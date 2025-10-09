ΕΕ: Δημιουργία ομάδας για έρευνα σχετικά με κατηγορίες κατασκοπείας από την Ουγγαρία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα συγκροτήσει μια εσωτερική ομάδα για να εξετάσει τις καταγγελίες ότι η Ουγγαρία κατασκόπευε ευρωπαϊκούς θεσμούς, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της Επιτροπής.

Οι καταγγελίες προέκυψαν μετά από κοινή έρευνα της ουγγρικής μη κερδοσκοπικής ομάδας ερευνητικής δημοσιογραφίας Direkt 36 και εφημερίδων όπως η βελγική De Tijd και το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel.

«Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη όλες τις σημερινές αναφορές σύμφωνα με τις οποίες υπήρξαν κατασκοπευτικές δραστηριότητες από μια ουγγρική υπηρεσία πληροφοριών εναντίον της ΕΕ και μελών του προσωπικού της. Η Επιτροπή αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά αυτές τις καταγγελίες», δήλωσε εκπρόσωπος της Επιτροπής και συνέχισε: «Θα συγκροτήσουμε μια εσωτερική ομάδα για να εξετάσει αυτές τις καταγγελίες».

Από την πλευρά της, η μόνιμη αντιπροσωπεία της Ουγγαρίας στην ΕΕ στις Βρυξέλλες δεν σχολίασε άμεσα, παραπέμποντας στις δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών της Ουγγαρίας, Peter Szijjarto, στην ουγγρική ιστοσελίδα ειδήσεων Index. Ο Szijjarto ανέφερε ότι δεν είχε γνώση της υπόθεσης που αποκάλυψε το Direkt36 και ότι κατά τη γνώμη του η καταγγελία ήταν αβάσιμη.