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Τραμπ: «Παράνομος ναρκοηγέτης» ο πρόεδρος της Κολομβίας – Απειλές για αναστολή της αμερικανικής βοήθειας
Ειδήσεις
19:08 - 19 Οκτ 2025

Τραμπ: «Παράνομος ναρκοηγέτης» ο πρόεδρος της Κολομβίας – Απειλές για αναστολή της αμερικανικής βοήθειας

Reporter.gr Newsroom
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Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε σήμερα (Κυριακή, 19/10) την αναστολή της οικονομικής βοήθειας προς την Κολομβία, κατηγορώντας τον πρόεδρο Γουστάβο Πέτρο ότι αποτυγχάνει να καταπολεμήσει το λαθρεμπόριο ναρκωτικών.

Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε: «Από σήμερα, αυτές οι πληρωμές ή οποιαδήποτε άλλη μορφή βοήθειας δεν θα καταβάλλονται» στην Κολομβία, χωρίς να διευκρινίσει ποια ακριβώς επιδοτήσεις ή βοήθεια εννοεί.

Επιπλέον, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον Πέτρο «παράνομο ναρκοηγέτη», ισχυριζόμενος ότι «δεν κάνει τίποτα για να σταματήσει» την παραγωγή ναρκωτικών στη χώρα. Επεσήμανε ότι ο σκοπός αυτής της παραγωγής είναι η πώληση τεράστιων ποσοτήτων ναρκωτικών στις ΗΠΑ, προκαλώντας «θάνατο, καταστροφή και χάος».

Η αντίδραση του Αμερικανού προέδρου ήρθε μετά τις αιχμές του Πέτρο, ο οποίος δήλωσε το Σάββατο (18/10) ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις παραβίασαν τα χωρικά ύδατα της Κολομβίας και σκότωσαν έναν ψαρά κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεών τους στην Καραϊβική. Τις επιχειρήσεις αυτές, ωστόσο, η Ουάσινγκτον τις παρουσίασε ως εκστρατεία κατά των ναρκωτικών.

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