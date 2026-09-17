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Τραμπ: «Σημαντική πρόοδος» στη δημιουργία αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στην Πολωνία
Ειδήσεις
22:34 - 17 Σεπ 2026

Τραμπ: «Σημαντική πρόοδος» στη δημιουργία αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στην Πολωνία

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη (17/9) ότι καταγράφεται πρόοδος στις προσπάθειες για τη δημιουργία αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στην Πολωνία, αποδίδοντας την εξέλιξη στην «τολμηρή ηγεσία» του Πολωνού προέδρου Κάρολ Ναβρότσκι.  

«Εάν αυτό συμβεί, η τοποθεσία θα ανακοινωθεί πολύ σύντομα. Θα πρόκειται για ένα ιστορικό βήμα για τη σπουδαία συμμαχία ΗΠΑ-Πολωνίας», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Η Πολωνία επιδιώκει εδώ και καιρό την περαιτέρω ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας των συμμάχων στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, ιδιαίτερα μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, η οποία ενίσχυσε τις ανησυχίες για την ασφάλεια στην περιοχή.

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Η συγκεκριμένη εξέλιξη σημειώνεται την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ ασκεί πιέσεις στους Ευρωπαίους συμμάχους των ΗΠΑ προκειμένου να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο της ευθύνης για την ευρωπαϊκή άμυνα. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα επικρίνει τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ για την έντονη εξάρτησή τους από την αμερικανική στρατιωτική προστασία, καλώντας τα παράλληλα να ενισχύσουν τις αμυντικές τους δαπάνες.

Ήδη από τον Ιούνιο, η Πολωνία είχε υποβάλει στις Ηνωμένες Πολιτείες αίτημα για τη δημιουργία νέας μόνιμης στρατιωτικής βάσης στο έδαφός της. Μέσω της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, η Βαρσοβία επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω τους δεσμούς στον τομέα της ασφάλειας με την Ουάσιγκτον, σε μια περίοδο κατά την οποία εντείνονται οι ανησυχίες για την ευρωπαϊκή άμυνα και την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή.

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