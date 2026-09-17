Axios: Ο Τραμπ θα έχει συνομιλίες για το Ιράν με ηγέτες του Κόλπου την επόμενη εβδομάδα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί την επόμενη Τρίτη στη Νέα Υόρκη με ηγέτες χωρών του Κόλπου, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, προκειμένου να συζητήσουν τα επόμενα βήματα στον πόλεμο με το Ιράν, σύμφωνα με τρεις πηγές με άμεση γνώση του θέματος που μίλησαν στο Axios.

Η συνάντηση αναμένεται να επικεντρωθεί στις αμερικανικές προτάσεις για τη μεταπολεμική στρατηγική, καθώς ο Τραμπ και η ανώτερη ομάδα συνεργατών του επεξεργάζονται ένα σχέδιο για την επόμενη ημέρα, το οποίο αναμένεται να οριστικοποιηθεί μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου επιθυμεί επίσης να συναντηθεί με τον Τραμπ στη Νέα Υόρκη, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση, σύμφωνα με ισραηλινή πηγή.

Πέρυσι, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Τραμπ είχε συναντηθεί με ηγέτες οκτώ αραβικών και μουσουλμανικών χωρών και τους είχε παρουσιάσει το προσχέδιο του ειρηνευτικού του σχεδίου για τη Γάζα.

Το σχέδιο παρουσιάστηκε δημοσίως μία εβδομάδα αργότερα. Λίγο μετά, επιτεύχθηκε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Οι χώρες του Κόλπου που φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις υπέστησαν σημαντικές ιρανικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια του πολέμου, ενώ αντιμετώπισαν και σοβαρές οικονομικές απώλειες λόγω των διαταραχών στις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Ο Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι «ελπίζουμε πως πλησιάζουμε στο τέλος του πολέμου».

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε εκ νέου ότι το Ιράν επιθυμεί μια συμφωνία, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ έλαβαν το σχετικό μήνυμα απευθείας από την ιρανική πλευρά.

Σύμφωνα με τις πηγές, ο Τραμπ θα συναντηθεί με ηγέτες ή υπουργούς Εξωτερικών των χωρών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC), δηλαδή της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κατάρ, του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ και του Ομάν.

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ απέστειλε τις πρώτες προσκλήσεις την Τετάρτη.

Μία από τις πηγές ανέφερε ότι η συνάντηση ενδέχεται να διευρυνθεί και να περιλάβει και άλλους Άραβες και μουσουλμάνους ηγέτες.