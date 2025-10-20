Η ΕΕ θα σταματήσει σταδιακά τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου έως το 2028

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ανακοίνωσε ότι συμφώνησε να τερματίσει σταδιακά τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου, με πλήρη απαγόρευση έως την 1η Ιανουαρίου του 2028.

Η απόφαση - που ελήφθη απο την πλειοψηφία των κρατών-μελών - ανταποκρίνεται στην πρόθεση των υπουργών Ενέργειας να διαμορφώσουν μία κοινή στάση για την πλήρη απαγόρευση των εισαγωγών. Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε εκφράσει την επιδίωξή της για σταδιακή απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο, όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία,προκειμένου να μειώσει περαιτέρω την οικονομική εξάρτηση από τη Ρωσία και να αυξήσει την πίεση στο καθεστώς της Μόσχας.

Μέχρι στιγμής, η ΕΕ έχει επιβάλει πλήθος κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένων των απαγορεύσεων εισαγωγής άνθρακα και πετρελαίου, αλλά έχει διστάσει να διακόψει τη μεταφορά φυσικού αερίου καθώς πολλά κράτη μέλη -ιδίως στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη- είναι σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένα από τις ρωσικές προμήθειες φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι ρωσικές προμήθειες φυσικού αερίου εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν περίπου το 19% των συνολικών εισαγωγών φυσικού αερίου της ΕΕ το 2024.

Οι κυρώσεις

Τα 27 μέλη-κράτη μπορούν να προχωρήσουν σε κυρώσεις, χωρίς την εμπλοκή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προκειμένου η διαδικασία να προχωρήσει ταχύτερα.

Οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας είναι προσωρινές και μπορούν να αρθούν όταν τελειώσει ο πόλεμος και οι Βρυξέλλες δεν βλέπουν ποια λόγο επιβολής τους.