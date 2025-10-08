ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Ειδήσεις
16:12 - 08 Οκτ 2025

Γερμανία: Προβλέψεις για μικρή ανάπτυξη της οικονομίας κατά 0,2% το 2025

Reporter.gr Newsroom
Το Υπουργείο Οικονομίας της Γερμανίας αναθεώρησε τις εκτιμήσεις του για την ανάπτυξη της χώρας το 2025, αυξάνοντάς τες από 0% σε 0,2%. 

Οι νέες προβλέψεις τοποθετούν την ανάπτυξη στο 1,3% για το 2026 και στο 1,4% για το 2027. Η γερμανική οικονομία παρουσίασε περιορισμένη ανάπτυξη μετά την πανδημία COVID-19, ενώ επηρεάστηκε περαιτέρω από την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και από τις εμπορικές πολιτικές των ΗΠΑ. Το 2023 και το 2024 η χώρα βρέθηκε σε ύφεση.

Σε αντίθεση με το συνηθισμένο μοτίβο ανάκαμψης, το Υπουργείο αναμένει ότι η ανάκαμψη δεν θα υποστηριχθεί από το εξωτερικό εμπόριο, αλλά από την εγχώρια ζήτηση — κυρίως την ιδιωτική και δημόσια κατανάλωση — και την αύξηση των επενδύσεων. Οι εξαγωγές προβλέπεται να μειωθούν κατά 0,1% το 2025, ενώ για το 2026 και το 2027 αναμένεται αύξηση κατά 1,2% και 1,6% αντίστοιχα.

Τον Αύγουστο, η ανεργία στη Γερμανία ξεπέρασε τα 3 εκατομμύρια για πρώτη φορά σε δέκα χρόνια, λόγω της παρατεταμένης ύφεσης. Ωστόσο, οι νέες προβλέψεις δείχνουν μείωση της ανεργίας από 6,3% φέτος σε 6,2% το 2026 και στο 6,0% το 2027.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

