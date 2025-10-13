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Ουκρανοί αξιωματούχοι στην Ουάσιγκτον για συνομιλίες άμυνας και ενεργειακής ασφάλειας
Ειδήσεις
17:25 - 13 Οκτ 2025

Ουκρανοί αξιωματούχοι στην Ουάσιγκτον για συνομιλίες άμυνας και ενεργειακής ασφάλειας

Reporter.gr Newsroom
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Μια υψηλόβαθμη ουκρανική αντιπροσωπεία, με επικεφαλής την αναπληρώτρια πρωθυπουργό Γιούλια Σβιριντένκο, μεταβαίνει αυτή την εβδομάδα στην Ουάσιγκτον για κρίσιμες συνομιλίες με αξιωματούχους των Ηνωμένων Πολιτειών, με αντικείμενο την ενίσχυση της άμυνας της Ουκρανίας και την ανθεκτικότητα των ενεργειακών υποδομών της χώρας.

Την επίσκεψη γνωστοποίησε ο Άντριι Γερμάκ, προσωπάρχης του προεδρικού γραφείου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter). Όπως σημείωσε, η ουκρανική αποστολή θα επικεντρωθεί στην ενίσχυση της στρατιωτικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ, καθώς και στη διασφάλιση σταθερότητας στο ενεργειακό δίκτυο της Ουκρανίας, που έχει δεχθεί επανειλημμένα πλήγματα από ρωσικούς βομβαρδισμούς.

Η Ουκρανία επιδιώκει περαιτέρω αμερικανική στήριξη στον αγώνα της κατά της ρωσικής εισβολής, την ώρα που οι ρωσικές δυνάμεις εντείνουν τις επιθέσεις σε κρίσιμες ενεργειακές εγκαταστάσεις και επιχειρούν προώθηση σε διάφορα μέτωπα του πολέμου.

Σύμφωνα με τον Γερμάκ, στην ατζέντα των συνομιλιών περιλαμβάνεται επίσης η επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων στη Ρωσία, μέτρο που, όπως έχει επανειλημμένα τονίσει ο Ζελένσκι, θεωρείται ζωτικής σημασίας για να αναγκαστεί η Μόσχα να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

«Ο απώτερος στόχος παραμένει αμετάβλητος: μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη», ανέφερε ο Γερμάκ.

Στην ουκρανική αντιπροσωπεία συμμετέχει επίσης ο γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας και Άμυνας, Ρουστέμ Ουμέροφ, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία των συνομιλιών για τη στρατηγική ασφάλειας του Κιέβου.

Οι επαφές αυτές πραγματοποιούνται σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία για την Ουκρανία, καθώς η κυβέρνηση Μπάιντεν επιδιώκει να εξασφαλίσει νέα χρηματοδότηση από το Κογκρέσο για τη συνέχιση της στρατιωτικής και οικονομικής βοήθειας προς το Κίεβο, ενώ η ενεργειακή κρίση του χειμώνα απειλεί να επιβαρύνει περαιτέρω την ήδη εύθραυστη κατάσταση στη χώρα.

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