ – Οι πρώτες προσφυγές ανοίγουν νέο δικαστικό πόλεμο

Ειδήσεις
26/07/2026 - 13:42

Χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού πόλο – Παγκόσμια πρωταθλήτρια η Εθνική στο Σίδνεϊ

Τεχνολογία
26/07/2026 - 13:00

White Noise: Η φοιτητική ομάδα του ΕΜΠ που εκτοξεύει τον πρώτο ερευνητικό πύραυλο στο «R»

Πολιτική
26/07/2026 - 12:09

ΠΑΣΟΚ: «Βροχή» ερωτημάτων στον Μητσοτάκη – Στο στόχαστρο καύσιμα και συντάξεις

Ειδήσεις
26/07/2026 - 11:04

Ο Όλυμπος εντάχθηκε στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO

Ειδήσεις
26/07/2026 - 11:00

Η Ουκρανία ανοίγει νέο μέτωπο κατά της ρωσικής οικονομίας – Στο στόχαστρο η «ρωσική Amazon» Wildberries

Ειδήσεις
26/07/2026 - 10:20

Σαουδική Αραβία: Αεροπορικά πλήγματα κατά των Χούθι μετά τις επιθέσεις σε πετρελαιοφόρα

Πολιτική
26/07/2026 - 10:10

Μητσοτάκης: Μειώνουμε το κόστος του πετρελαίου κίνησης για ολόκληρο τον Αύγουστο – Στα €30 εκατ. το κόστος

Ειδήσεις
26/07/2026 - 09:56

Φρίκη στο Βερολίνο: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος στο Pride – Μια νεκρή και δεκάδες τραυματίες

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
26/07/2026 - 09:45

Πώς επηρεάζουν οι πόλεμοι το μέλλον της ευρωπαϊκής ενέργειας

Ναυτιλία
26/07/2026 - 09:43

Ένωση Λιμένων Ελλάδος: Τα ελληνικά λιμάνια ως πυλώνες ανθεκτικότητας, ανάπτυξης και στρατηγικής προοπτικής

Πολιτική
26/07/2026 - 09:39

«Η θάλασσα είναι το μεγαλύτερο στρατηγικό πλεονέκτημα της Ελλάδας» – Οι εξαγγελίες Ανδρουλάκη για τη ναυτιλία

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
25/07/2026 - 22:02

«Κάβα Κηρέας»: Το νέο premium spirits & deli hotspot στα Νότια Προάστια

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:55

Ιστορική επίσκεψη Γκουτέρες στη Συρία: Έκκληση για διεθνή στήριξη και σεβασμό της κυριαρχίας

Πολιτική
25/07/2026 - 21:53

Από τη Χίο το μήνυμα Διαμαντοπούλου: Η Ελλάδα χρειάζεται να κερδίσει ξανά την αξία της ναυτιλίας

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:40

Reuters Institute: Μέσω TikTok η ενημέρωση των νέων Ελλήνων – Καταρρέει η εμπιστοσύνη στα παραδοσιακά ΜΜΕ

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:40

Μήνυμα Μακρόν για τις φονικές πυρκαγιές: Η Γαλλία ενωμένη στη μάχη – Θα ανοικοδομήσουμε ό,τι χάθηκε

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:20

Ελβετία: Τα διάσημα τυριά της αναζητούν νέες αγορές μετά το πλήγμα από τους αμερικανικούς δασμούς

Ειδήσεις
25/07/2026 - 20:55

Ιράν: Ο Αμπάς Αραγτσί ζητά διάλογο για την Υεμένη – «Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση»

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
25/07/2026 - 20:40

ΕΛΓΑ: Ξεκίνησαν οι καταγραφές ζημιών από τις χαλαζοπτώσεις της Παρασκευής

Πολιτική
25/07/2026 - 20:30

Καλαφάτης: H Χάλκη αναδεικνύεται σε ζωντανό εργαστήριο καινοτομίας και βιώσιμης ανάπτυξης

Πολιτική
25/07/2026 - 20:15

Λιακούλη από Λάρισα: Μεγάλη καταστροφή μετά τη χαλαζόπτωση - Άμεσες αποζημιώσεις και ειδικό πρόγραμμα στήριξης

Ειδήσεις
25/07/2026 - 20:00

Φλέγεται η Ερυθρά Θάλασσα: Οι Χούθι χτύπησαν σαουδαραβικά διυλιστήρια – Ελληνικοί Patriot αναχαίτισαν τους πυραύλους

Ειδήσεις
25/07/2026 - 19:55

Πρόεδρος Καζακστάν προς Πούτιν: Ο πόλεμος στην Ουκρανία πρέπει να σταματήσει

Ειδήσεις
25/07/2026 - 19:41

Από τις καταγγελίες για τον Μυλωνάκη στο Κακουργιοδικείο: 101 κατηγορίες για Δρουσιώτη και «Σάντη»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