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Τραμπ και Πούτιν σημείωσαν «μεγάλη πρόοδο» στις συνομιλίες - Συμφωνία για συνάντηση στη Βουδαπέστη
Ειδήσεις
21:12 - 16 Οκτ 2025

Τραμπ και Πούτιν σημείωσαν «μεγάλη πρόοδο» στις συνομιλίες - Συμφωνία για συνάντηση στη Βουδαπέστη

Reporter.gr Newsroom
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Μετά από μια «πολύ εποικοδομητική» τηλεφωνική επικοινωνία, η οποία διήρκησε πάνω από μία ώρα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, και ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, συμφώνησαν να πραγματοποιήσουν συνάντηση κορυφής στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας. Η συνομιλία των δύο ηγετών αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αφού έρχεται μία μόλις ημέρα πριν την συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι. 

«Μεγάλη πρόοδος σημειώθηκε στη σημερινή τηλεφωνική συνομιλία», ανέφερε ο Τραμπ, υπογραμμίζοντας ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν εκτενώς τις προοπτικές εμπορικών σχέσεων μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών, «μετά τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία».

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, σύμφωνα με τον Τραμπ, ο Πούτιν εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τη Μελάνια Τραμπ για τη συμβολή της σε πρωτοβουλίες υπέρ των παιδιών. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη σύσταση αντιπροσωπειών που θα προετοιμάσουν το έδαφος για τη συνάντηση των δύο ηγετών.

Της αμερικανικής αντιπροσωπείας θα ηγηθεί ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ενώ, όπως σημείωσε ο Τραμπ, η συνάντηση των ομάδων εργασίας θα πραγματοποιηθεί εντός της επόμενης εβδομάδας.

Η ημερομηνία και οι λεπτομέρειες της συνάντησης αναμένεται να οριστικοποιηθούν τις επόμενες ημέρες, με την Ουγγαρία, στενή σύμμαχο τόσο της Ρωσίας όσο και των Ηνωμένων Πολιτειών υπό την κυβέρνηση Όρμπαν, να αναλαμβάνει ρόλο γέφυρας στον διάλογο.

Πιο αναλυτικά, ο Τραμπ ανέφερε στην ανάρτηση του: «Μόλις ολοκλήρωσα την τηλεφωνική μου συνομιλία με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, και ήταν ιδιαίτερα παραγωγική. Ο πρόεδρος Πούτιν με συνεχάρη, καθώς και τις Ηνωμένες Πολιτείες, για το Μεγάλο Επίτευγμα της Ειρήνης στη Μέση Ανατολή — κάτι που, όπως είπε, ο κόσμος ονειρευόταν εδώ και αιώνες. Πιστεύω πράγματι ότι αυτή η επιτυχία στη Μέση Ανατολή θα βοηθήσει στις διαπραγματεύσεις μας για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Ο πρόεδρος Πούτιν ευχαρίστησε την Πρώτη Κυρία, Μελάνια, για τη συμβολή της σε δράσεις υπέρ των παιδιών. Ήταν ιδιαίτερα ευγνώμων και είπε ότι αυτές οι πρωτοβουλίες θα συνεχιστούν. Συζητήσαμε επίσης εκτενώς για το εμπόριο μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών, μετά το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία.

Στο τέλος της συνομιλίας, συμφωνήσαμε να υπάρξει συνάντηση υψηλόβαθμων συμβούλων μας την επόμενη εβδομάδα. Της αμερικανικής αντιπροσωπείας θα ηγηθεί ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μαζί με διάφορους άλλους αξιωματούχους που θα οριστούν. Η τοποθεσία της συνάντησης θα καθοριστεί.

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος Πούτιν κι εγώ θα συναντηθούμε σε συμφωνημένο τόπο, στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, για να δούμε εάν μπορούμε να φέρουμε αυτόν τον “ατιμωτικό” πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στο τέλος του.

Αύριο θα συναντηθώ με τον πρόεδρο Ζελένσκι στο Οβάλ Γραφείο, όπου θα συζητήσουμε για τη συνομιλία μου με τον πρόεδρο Πούτιν και για πολλά ακόμη. Πιστεύω ότι σημειώθηκε μεγάλη πρόοδος με τη σημερινή τηλεφωνική επικοινωνία».

Η Μόσχα επιβεβαίωσε το θετικό κλίμα

Στο μεταξύ, ο κορυφαίος Ρώσος διαπραγματευτής Κιρίλ Ντμίτριεφ δήλωσε ότι η τηλεφωνική επικοινωνία ήταν «θετική και παραγωγική».

«Μια σημαντική για τον κόσμο, θετική και παραγωγική τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Προέδρου Πούτιν και του Προέδρου Τραμπ, με σαφή επόμενα βήματα», έγραψε ο Ντμίτριεφ, στενός συνεργάτης του Πούτιν, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Πάντως, ο ρώσος πρόεδρος προειδοποίησε σήμερα τον αμερικανό ομόλογό του πως η παράδοση πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία, παρότι δεν μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες, θα αποτελούσε πλήγμα τόσο για την ειρηνευτική διαδικασία όσο και για τις σχέσεις μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον, όπως δήλωσε ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ σε δημοσιογράφους.

Ο Ουσακόφ είπε πως η τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν-Τραμπ διήρκεσε σχεδόν δυόμισι ώρες και έγινε με πρωτοβουλία του ρώσου προέδρου.

Τελευταία τροποποίηση στις 16/10/2025 - 22:39
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