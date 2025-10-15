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Βρετανία: Νέες κυρώσεις σε Lukoil, Rosneft και 51 δεξαμενόπλοια του «σκιώδους» στόλου της Ρωσίας
Ειδήσεις
15:33 - 15 Οκτ 2025

Βρετανία: Νέες κυρώσεις σε Lukoil, Rosneft και 51 δεξαμενόπλοια του «σκιώδους» στόλου της Ρωσίας

Reporter.gr Newsroom
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Η Βρετανία έθεσε στο στόχαστρο την Τετάρτη (15/10) τις δύο μεγαλύτερες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες, Lukoil και Rosneft, καθώς και 51 δεξαμενόπλοια του σκιώδους στόλου, σε μια κίνηση που περιέγραψε ως νέα προσπάθεια ενίσχυσης των ενεργειακών κυρώσεων και περιορισμού των εσόδων του Κρεμλίνου.

«Εισάγουμε στοχευμένες κυρώσεις κατά των δύο μεγαλύτερων πετρελαϊκών εταιρειών της Ρωσίας, της Lukoil και της Rosneft», δήλωσε η υπουργός Οικονομικών, Ρέιτσελ Ριβς, σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια ταξιδιού της στις Ηνωμένες Πολιτείες. «Ταυτόχρονα, αυξάνουμε την πίεση σε εταιρείες τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Ινδίας και της Κίνας, που συνεχίζουν να διευκολύνουν την είσοδο του ρωσικού πετρελαίου στις παγκόσμιες αγορές», πρόσθεσε.

Η Ριβς υπογράμμισε ότι «δεν υπάρχει θέση για τη Ρωσία στις παγκόσμιες αγορές» και ότι η Βρετανία θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εμποδίσει τη Μόσχα να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο της στην Ουκρανία.

Οι νέες κυρώσεις επικεντρώνονται σε 51 πλοία του σκιώδους στόλου, καθώς και σε άτομα και εταιρείες σε διάφορους τομείς, όπως η ενέργεια και η άμυνα. Ο σκιώδης στόλος αποτελεί ολοένα και περισσότερο στόχο κυρώσεων από τη Βρετανία, τις ΗΠΑ και την ΕΕ από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το Φεβρουάριο του 2022. Πρόκειται για ένα δίκτυο παλαιότερων δεξαμενόπλοιων, τα οποία, σύμφωνα με αξιωματούχους, χρησιμοποιούνται για την αποφυγή κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο.

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