Τραμπ: Θα δώσω εντολή στο Ισραήλ να μπει στη Γάζα, αν η Χαμάς παραβιάσει τη συμφωνία

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τετάρτη (15.10) στο CNN ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο να επιτρέψει στις ισραηλινές δυνάμεις να ξαναρχίσουν τις μάχες στη Γάζα, αν η Χαμάς δεν τηρήσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

«Το Ισραήλ θα επιστρέψει σε εκείνους τους δρόμους μόλις δώσω την εντολή. Αν το Ισραήλ μπορούσε να μπει και να τους διαλύσει, θα το έκανε», δήλωσε ο Τραμπ στο CNN σε μια σύντομη τηλεφωνική συνομιλία, όταν ρωτήθηκε τι θα συμβεί αν η Χαμάς αρνηθεί να αφοπλιστεί.