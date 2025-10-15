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Φον ντερ Λάιεν από το Βελιγράδι: Η Σερβία πρέπει να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις
Ειδήσεις
15:24 - 15 Οκτ 2025

Φον ντερ Λάιεν από το Βελιγράδι: Η Σερβία πρέπει να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις

Reporter.gr Newsroom
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Επίσημη επίσκεψη στο Βελιγράδι πραγματοποιεί η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, στο πλαίσιο της περιοδείας της στα Δυτικά Βαλκάνια, στέλνοντας σαφές μήνυμα για την ανάγκη εμβάθυνσης των δημοκρατικών θεσμών και πλήρους εναρμόνισης της Σερβίας με την ευρωπαϊκή πολιτική.

Ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, διαβεβαίωσε την κ. Φον ντερ Λάιεν ότι η ευρωπαϊκή πορεία της χώρας παραμένει «στρατηγική επιλογή και προτεραιότητα» της εξωτερικής πολιτικής του Βελιγραδίου. «Η ένταξη στην ΕΕ είναι για εμάς μονόδρομος και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει», τόνισε ο Σέρβος πρόεδρος.

Ωστόσο, η πρόεδρος της Κομισιόν έθεσε με σαφήνεια τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις, υπογραμμίζοντας πως η Σερβία πρέπει να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις στους τομείς του κράτους δικαίου, των μέσων ενημέρωσης και της εκλογικής νομοθεσίας. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανάγκη πλήρους ευθυγράμμισης της εξωτερικής πολιτικής της Σερβίας με αυτήν της ΕΕ, σημειώνοντας ότι μέχρι σήμερα η σύγκλιση φτάνει μόλις το 61%, κυρίως λόγω της άρνησης του Βελιγραδίου να επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία.

Ανοίγοντας τη συνέντευξη Τύπου, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έκανε έμμεση αναφορά στις μαζικές αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις που συγκλονίζουν τη Σερβία από το φθινόπωρο του 2024, μετά το τραγικό δυστύχημα στο Νόβι Σαντ. «Ζούμε σε έναν κόσμο όπου το χάσμα μεταξύ δημοκρατίας και απολυταρχισμού διευρύνεται. Η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ξεκάθαρη: υπέρ της ελευθερίας και του δικαιώματος του συνέρχεσθαι ειρηνικά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο Βούτσιτς υπερασπίστηκε τον χειρισμό των διαδηλώσεων από τις αρχές, λέγοντας ότι η Σερβία αντιμετωπίζει με «μεγάλη ανεκτικότητα» τις κοινωνικές αντιδράσεις. «Είμαι περήφανος για τη δημοκρατική στάση των σερβικών αρχών. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν υπάρξει δεκάδες νεκροί σε διαδηλώσεις· στη Σερβία, εδώ και 11 μήνες, δεν έχει χαθεί καμία ανθρώπινη ζωή», υποστήριξε.

Σε ερώτηση για την ύπαρξη στρατοπέδου εκπαίδευσης φιλορώσων Μολδαβών και Ρουμάνων στη δυτική Σερβία, ο πρόεδρος της χώρας δήλωσε ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις εμπλοκής του ρωσικού κράτους, αν και παραδέχθηκε τη σύλληψη δύο Σέρβων διοργανωτών και την παρουσία τριών Ρώσων εκπαιδευτών.

Η ενεργειακή συνεργασία βρέθηκε επίσης στο επίκεντρο των συνομιλιών, καθώς η Σερβία αναζητά τρόπους να περιορίσει την εξάρτησή της από τη ρωσική Gazprom, μετά τις αμερικανικές κυρώσεις εις βάρος της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας NIS. Ο Βούτσιτς δήλωσε ότι η κυβέρνηση εξετάζει εναλλακτικές πηγές προμήθειας και πιθανή αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της εταιρείας.

Η Σερβία είναι υποψήφια προς ένταξη στην ΕΕ από το 2012, έχοντας ανοίξει 22 από τα 35 κεφάλαια διαπραγμάτευσης, αλλά έχει κλείσει προσωρινά μόλις δύο — εξέλιξη που δείχνει τη στασιμότητα της διαδικασίας τα τελευταία χρόνια.

Η κ. Φον ντερ Λάιεν, μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης στο Βελιγράδι, αναμένεται να μεταβεί στα Σκόπια, συνεχίζοντας την περιοδεία της στα Δυτικά Βαλκάνια, με στόχο να ενισχύσει το μήνυμα ότι η ΕΕ παραμένει προσηλωμένη στην ευρωπαϊκή προοπτική της περιοχής, αλλά με προϋπόθεση την προσήλωση στις αξίες της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.

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