G20: Η αλληλεγγύη, η ισότητα και η βιωσιμότητα ως όπλα για την εξάλειψη της παγκόσμιας πείνας

Με την ανάληψη της προεδρίας της G20 τον Δεκέμβριο, η Νότια Αφρική επέλεξε ως θέμα της το τρίπτυχο «αλληλεγγύη, ισότητα και βιωσιμότητα». Μακριά από ένα κενό σύνθημα, αυτό το όραμα αντικατοπτρίζει τις αρχές πάνω στις οποίες πρέπει να βασίζεται κάθε αξιόπιστη διεθνής αντίδραση στη σημερινή κρίση πείνας.

Σύμφωνα με το Project Syndicate, η επισιτιστική ανασφάλεια αυξάνεται παγκοσμίως, υποκινούμενη από την κλιματική αλλαγή, τις συγκρούσεις και τις ανισότητες. Τα εργαλεία για την αντιμετώπισή της υπάρχουν ήδη· η πρόκληση είναι να κινητοποιηθεί η πολιτική βούληση για δράση. Η προεδρία της G20 από τη Νότια Αφρική προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία να γίνει ακριβώς αυτό.

Το μοντέλο της Βραζιλίας: Πώς έβγαλε 40 εκατ. ανθρώπους από την επισιτική ανασφάλεια

Η Βραζιλία προσφέρει ένα πολύτιμο παράδειγμα. Τα τελευταία δύο χρόνια κατάφερε να βγάλει 40 εκατομμύρια ανθρώπους από την επισιτιστική ανασφάλεια, πετυχαίνοντας να αποσύρει τη χώρα από τον χάρτη πείνας του ΟΗΕ. Για να το επιτύχει αυτό, η κυβέρνηση του προέδρου Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα επανέφερε πολιτικές που είχε καταργήσει ο προκάτοχός του, Ζαΐρ Μπολσονάρου, ενίσχυσε τα προγράμματα σχολικών γευμάτων μέσω προμηθειών από μικροκαλλιεργητές και αυτόχθονες αγρότες, αύξησε τους κατώτατους μισθούς και αναγνώρισε νομικά το δικαίωμα στην τροφή.

Κανένα από αυτά τα μέτρα δεν είναι πειραματικά. Είναι δοκιμασμένες αποδεδειγμένες λύσεις και η επιτυχία τους δείχνει ότι η εξάλειψη της πείνας δεν εξαρτάται από τεχνολογική καινοτομία αλλά από πολιτικό θάρρος.

Όταν η Βραζιλία είχε την προεδρία των G20 πέρυσι, επιδίωξε να δημοσιεύσει τα επιτεύγματά της, ιδίως μέσω της παρουσίασης της Παγκόσμιας Συμμαχίας κατά της Πείνας και της Φτώχειας. Ωστόσο, τα απτά αποτελέσματα παραμένουν δυσεύρετα, καθώς πολλά από τα μέλη της Συμμαχίας– ιδίως οι πολυμερείς αναπτυξιακές τράπεζες (MDBs) – συνεχίζουν να προωθούν τεχνικά προσανατολισμένες λύσεις στην αγορά, που θέτουν τα δικαιώματα ιδιοκτησίας των επιχειρήσεων πάνω από τις βασικές ανθρώπινες ανάγκες.

Αντί να ξεκινούν νέες πρωτοβουλίες και πλατφόρμες, η κορυφαία προτεραιότητα των G20 θα πρέπει να είναι η ενοποίηση και η ενίσχυση προγραμμάτων που έχουν ήδη αποδειχθεί αποτελεσματικά. Ο Μηχανισμός Κοινωνίας Πολιτών και Αυτοχθόνων Λαών της Επιτροπής Τροφικής Ασφάλειας του ΟΗΕ προσφέρει έναν ισχυρό, συμμετοχικό χώρο για παγκόσμιο διάλογο. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι μια συγκεκριμένη πολιτική ατζέντα που θα επιτρέψει σε προοδευτικούς ηγέτες και δημόσιους αξιωματούχους να προωθήσουν εθνικές πολιτικές κατά της πείνας.

Το «στοίχημα» της Νότιας Αφρικής και τα εργαλεία που ξεχωρίζουν

Αναμφίβολα, η Νότια Αφρική δεν έχει πολύ χρόνο πριν παραδώσει την προεδρία της G20 στις Ηνωμένες Πολιτείες – το μοναδικό κράτος μέλος που αρνείται σταθερά να αναγνωρίσει το ανθρώπινο δικαίωμα στην τροφή. Ωστόσο, στο διάστημα που απομένει, μπορεί ακόμη να προωθήσει κρίσιμα πολιτικά εργαλεία κατά της πείνας.

