Η Κίνα «ποντάρει» στο ράλι του χρυσού για να αποδυναμώσει το δολάριο

Η Κίνα επιχειρεί να αξιοποιήσει το ιστορικό ράλι του χρυσού για να προωθήσει τον μακροπρόθεσμο στόχο της: τη μείωση της παγκόσμιας εξάρτησης από τα χρηματοπιστωτικά συστήματα που ελέγχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Πεκίνο συγκεντρώνει αποθέματα χρυσού εδώ και μια δεκαετία, δημιουργώντας ένα αποθεματικό που πιθανότατα είναι το έκτο μεγαλύτερο παγκοσμίως.

Με σχεδόν 1.200 τόνους χρυσού στα επίσημα αποθέματά της, η Κίνα έχει εξελιχθεί σε σημαντικό «παίκτη» της αγοράς πολύτιμων μετάλλων και ενισχύει τις προσπάθειές της να δημιουργήσει εναλλακτικές υποδομές διαπραγμάτευσης και αποθήκευσης χρυσού, όπως υπόγειες αποθήκες στο Χονγκ Κονγκ και τη Χρηματιστηριακή Αγορά Χρυσού της Σανγκάης (Shanghai Gold Exchange), σύμφωνα με το Bloomberg.

Όπως γράφει το πρακτορείο, το εκρηκτικό ράλι του χρυσού βοηθά την Κίνα να έρθει ένα βήμα πιο κοντά στον στόχο της να οικοδομήσει έναν κόσμο λιγότερο εξαρτημένο από τις χρηματοπιστωτικές αγορές που ελέγχονται από τις ΗΠΑ.

Ήδη από φέτος, η Κίνα έχει ενισχύσει τον ρόλο του Χονγκ Κονγκ ως εγχώριου κόμβου διαπραγμάτευσης με τη δημιουργία της πρώτης υπεράκτιας αποθήκης της Shanghai Gold Exchange. Παράλληλα, επιδιώκει να προσελκύσει και άλλες χώρες ώστε να αποθηκεύουν χρυσό στις αποθήκες της εντός κινεζικών “bonded zones”, ενώ το επόμενο βήμα αναμένεται να είναι η προώθηση συναλλαγών χρυσού από κεντρικές τράπεζες και κρατικά ταμεία – αντίστοιχα με όσα γίνονται στο Λονδίνο, ώστε να διαβρώσει σταδιακά την κυριαρχία των παραδοσιακών κέντρων.

Ο χρυσός, επισημαίνει το δημοσίευμα, ταιριάζει στη στρατηγική της Κίνας για διαφοροποίηση των αποθεμάτων της και περιορισμό της κυριαρχίας του δολαρίου, με το Πεκίνο να εξετάζει ακόμη και τη χρήση stablecoins - ψηφιακών νομισμάτων συνδεδεμένων με παραδοσιακά νομίσματα. Αν και η Κίνα παραδοσιακά θεωρούσε τα κρυπτονομίσματα απειλή για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τους ελέγχους κεφαλαίων, ορισμένοι οικονομολόγοι βλέπουν τώρα «παράθυρο ευκαιρίας» καθώς οι ΗΠΑ επιχειρούν να αυξήσουν τον έλεγχο στην αναδυόμενη αυτή τεχνολογία.

Η Κίνα έχει προσθέσει χρυσό στα αποθέματά της σε διαδοχικά κύματα από το 2015, χρονιά από την οποία ξεκίνησε να δημοσιεύει πιο τακτικά ενημερώσεις για τα αποθέματα. Έχει πλέον προσθέσει χρυσό για 11 συνεχόμενους μήνες, ενώ παράλληλα μειώνει τις τοποθετήσεις της σε αμερικανικά ομόλογα του Δημοσίου, οι οποίες έχουν υποχωρήσει κατά 41% από το τέλος του 2015.

Σύμφωνα με την Goldman Sachs, εάν ακόμη και το 1% των ιδιωτικά κατεχόμενων αμερικανικών ομολόγων μετακινηθεί προς τον χρυσό, τότε η τιμή του θα μπορούσε να φτάσει τα 5.000 δολάρια η ουγγιά.

Όπως δήλωσε ο οικονομολόγος Kennedy: «Η Κίνα μιλά πλέον για εναλλακτικά συστήματα πληρωμών με νέο επίπεδο αυτοπεποίθησης. Ο χρυσός αποτελεί βασικό μέρος αυτής της στρατηγικής».