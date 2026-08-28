Νέα ήττα για Τραμπ: Απορρίφθηκε η προσπάθεια μεταφοράς της υπόθεσης «hush money» σε ομοσπονδιακό δικαστήριο

Ομοσπονδιακός δικαστής απέρριψε για ακόμη μία φορά την προσπάθεια του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να μεταφέρει από τα πολιτειακά δικαστήρια της Νέας Υόρκης σε ομοσπονδιακό δικαστήριο την ποινική υπόθεση «hush money», μια κίνηση που θα μπορούσε να διευκολύνει την ανατροπή της καταδίκης του.

Ο περιφερειακός δικαστής Άλβιν Χέλερσταϊν, σε απόφαση που εξέδωσε την Παρασκευή, έκρινε ότι οι λόγοι που επικαλέστηκε ο Τραμπ «ούτε είναι νέοι ούτε επαρκούν νομικά».

Ο Χέλερσταϊν είχε απορρίψει και στο παρελθόν το αίτημα του Τραμπ για μεταφορά της υπόθεσης. Ωστόσο, το περασμένο φθινόπωρο, ομοσπονδιακό εφετείο αποφάσισε ότι ο δικαστής έπρεπε να επανεξετάσει το ζήτημα υπό το πρίσμα της ιστορικής απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, τον Ιούλιο του 2024, σχετικά με την προεδρική ασυλία.

Ο δικαστής είχε ακούσει τον Φεβρουάριο τα επιχειρήματα των δικηγόρων του Τραμπ και των εισαγγελέων του γραφείου του εισαγγελέα του Μανχάταν, αλλά μέχρι τώρα δεν είχε εκδώσει απόφαση.

«Πρόκειται για ιδιωτική συμπεριφορά»

Στη νέα απόφασή του, ο Χέλερσταϊν επέμεινε στη θέση ότι οι πράξεις για τις οποίες κατηγορήθηκε ο Τραμπ στο πλαίσιο της πολιτειακής υπόθεσης αφορούν την ιδιωτική του ζωή και δεν συνδέονται με την άσκηση των καθηκόντων του ως προέδρου.

Όπως ανέφερε, η δίωξη αφορά την ιδιωτική συμπεριφορά του Τραμπ σχετικά με την επιστροφή χρημάτων που είχαν καταβληθεί ως «hush money» σε ηθοποιό ταινιών ενηλίκων. Σύμφωνα με τον δικαστή, η συγκεκριμένη συμπεριφορά, καθώς και τα επίμαχα αποδεικτικά στοιχεία, δεν έχουν ουσιαστική σχέση με την ομοσπονδιακή του ιδιότητα.

Ο Χέλερσταϊν υποστήριξε ακόμη ότι το να θεωρηθούν τα συγκεκριμένα γεγονότα ως πράξεις που σχετίζονται με το ομοσπονδιακό αξίωμα του προέδρου θα έδινε στον όρο μια τόσο ευρεία ερμηνεία ώστε ουσιαστικά να χάνει το νόημά του.

Ο Τραμπ προαναγγέλλει έφεση

Από την πλευρά της υπεράσπισης του Τραμπ έγινε γνωστό ότι ο πρώην και νυν πρόεδρος των ΗΠΑ θα ασκήσει «ισχυρή έφεση».

Σε δήλωσή του, εκπρόσωπος της νομικής ομάδας του υποστήριξε ότι η ιστορική απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για την προεδρική ασυλία, τα Συντάγματα των ΗΠΑ και της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, καθώς και η υφιστάμενη νομολογία, επιβάλλουν τη μεταφορά της υπόθεσης σε ομοσπονδιακό δικαστήριο και την άμεση ακύρωση και απόρριψή της.

Οι δικηγόροι του Τραμπ έχουν ασκήσει έφεση κατά της ποινικής καταδίκης του το 2024 για 34 κατηγορίες πλαστογράφησης επιχειρηματικών αρχείων, οι οποίες συνδέονται με τις πληρωμές προς τη Στόρμι Ντάνιελς κατά την προεκλογική εκστρατεία του 2016.

Η υπόθεση των 34 κατηγοριών

Οι προσπάθειες μεταφοράς της υπόθεσης σε ομοσπονδιακό δικαστήριο είχαν ξεκινήσει πριν ακόμη από τη διεξαγωγή της δίκης σε επίπεδο Πολιτείας. Στόχος της νομικής ομάδας του Τραμπ ήταν να εξεταστούν από ομοσπονδιακό δικαστήριο ζητήματα σχετικά με την υπεροχή του ομοσπονδιακού δικαίου και την προεδρική ασυλία.

