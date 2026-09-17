Ο Τραμπ απειλεί την ΕΕ με δασμούς αν κάνει «συνδεδεμένο μέλος» τον Καναδά

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την Τετάρτη ότι θα επιβάλει δασμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή ακόμη και θα διακόψει εντελώς το εμπόριο με το ευρωπαϊκό μπλοκ, εάν προχωρήσει το σχέδιό της να καταστήσει τον Καναδά το πρώτο στην ιστορία «συνδεδεμένο μέλος» της.

«Νομίζω ότι είναι γελοίο... Ο Καναδάς υπήρξε ένας πολύ κακός εμπορικός εταίρος», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους μετά την άφιξή του στη Βόρεια Καρολίνα. Συνέδεσε την απειλή του με την πρόθεση των Ευρωπαίων ηγετών, λέγοντας ότι «αν θεωρήσω ότι πρόκειται έστω και κατά διάνοια για εχθρική ενέργεια, θα επιβάλω πολύ σοβαρούς δασμούς ή θα σταματήσω να εμπορεύομαι με την Ευρώπη σε πολλά πράγματα».

Οι δηλώσεις του Τραμπ έγιναν μετά την ανακοίνωση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ότι η ΕΕ ανοίγει τον δρόμο για να γίνει ο Καναδάς το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης των 27 χωρών.

Η «συνδεδεμένη ιδιότητα μέλους» δεν αποτελεί σήμερα επίσημη κατηγορία βάσει των συνθηκών της ΕΕ και οποιαδήποτε τέτοια συμφωνία θα πρέπει να δημιουργηθεί και να επικυρωθεί από τα κράτη-μέλη.

Η πρόταση διατυπώθηκε καθώς οι Βρυξέλλες και η Οτάβα επιδιώκουν να εμβαθύνουν τις σχέσεις τους, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή στην ΕΕ, η οποία μέχρι πρόσφατα είχε αντιμετωπίσει με επιφυλακτικότητα την πρόταση της Γερμανίας, τον Μάιο, για τη χορήγηση καθεστώτος συνδεδεμένου μέλους στην Ουκρανία.

Στην ετήσια ομιλία της για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Στρασβούργο της Γαλλίας, η επικεφαλής της ΕΕ δήλωσε ότι το μπλοκ θέλει να αναβαθμίσει τη σχέση του με τον Καναδά «στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο».

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ, ο οποίος παρευρέθηκε στην ομιλία, έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι η Οτάβα επιθυμεί να επιδιώξει μια «μοναδική συμμαχία στον τομέα της ασφάλειας και της οικονομίας» με την Ευρώπη, αλλά όχι πλήρη ένταξη στην ΕΕ.

Ο Καναδάς έχει επιδιώξει να διαφοροποιήσει τις οικονομικές του σχέσεις και να μειώσει την εξάρτησή του από τις ΗΠΑ, έπειτα από μήνες κλιμακούμενων εμπορικών εντάσεων και καθώς οι διμερείς εμπορικές συνομιλίες έχουν καταρρεύσει. Ο Τραμπ έχει επιβάλει δασμό 50% στα καναδικά προϊόντα και σχεδιάζει να απαγορεύσει τις εισαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων, αλκοόλ και αυτοκινήτων από τον Καναδά αργότερα αυτόν τον μήνα, προκαλώντας αντίποινα από την Οτάβα.

«Η Ουάσιγκτον και η Οτάβα μπορεί να βρουν έναν τρόπο αποκλιμάκωσης του τρέχοντος εμπορικού πολέμου, όμως ο Καναδάς θα συνεχίσει να μειώνει την ευάλωτη θέση του απέναντι στην οικονομική πίεση των ΗΠΑ», δήλωσε ο Τζέιμς Λίντσεϊ, ανώτερος συνεργάτης του Council on Foreign Relations.

Η πρόταση της φον ντερ Λάιεν προς τον Καναδά περιλαμβάνει κοινή δράση στους τομείς της μεταποίησης, της ενοποίησης των αμυντικών βιομηχανικών βάσεων, της τεχνολογίας, της ενέργειας, της τεχνητής νοημοσύνης και της συνεργασίας στην Αρκτική.

Ο Καναδάς είναι ήδη η μοναδική μη ευρωπαϊκή χώρα που συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE — μια πρωτοβουλία που παρέχει στις καναδικές εταιρείες προνομιακή πρόσβαση στις αμυντικές προμήθειες — και διαθέτει συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με την ΕΕ, η οποία καταργεί τους δασμούς σε περίπου 99% των αγαθών. Ωστόσο, η συμφωνία εξακολουθεί να χρειάζεται επικύρωση από 10 κράτη-μέλη της ΕΕ.

Τυχόν νέοι αμερικανικοί δασμοί στην ΕΕ θα δοκίμαζαν το εμπορικό πλαίσιο που συμφώνησαν πέρυσι η Ουάσιγκτον και οι Βρυξέλλες, το οποίο προβλέπει ανώτατο όριο δασμών 15% στις περισσότερες εξαγωγές της ΕΕ προς τις ΗΠΑ.