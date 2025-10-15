Ο Δήμος Αθηναίων ενισχύει τη συντήρηση υπαίθριων γλυπτών και μνημείων

Ο Δήμος Αθηναίων εντείνει τις προσπάθειες για τη συντήρηση και αποκατάσταση των υπαίθριων γλυπτών και μνημείων της πόλης, με στοχευμένες παρεμβάσεις που διαφυλάσσουν και αναδεικνύουν την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Ο σεβασμός για τον πολιτισμό ξεκινάει από τη συμπεριφορά μας στο δημόσιο χώρο. Εντοπίζουμε διαρκώς περιστατικά βανδαλισμού μνημείων σε πολύ κεντρικά σημεία της πόλης. Η αύξησή τους είναι ιδιαίτερα ανησυχητική και υποδεικνύει μία τάση έλλειψης ευθύνης απέναντι στην ιστορία του τόπου μας. Από το σιντριβάνι της πλατείας Συντάγματος μέχρι τις προτομές στις γειτονιές, αποκαθιστούμε έργα που αποτελούν ζωντανά κομμάτια της ταυτότητας της Αθήνας. Έχουμε όλοι χρέος να φροντίζουμε και να σεβόμαστε την πολιτιστική μας κληρονομιά, αν θέλουμε να είμαστε υπερήφανοι για το παρελθόν αλλά και το παρόν μας».

Η Αντιδήμαρχος Αστικής Αναζωογόνησης και Ανθεκτικότητας, Μάρω Ευαγγελίδου, σημείωσε: «Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Συντήρησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, στις 19 Οκτωβρίου, αποτελεί μια καλή αφορμή για να αναδείξουμε και να επικοινωνήσουμε το έργο που συντελείται καθημερινά για τη φροντίδα και την ανάδειξη των μνημείων της πόλης. Κάθε επέμβαση αποκατάστασης αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού που συνδέει την πολιτιστική κληρονομιά και τον δημόσιο χώρο με την καθημερινή ζωή της Αθήνας».

Η Προϊσταμένη του τμήματος Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Ζέττα Αντωνοπούλου, υπογράμμισε: «Η συντήρηση υπαίθριων γλυπτών αποτελεί μια σύνθετη και απαιτητική διαδικασία, που χρειάζεται επιστημονική τεκμηρίωση, εξειδικευμένες γνώσεις και συνέπεια. Γι’ αυτό πολλές φορές η αποκατάστασή τους είναι συχνά χρονοβόρα. Αρκετά από αυτά παρουσιάζουν σημάδια φθοράς λόγω παλαιότητας και περιβαλλοντικών παραγόντων, σε κάποια έχουν προηγηθεί βανδαλισμοί ενώ άλλα φέρουν πάνω τους απρεπείς αναγραφές και συνθήματα».

Προγραμματισμένες και ολοκληρωμένες επεμβάσεις στα μνημεία της πόλης

Κατά τη διάρκεια του 2025 πραγματοποιήθηκαν εργασίες όπως η πλήρης αποκατάσταση του σιντριβανιού της πλατείας Συντάγματος, η επαναχύτευση και επανατοποθέτηση της προτομής του Νίκου Καζαντζάκη στην οδό Ευελπίδων, η αφαίρεση χρωστικών από το άγαλμα του Σπύρου Λούη και η αποκατάσταση των μνημείων του Μπλόκου Δουργουτίου και του Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος.

Ένα πρόσφατο παράδειγμα αφορά τη στήλη του Ίωνα Δραγούμη στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, η οποία υπέστη φθορές από βανδαλισμό με καύση στεφάνων τον Αύγουστο. Οι εργασίες συντήρησης καλύπτουν την επιφάνεια ύψους περίπου τεσσάρων μέτρων και αποσκοπούν στην πλήρη αποκατάσταση του μαρμάρου. Παρόμοιες φθορές παρουσιάζει το Μνημείο Πεσόντων Αεροπόρων στην πλατεία Καραϊσκάκη, με εκτεταμένες χρωστικές και αποξηλώσεις υλικών.

Το επόμενο διάστημα προγραμματίζεται η αποκατάσταση του αγάλματος της Εύας στην πλατεία Νικολοπούλου, των βάσεων των προτομών του Αθ. Λευκαδίτη στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και του Θ. Σκούρα στην Κυψέλη, καθώς και της προτομής του Π. Γύπαρη στα Τουρκοβούνια. Παράλληλα, θα συντηρηθεί η μαρμάρινη αναμνηστική πινακίδα της Μεγάλης του Γένους Σχολής στην πλατεία Μεγάλης του Γένους Σχολής, κοντά στο Χίλτον. Προετοιμάζονται, επίσης, μεγαλύτερες επεμβάσεις, όπως η αποκατάσταση του μπρούτζινου έργου «Σήματα Δομών» στην πλατεία Βραζιλίας και του μαρμάρινου αγάλματος «Βόρειος Ήπειρος».

Το Τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς συνεχίζει την καταγραφή, τεκμηρίωση και αποκατάσταση των μνημείων και των γλυπτών της Αθήνας, διασφαλίζοντας τη συνέχεια της ιστορίας και τη μεταφορά της πολιτιστικής μνήμης στις επόμενες γενιές. Κατά τη συντήρηση, αποκαθίσταται και προστατεύεται όχι μόνο η ύλη αλλά και η αισθητική, ιστορική και συμβολική αξία κάθε έργου, ενώ συνοδεύεται πάντα από αναλυτική τεκμηρίωση της κατάστασης και των επεμβάσεων, συμβάλλοντας στη μακροπρόθεσμη έρευνα και κατανόηση της δημόσιας γλυπτικής κληρονομιάς.