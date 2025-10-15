«Το Ισραήλ θα επιστρέψει σε εκείνους τους δρόμους μόλις δώσω την εντολή. Αν το Ισραήλ μπορούσε να μπει και να τους διαλύσει, θα το έκανε», δήλωσε ο Τραμπ στο CNN σε μια σύντομη τηλεφωνική συνομιλία, όταν ρωτήθηκε τι θα συμβεί αν η Χαμάς αρνηθεί να αφοπλιστεί.
22:22 - 15 Οκτ 2025
Τραμπ: Θα δώσω εντολή στο Ισραήλ να μπει στη Γάζα, αν η Χαμάς παραβιάσει τη συμφωνία
Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τετάρτη (15.10) στο CNN ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο να επιτρέψει στις ισραηλινές δυνάμεις να ξαναρχίσουν τις μάχες στη Γάζα, αν η Χαμάς δεν τηρήσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.