Τέσσερα εργαλεία ξεχωρίζουν. Πρώτον, οι δημόσιες προμήθειες από τοπικές οικογενειακές φάρμες για σχολικά γεύματα και προγράμματα σίτισης ενισχύουν τόσο τη διατροφή όσο και τα αγροτικά εισοδήματα. Δεύτερον, οι αποθεματικοί μηχανισμοί και οι μηχανισμοί σταθεροποίησης τιμών μπορούν να προστατεύσουν τους καταναλωτές από αυξήσεις τιμών, διασφαλίζοντας παράλληλα τα εισοδήματα των αγροτών. Τρίτον, οι πολιτικές κοινωνικής προστασίας – από αξιοπρεπείς μισθούς και χρηματικά επιδόματα έως καθολικές παροχές – διασφαλίζουν ότι τα νοικοκυριά μπορούν να αντέξουν οικονομικά μια υγιεινή διατροφή. Τέλος, οι νόμοι που κατοχυρώνουν το δικαίωμα στην τροφή μπορούν να συμβάλουν ώστε οι κυβερνήσεις να λογοδοτούν όταν αποτυγχάνουν να δράσουν.

Εξίσου σημαντικό είναι οι ηγέτες των G20 να αναγνωρίσουν ότι δεν χρειάζεται να συμμορφώνονται με τις προτεραιότητες των MDBs. Μέσω της συμμετοχής τους στα διοικητικά συμβούλια αυτών των ιδρυμάτων, έχουν ήδη τη δύναμη να κατευθύνουν τη διεθνή υποστήριξη μακριά από την εξαγωγική αγροβιομηχανία και προς τα τοπικά συστήματα τροφίμων και τις κλιματικά ανθεκτικές οικογενειακές φάρμες.

Αν η κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής δείξει το απαραίτητο θάρρος ως προς την προώθηση ενός πιο δίκαιου και βιώσιμου παγκόσμιου συστήματος τροφίμων, θα πρέπει να ακολουθήσει το παράδειγμα της κοινωνίας των πολιτών της, η οποία εδώ και καιρό βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του αγώνα κατά της πείνας. Αντί να συγκαλέσει ακόμη έναν γύρο υψηλόβαθμων συζητήσεων χωρίς ουσιαστικά αποτελέσματα, πρέπει να εργαστεί για τη διασφάλιση δημοσίων δεσμεύσεων που θα διαρκέσουν και πέρα από την αμερικανική προεδρία της G20.

Ζήτημα αξιοπιστίας η αποτελεσματική αντιμετώπιση της επιστικής κρίσης

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής στη Νότια Αφρική φαίνεται να κατανοούν τη σημασία του ζητήματος. Στην πρόσφατη Σύνοδο Απολογισμού για τα Συστήματα Τροφίμων του ΟΗΕ (UNFSS+4) στην Αντίς Αμπέμπα, ο Υπουργός Γεωργίας Τζον Στίνχουϊσεν επανέλαβε τη δέσμευση της χώρας για επισιτιστική κυριαρχία. Για πρώτη φορά, το προτεινόμενο Εθνικό Σχέδιο Διατροφικής Ασφάλειας αναγνωρίζει την αγροοικολογία ως μονοπάτι προς τη βιώσιμη γεωργία, τη βιοποικιλότητα και την ανθεκτικότητα στο κλίμα. Το Αγροτικό Ερευνητικό Συμβούλιο έχει επίσης αναλάβει να αναπτύξει ένα εθνικό πλαίσιο αγροοικολογίας με επίκεντρο τις αυτόχθονες καλλιέργειες.

Αν και οι τροχοί της διακυβέρνησης κινούνται συχνά αργά, οι τοπικές κοινότητες δεν μπορούν να περιμένουν. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, οι ερευνητές εντόπισαν ένα δυναμικό δίκτυο 78 μικροκαλλιεργητών, οι περισσότεροι γυναίκες, που καλλιεργούσαν μεγάλη ποικιλία φρούτων και λαχανικών στην επαρχία ΚουαΖουλού-Νατάλ. Πουλώντας τα πλεονάσματά τους τοπικά, αυτοί οι αγρότες στήριξαν επιχειρήσεις σε ολόκληρη την περιφέρεια uMgungundlovu – από εμπόρους φορτηγών και ανεπίσημες αγορές έως μικρά καταστήματα, σχολεία και δημοτικές αγορές.

Αυτή η εμπειρία δείχνει πώς τα τοπικά συστήματα τροφίμων στηρίζουν τόσο τα προς το ζην όσο και τις κοινότητες. Η πείνα δεν νικιέται σε αίθουσες συνεδρίων· ο αγώνας δίνεται στις κουζίνες, στα σχολεία και στα χωράφια. Για να κερδηθεί, οι τοπικοί παραγωγοί χρειάζονται πολιτική στήριξη και πόρους για να ευημερήσουν.

Η G20 πρέπει να αντιμετωπίσει την κρίση πείνας κατά μέτωπο ή να διακινδυνεύσει να χάσει ό,τι απομένει από την αξιοπιστία της. Η Νότια Αφρική μπορεί να ηγηθεί, θέτοντας τη δικαιοσύνη στα τρόφιμα στην κορυφή της ατζέντας της και αποδεικνύοντας ότι η «αλληλεγγύη, η ισότητα και η βιωσιμότητα» δεν είναι αφηρημένα ιδανικά, αλλά προϋποθέσεις για την ίδια την επιβίωση της ανθρωπότητας.