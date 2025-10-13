Γερμανία: Στα ύψη τα ενοίκια για νέες μισθώσεις στις μεγάλες πόλεις – Έως και 75% πάνω

Το χάσμα στις τιμές των ενοικίων μεταξύ παλαιών και νέων μισθώσεων διευρύνεται επικίνδυνα στις μεγάλες γερμανικές πόλεις, με τις αυξήσεις στα νέα συμβόλαια να φτάνουν έως και 75% από το 2013, σύμφωνα με νέα μελέτη του Ινστιτούτου ifo. Πρόκειται για μία εξέλιξη που απειλεί την κοινωνική συνοχή και την οικονομική δυναμική των αστικών κέντρων, καθώς η στέγαση καθίσταται όλο και πιο απρόσιτη για τους εργαζόμενους.

«Αυτή η εξέλιξη κινδυνεύει να μετατραπεί σε κοινωνική βόμβα και σε εμπόδιο για την ανάπτυξη των πόλεων: Αν οι εργαζόμενοι δεν μπορούν πλέον να αντέξουν οικονομικά να ζουν στις μεγάλες πόλεις, τότε οι πόλεις θα χάσουν τη οικονομική τους ισχύ», δηλώνει ο Όλιβερ Φαλκ, Διευθυντής του Κέντρου Οικονομικών Καινοτομίας και Ψηφιακού Μετασχηματισμού του ifo, ένας από τους συγγραφείς της μελέτης.

Οι ερευνητές του ifo υπολόγισαν πόσο αποκλίνουν τα ενοίκια μεταξύ υφιστάμενων και νέων μισθώσεων: Κατά μέσο όρο, η διαφορά ανέρχεται σε 4,48 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, που αντιστοιχεί σε αύξηση 48%. Η διαφορά είναι ιδιαίτερα έντονη στο Βερολίνο, περίπου 70%, ακολουθούμενη από το Μόναχο με 45% και το Αμβούργο με 37%. Στην Κολωνία, τη Φρανκφούρτη, τη Στουτγκάρδη και το Ντίσελντορφ, οι αυξήσεις κυμαίνονται μεταξύ 30% και 36%.

«Διαφαίνεται ένα ολοένα και μεγαλύτερο χάσμα στην αγορά κατοικίας: Ενώ οι ενοικιαστές με υφιστάμενα συμβόλαια επωφελούνται από ρυθμιζόμενες και σταθερές τιμές, όσοι αναζητούν διαμέρισμα πληρώνουν σημαντικά υψηλότερα ενοίκια για νέες μισθώσεις. Αυτό μπορεί να σημαίνει διαφορά αρκετών εκατοντάδων ευρώ για την ίδια περιοχή και το ίδιο μέγεθος διαμερίσματος, μετατρέποντας την αγορά ενοικίων σε λοταρία», δηλώνει ο ερευνητής του ifo Σάιμον Κράουζε, συν-συγγραφέας της μελέτης.

Η μελέτη ρίχνει για πρώτη φορά φως στις συνέπειες της επιβάρυνσης από τα ενοίκια τόσο για τις υφιστάμενες όσο και για τις νέες μισθώσεις. Η μέση επιβάρυνση από το ενοίκιο για νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος με υφιστάμενες μισθώσεις έχει παραμείνει σταθερή εδώ και χρόνια, περίπου στο 35%. Για τις νέες μισθώσεις, αντίθετα, αυξάνεται σημαντικά και έχει πλέον φτάσει σχεδόν στο 50% στις μεγάλες πόλεις.

«Λόγω της μεγάλης διαφοράς μεταξύ του ενοικίου σε υφιστάμενες και νέες μισθώσεις, οι άνθρωποι προτιμούν να παραμένουν στα οικονομικά προσιτά διαμερίσματά τους, ακόμη κι αν αυτά δεν ανταποκρίνονται πλέον στις ανάγκες της ζωής τους. Αυτό μειώνει την κινητικότητα και επηρεάζει αρνητικά τη διαθεσιμότητα εργατικού δυναμικού στην αγορά εργασίας», δηλώνει ο ερευνητής του ifo Πασκάλ Ζαμόρσκι, επίσης συν-συγγραφέας της μελέτης.