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«Αδειάζει» το Ορμούζ: Οι διελεύσεις πλοίων καταρρέουν και το πετρέλαιο απειλείται με νέο ράλι
Ναυτιλία
09:10 - 21 Ιουλ 2026

«Αδειάζει» το Ορμούζ: Οι διελεύσεις πλοίων καταρρέουν και το πετρέλαιο απειλείται με νέο ράλι

Reporter.gr Newsroom
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Η ναυτιλιακή κίνηση μέσω των Στενών του Ορμούζ έχει καταγράψει κατακόρυφη πτώση από τότε που τέθηκε σε ισχύ, την περασμένη εβδομάδα, ο ναυτικός αποκλεισμός που επέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Όλο και περισσότεροι πλοιοκτήτες αποφεύγουν πλέον μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές διόδους του πλανήτη, καθώς η στρατιωτική αντιπαράθεση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κλιμακώνεται.

Σύμφωνα με πολλαπλές βάσεις δεδομένων της ναυτιλιακής αγοράς, οι διελεύσεις από τα Στενά έχουν μειωθεί δραστικά. Όπως μεταδίδει το CNBC, oι νέες αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν, η ανακοίνωση της Τεχεράνης για πλήρη απαγόρευση της ναυσιπλοΐας στην περιοχή και οι νέες επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων έχουν οδηγήσει τους διαχειριστές στόλων σε επανεκτίμηση των κινδύνων εισόδου στον Περσικό Κόλπο.

Η Lloyd’s List Intelligence κατέγραψε μόλις 53 διελεύσεις πλοίων την εβδομάδα έως τις 20 Ιουλίου, έναντι 157 την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα, σημειώνοντας πτώση 66%. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η μείωση στα δεξαμενόπλοια και τα πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), οι διελεύσεις των οποίων υποχώρησαν στις 30 από 90.

Παρόμοια εικόνα παρουσιάζουν και τα στοιχεία της Kpler. Οι ημερήσιες διελεύσεις, που πριν από τις 15 Ιουλίου ξεπερνούσαν κατά μέσο όρο τα 20 πλοία, μειώθηκαν στις 16 εκείνη την ημέρα και στη συνέχεια έπεσαν σε μονοψήφιο αριθμό στις 16 Ιουλίου. Η κίνηση παρέμεινε υποτονική καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, με μόνο πρόσκαιρες ανακάμψεις.

Η νέα αυτή επιβράδυνση ανατρέπει την εικόνα σταδιακής ομαλοποίησης που είχε αρχίσει να διαμορφώνεται μετά την εκεχειρία στα μέσα Ιουνίου, όταν αρκετοί πλοιοκτήτες είχαν αρχίσει να επαναφέρουν τα δρομολόγιά τους προς τον Περσικό Κόλπο.

Αντί γι' αυτό, η αναζωπύρωση των συγκρούσεων έχει οδηγήσει και πάλι σε σχεδόν πλήρη αποψίλωση της θαλάσσιας οδού, μέσω της οποίας διακινείται περίπου το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου.

«Η δραστηριότητα έχει επιβραδυνθεί σημαντικά από τη στιγμή που αναζωπυρώθηκαν οι εντάσεις», δήλωσε η Bridget Diakun, ανώτερη αναλύτρια κινδύνου και κανονιστικής συμμόρφωσης της Lloyd’s List Intelligence. «Δεν προκαλεί έκπληξη. Όταν αυξάνεται η ένταση, οι εταιρείες αποσύρονται προσωρινά και επανεκτιμούν την κατάσταση.»

Παρά τη σημαντική κάμψη, η ναυσιπλοΐα δεν έχει σταματήσει εντελώς. «Κάθε εταιρεία έχει διαφορετική ανοχή στον κίνδυνο», σημείωσε η Diakun. «Εξακολουθούμε να βλέπουμε δεξαμενόπλοια να εισέρχονται και να εξέρχονται από τα Στενά. Η κίνηση δεν έχει μηδενιστεί.»

Όπως εκτιμά, οι διελεύσεις θα συνεχίσουν να παρουσιάζουν έντονες διακυμάνσεις, καθώς οι πλοιοκτήτες θα εκμεταλλεύονται σύντομα χρονικά παράθυρα σχετικής ασφάλειας, πριν αποσύρονται εκ νέου κάθε φορά που η ένταση αυξάνεται.

Ανάλογη εικόνα προκύπτει και από τα στοιχεία της S&P Global. Μόλις 40 πλοία διήλθαν από τα Στενά μεταξύ 17 και 19 Ιουλίου, δηλαδή περίπου 13 πλοία ημερησίως, ενώ η συνολική εβδομαδιαία κίνηση έως τις 19 Ιουλίου ήταν σχεδόν κατά 50% μειωμένη σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Τα εμπορικά πλοία εξακολουθούν να αποτελούν πάνω από το 70% της συνολικής κίνησης, ωστόσο μόνο περίπου το ένα τρίτο εκτιμάται ότι συμμορφώνεται με τους ισχύοντες ναυτιλιακούς περιορισμούς. Παράλληλα, σημαντικό μέρος των διελεύσεων πραγματοποιείται από πλοία που συνδέονται με το Ιράν ή τελούν υπό καθεστώς κυρώσεων, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι μεγάλες διεθνείς ναυτιλιακές εταιρείες εξακολουθούν να αποφεύγουν την περιοχή.

«Η τελευταία κλιμάκωση αποδεικνύει ότι οι προσδοκίες για γρήγορη επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ ήταν πρόωρες», σχολίασε ο Saul Kavonic, επικεφαλής ενεργειακών ερευνών της MST Marquee.

Όπως πρόσθεσε, οι εχθροπραξίες και η επαναφορά του αποκλεισμού επανέφεραν τη σύγκρουση σε τροχιά περαιτέρω κλιμάκωσης. Σύμφωνα με τον ίδιο, η διακίνηση μέσω των Στενών έχει περιοριστεί περίπου στο 15% των επιπέδων που επικρατούσαν πριν από την έναρξη της σύγκρουσης. Προειδοποίησε επίσης ότι η τιμή του πετρελαίου θα μπορούσε να επιστρέψει στα 100 δολάρια το βαρέλι, εφόσον οι συγκρούσεις συνεχιστούν με την ίδια ένταση για αρκετές εβδομάδες ή επεκταθούν σε ενεργειακές υποδομές της περιοχής.

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