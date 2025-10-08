ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Ένοχος ο Βασίλης Μπισμπίκης για το τροχαίο – Ποινή €7.000 για εγκατάλειψη τόπου δυστυχήματος
Ειδήσεις
16:10 - 08 Οκτ 2025

Ένοχος ο Βασίλης Μπισμπίκης για το τροχαίο – Ποινή €7.000 για εγκατάλειψη τόπου δυστυχήματος

Reporter.gr Newsroom
  Ένοχος κρίθηκε την Τετάρτη (8/10) από το αρμόδιο δικαστήριο ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης για το περιστατικό εγκατάλειψης τόπου τροχαίου δυστυχήματος.

Η ετυμηγορία επέβαλε χρηματική ποινή ύψους 7.000 ευρώ, συν τα δικαστικά έξοδα, χωρίς ωστόσο να συνοδεύεται από ποινή φυλάκισης, καθώς δεν υπήρξαν τραυματίες από το περιστατικό.

Η υπόθεση αφορά τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη ο ηθοποιός στη Φιλοθέη, χωρίς στη συνέχεια να ειδοποιήσει τις αστυνομικές αρχές, όπως ορίζει ο νόμος, και εγκαταλείποντας τον τόπο του συμβάντος. Η εισαγγελική πρόταση προέβλεπε ποινή 6.000 ευρώ, με την απόφαση του δικαστηρίου να κινείται κοντά σε αυτό το ύψος.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, οι συνήγοροι υπεράσπισης ζήτησαν την αναγνώριση δύο ελαφρυντικών: του πρότερου σύννομου βίου και της ειλικρινούς μεταμέλειας. Ωστόσο, το δικαστήριο απέρριψε και τα δύο αιτήματα. Αξίζει να σημειωθεί πως, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μπισμπίκης προσήλθε αυτοβούλως στο Αστυνομικό Τμήμα Κηφισιάς μετά το συμβάν.

Ο καταδικασθείς αναμένεται να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