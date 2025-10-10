Μερτς: Άμεση ανθρωπιστική βοήθεια €29 εκατ. για τη Γάζα

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ανακοίνωσε την άμεση εκταμίευση 29 εκατομμυρίων ευρώ για ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Λωρίδα της Γάζας, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη για άμεση εφαρμογή της ειρηνευτικής συμφωνίας και την απελευθέρωση των ομήρων.

«Οι όμηροι, ανάμεσά τους και Γερμανοί πολίτες, πρέπει επιτέλους να επιστρέψουν στις οικογένειές τους. Η κατάπαυση του πυρός πρέπει να τεθεί άμεσα σε ισχύ και να σταθεροποιηθεί τις επόμενες εβδομάδες. Η ανθρωπιστική βοήθεια οφείλει να φτάσει χωρίς καθυστέρηση στον λαό της Γάζας. Εφόσον επιτευχθούν αυτά τα πρώτα κρίσιμα βήματα προς την ειρήνη, θα πρόκειται για μια σημαντική επιτυχία. Από εκεί και πέρα, πρέπει να χτίσουμε πάνω σε αυτήν τη βάση», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ.

Ο καγκελάριος επεσήμανε επίσης την ανάγκη να προσδιοριστεί άμεσα το πώς μπορεί να εξασφαλιστεί μια βιώσιμη διοικητική δομή για τη Λωρίδα της Γάζας και να οργανωθεί τόσο ο αφοπλισμός όσο και η απομάκρυνση της Χαμάς από την περιοχή.

Ο Μερτς σημείωσε ότι η Γερμανία θα παράσχει άμεσα ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη στους απελευθερωμένους ομήρους και ότι θα διαθέσει πρόσθετα κονδύλια ανθρωπιστικής βοήθειας ύψους 29 εκατομμυρίων ευρώ.