Τουλάχιστον 10 νεκροί από πυρκαγιά σε πετρελαιοφόρο πλοίο στην Ινδονησία

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκαοκτώ τραυματίστηκαν ύστερα από πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί της Τετάρτης (15/10) σε πετρελαιοφόρο υπό επισκευή στην επαρχία Riau Islands της Ινδονησίας, όπως ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στο πλοίο MT Federal II, σε ναυπηγείο στην πόλη Μπατάμ, σύμφωνα με τον αρχηγό της τοπικής αστυνομίας, Zaenal Arifin. Η Μπατάμ βρίσκεται περίπου 20 χιλιόμετρα από τη Σιγκαπούρη μέσω θαλάσσης. Το MT Federal II ήταν αγκυροβολημένο και υπό επισκευή τη στιγμή που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, ανέφερε ο Arifin, σημειώνοντας ότι η αιτία διερευνάται και πως το πλοίο δεν μετέφερε πετρέλαιο.

Μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης, δέκα άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους και 18 νοσηλεύονταν με τραύματα, σύμφωνα με τον Arifin, ο οποίος τόνισε ότι όλα τα θύματα εργάζονταν στις επισκευές του πλοίου. «Μερικοί από αυτούς τραυματίστηκαν σοβαρά», ανέφερε. Πρόσθεσε, επίσης, ότι δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του πλοίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Ιούνιο, άλλο ένα πλοίο είχε πιάσει φωτιά στη Μπατάμ ενώ βρισκόταν σε φάση επισκευών, προκαλώντας τέσσερις θανάτους και εννέα τραυματισμούς. Σε εκείνη την περίπτωση, η τοπική αστυνομία είχε κατονομάσει δύο άτομα ως ύποπτα για παραβίαση των προβλεπόμενων διαδικασιών ασφαλείας.