Πώληση F-35 στη Σαουδική Αραβία έναντι $24,3 δισ., καθώς οι Χούθι κλιμακώνουν τις επιθέσεις

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ενέκρινε την πιθανή πώληση σχεδόν 50 μαχητικών αεροσκαφών F-35 στη Σαουδική Αραβία, συνολικής αξίας 24,3 δισ. δολαρίων. Η συμφωνία θεωρείται σημαντική ενίσχυση για το βασίλειο, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπο με εντεινόμενες επιθέσεις από τους υποστηριζόμενους από το Ιράν Χούθι στην Υεμένη.

Το πακέτο, το οποίο ανακοινώθηκε την Πέμπτη, περιλαμβάνει την πώληση 48 F-35 της Lockheed Martin, των πιο προηγμένων μαχητικών αεροσκαφών στον κόσμο, καθώς και 49 κινητήρων της Pratt & Whitney και άλλα ανταλλακτικά.

«Η προτεινόμενη πώληση θα στηρίξει τους στόχους της εξωτερικής πολιτικής και της εθνικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών, ενισχύοντας την ασφάλεια ενός σημαντικού συμμάχου εκτός ΝΑΤΟ, ο οποίος αποτελεί παράγοντα πολιτικής σταθερότητας και οικονομικής προόδου στην περιοχή του Κόλπου», ανέφερε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε ανακοίνωσή του.

Η ανακοίνωση έρχεται καθώς οι Χούθι έχουν εντείνει πρόσφατα τις επιθέσεις εναντίον στόχων στη Σαουδική Αραβία και έχουν εξαπολύσει ταχύτατη χερσαία επίθεση με στόχο να θέσουν υπό τον έλεγχό τους τα Στενά Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, ένα στρατηγικής σημασίας σημείο διέλευσης για το πετρέλαιο.

Η κυβέρνηση Τραμπ δήλωσε ότι η προτεινόμενη συμφωνία θα συμβάλει στη βελτίωση της ικανότητας του Ριάντ να αποτρέπει τρέχουσες και μελλοντικές απειλές, αλλά «δεν θα μεταβάλει τη στρατιωτική ισορροπία στην περιοχή» — αναφερόμενη στη μακροχρόνια αμερικανική πολιτική σύμφωνα με την οποία το Ισραήλ πρέπει να διατηρεί στρατιωτικό πλεονέκτημα έναντι πιθανών αντιπάλων στη Μέση Ανατολή.

Το Κογκρέσο έχει στη διάθεσή του 30 ημέρες για να εξετάσει τη συμφωνία ή να προσπαθήσει να την μπλοκάρει, ενώ ορισμένοι βουλευτές έχουν ήδη εκφράσει ανησυχίες.

Τον Μάιο του περασμένου έτους, ο Τραμπ είχε επαινέσει τη Σαουδική Αραβία και την ηγεσία της, μετά την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου ότι το βασίλειο δεσμευόταν να επενδύσει 600 δισ. δολάρια σε μια σειρά συμφωνιών με τις ΗΠΑ.

Μεταξύ των συμφωνιών περιλαμβανόταν και μια συμφωνία πώλησης αμυντικού εξοπλισμού ύψους σχεδόν 142 δισ. δολαρίων, η οποία, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, θα παρείχε «υπερσύγχρονο εξοπλισμό και υπηρεσίες πολεμικών επιχειρήσεων από περισσότερες από δώδεκα αμερικανικές αμυντικές εταιρείες».