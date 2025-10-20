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Η ΕΕ θα σταματήσει σταδιακά τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου έως το 2028
Ειδήσεις
12:57 - 20 Οκτ 2025

Η ΕΕ θα σταματήσει σταδιακά τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου έως το 2028

Reporter.gr Newsroom
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Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ανακοίνωσε ότι συμφώνησε να τερματίσει σταδιακά τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου, με πλήρη απαγόρευση έως την 1η Ιανουαρίου του 2028.  

Η απόφαση - που ελήφθη απο την πλειοψηφία των κρατών-μελών - ανταποκρίνεται στην πρόθεση των υπουργών Ενέργειας να διαμορφώσουν μία κοινή στάση για την πλήρη απαγόρευση των εισαγωγών. Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε εκφράσει την επιδίωξή της για σταδιακή απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο, όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία,προκειμένου να μειώσει περαιτέρω την οικονομική εξάρτηση από τη Ρωσία και να αυξήσει την πίεση στο καθεστώς της Μόσχας.

Μέχρι στιγμής, η ΕΕ έχει επιβάλει πλήθος κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένων των απαγορεύσεων εισαγωγής άνθρακα και πετρελαίου, αλλά έχει διστάσει να διακόψει τη μεταφορά φυσικού αερίου καθώς πολλά κράτη μέλη -ιδίως στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη- είναι σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένα από τις ρωσικές προμήθειες φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι ρωσικές προμήθειες φυσικού αερίου εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν περίπου το 19% των συνολικών εισαγωγών φυσικού αερίου της ΕΕ το 2024.

Οι κυρώσεις

Τα 27 μέλη-κράτη μπορούν να προχωρήσουν σε κυρώσεις, χωρίς την εμπλοκή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προκειμένου η διαδικασία να προχωρήσει ταχύτερα.

Οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας είναι προσωρινές και μπορούν να αρθούν όταν τελειώσει ο πόλεμος και οι Βρυξέλλες δεν βλέπουν ποια λόγο επιβολής τους.

Τελευταία τροποποίηση στις 20/10/2025 - 13:02
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