Η Principia ολοκλήρωσε την πρώτη της μονάδα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες στη Χαλκιδική

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Η Principia ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της πρώτης της μονάδας αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες (Battery Energy Storage System - BESS), επιβεβαιώνοντας, όπως επισημαίνει, τη δέσμευσή της να επιταχύνει την ενεργειακή μετάβαση μέσα από καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις.

Το έργο εντάσσεται στο εθνικό σχέδιο για την ευστάθεια και τον εξηλεκτρισμό του ενεργειακού συστήματος της χώρας.

Βασικά χαρακτηριστικά του έργου

Ιδιοκτήτης : ΠΑΛΙΟΛΙΒΑΔΑ STORAGE Μ.Α.Ε. (100% θυγατρική της Principia Services SA)

: ΠΑΛΙΟΛΙΒΑΔΑ STORAGE Μ.Α.Ε. (100% θυγατρική της Principia Services SA) Τοποθεσία : Βουνό Χαλκιδικής, Πολύγυρος

: Βουνό Χαλκιδικής, Πολύγυρος Εμπορική ονομασία : «Θεμέλιο»

: «Θεμέλιο» Ισχύς : 49 MW

: 49 MW Εγκατεστημένη χωρητικότητα : 127,04 MWh

: 127,04 MWh Εγγυημένη χωρητικότητα: 98 MWh (2ωρη λειτουργία)

Η εγκατάσταση περιλαμβάνει 26 containers μπαταριών της Sungrow με κελιά CALB – 314Ah, 13 υποσταθμούς παραγωγής με μετασχηματιστές 5.140 kW και πίνακες μέσης τάσης 33kV, καθώς και δύο κύριους υποσταθμούς μέσης τάσης.

Το έργο κατασκευάστηκε σε χρόνο ρεκόρ (Απρίλιος–Οκτώβριος 2025), με μηδενικά ατυχήματα σε περισσότερες από 20.000 ανθρωποώρες εργασίας. Η επένδυση ύψους 28 εκατ. ευρώ χρηματοδοτήθηκε κατά 50% μέσω project finance της Eurobank και κατά 50% από ίδια κεφάλαια. Η εμπορική λειτουργία προβλέπεται να ξεκινήσει το Δεκέμβριο του 2025.

Στρατηγική σημασία για την Principia

Η Principia χαρακτήρισε το έργο ως ορόσημο στην πορεία της, καθώς:

Πρόκειται για την πρώτη λειτουργική μονάδα BESS του χαρτοφυλακίου της και μία από τις πρώτες στη χώρα.

Το όνομα «Θεμέλιο» συμβολίζει την έναρξη της παρουσίας της στον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας.

Ενισχύει τη διαφοροποίηση και τεχνολογική επάρκεια της εταιρείας.

Επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Principia στις βιώσιμες και καινοτόμες επενδύσεις, κρίσιμες για την αξιοποίηση των ΑΠΕ.

Οφέλη για το ενεργειακό σύστημα

Το «Θεμέλιο» αναμένεται να συμβάλει:

Στη μείωση των περικοπών ισχύος (curtailments) από αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα, ιδιαίτερα σε περιοχές με κορεσμένα δίκτυα.

Στην ενίσχυση της ευστάθειας του ηλεκτρικού συστήματος μέσω εξισορρόπησης φορτίου και παραγωγής.

Στην αποκέντρωση της ενεργειακής παραγωγής, καθώς φέρνει την αποθήκευση πιο κοντά στα σημεία παραγωγής ΑΠΕ.

Η ολοκλήρωση του έργου αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της επιχειρησιακής ετοιμότητας της Principia και μήνυμα εμπιστοσύνης ότι η ενεργειακή μετάβαση μπορεί να προχωρήσει με ταχύτητα, ασφάλεια και τεχνολογική ποιότητα.