Η μεταφορά θα μπορούσε επίσης να προσφέρει ταχύτερη διαδρομή για την προσφυγή της υπόθεσης στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

Παρά την ετυμηγορία ενοχής, ο Τραμπ καταδικάστηκε σε «unconditional discharge», δηλαδή σε απαλλαγή χωρίς επιβολή ποινής. Ως εκ τούτου, δεν του επιβλήθηκε κάποια ποινική κύρωση, ενώ η καταδίκη παρέμεινε ουσιαστικά χωρίς άμεσες συνέπειες για την ελευθερία ή τα περιουσιακά του στοιχεία. Ωστόσο, η υπόθεση τον κατέστησε τον πρώτο πρόεδρο στην αμερικανική ιστορία που καταδικάστηκε για κακούργημα.

Το επιχείρημα περί προεδρικής ασυλίας

Μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για την προεδρική ασυλία, οι δικηγόροι του Τραμπ επανέφεραν το αίτημά τους. Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου προβλέπει ότι οι πρόεδροι προστατεύονται από ποινική δίωξη για επίσημες πράξεις τους και ότι οι εισαγγελείς δεν μπορούν να χρησιμοποιούν ως αποδεικτικά στοιχεία πράξεις που εμπίπτουν στα επίσημα καθήκοντα του προέδρου, ακόμη και όταν διερευνούν φερόμενες ιδιωτικές αξιόποινες πράξεις.

Η υπεράσπιση του Τραμπ υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι ο ίδιος δεν μπορεί να διωχθεί για την υπόθεση των χρημάτων προς τη Στόρμι Ντάνιελς, επικαλούμενη την προεδρική ασυλία. Οι δικηγόροι του έχουν επισημάνει ότι ο Τραμπ επέστρεψε στον πρώην προσωπικό του δικηγόρο Μάικλ Κόεν τα χρήματα που είχαν καταβληθεί στο πλαίσιο της προσπάθειας συγκάλυψης της σχέσης με την Ντάνιελς, ενώ ο ίδιος βρισκόταν ήδη στον Λευκό Οίκο.

Ο Χέλερσταϊν απέρριψε το επιχείρημα, σημειώνοντας ότι οι συζητήσεις σχετικά με πληρωμές για τη συγκάλυψη της σχέσης του Τραμπ με τη Στόρμι Ντάνιελς δεν μπορούν να θεωρηθούν επίσημη προεδρική πράξη. Όπως έγραψε, μια εξωσυζυγική σχέση ή η συγκάλυψή της δεν εμπίπτει στον «εξωτερικό πυρήνα» των επίσημων προεδρικών αρμοδιοτήτων.

Η διαφωνία για τους συνεργάτες του Λευκού Οίκου

Ένα ακόμη ζήτημα που έθεσε η υπεράσπιση αφορά στοιχεία σχετικά με ενέργειες συνεργατών του Λευκού Οίκου, τα οποία, σύμφωνα με τους δικηγόρους του Τραμπ, παρουσιάστηκαν στη δίκη ως αποδεικτικά στοιχεία για πράξεις που ο ίδιος φέρεται να διέπραξε ως ιδιώτης και όχι ως πρόεδρος.

Ο Χέλερσταϊν διαφώνησε και σε αυτό το σημείο, επισημαίνοντας ότι ένας προεδρικός βοηθός μπορεί να ασχολείται με ανεπίσημες και προσωπικές υποθέσεις του προέδρου.

Παράλληλα, ο δικαστής έκρινε ότι ο Τραμπ καθυστέρησε υπερβολικά να υποβάλει το νέο αίτημα μεταφοράς της υπόθεσης σε ομοσπονδιακό δικαστήριο. Όπως ανέφερε, η καθυστέρηση αποτέλεσε «κατεξοχήν στρατηγική απόφαση» και το γεγονός ότι ο Τραμπ εκ των υστέρων θεώρησε λανθασμένη την επιλογή του δεν αρκεί για να δικαιολογήσει την αλλαγή της διαδικασίας.

Ο Χέλερσταϊν είχε προειδοποιήσει ήδη από τον Φεβρουάριο για το συγκεκριμένο ζήτημα, λέγοντας προς την πλευρά του Τραμπ ότι είχε κάνει μια επιλογή και ουσιαστικά είχε επιχειρήσει να έχει «δύο ευκαιρίες» για την ίδια υπόθεση.

Η έφεση της καταδίκης του Τραμπ εξακολουθεί να εξελίσσεται στα πολιτειακά δικαστήρια της Νέας Υόρκης. Εφόσον δεν δικαιωθεί στα κατώτερα επίπεδα της εφετειακής διαδικασίας, η υπόθεση θα μπορούσε να φτάσει στο Ανώτατο Δικαστήριο της Πολιτείας της Νέας Υόρκης και, υπό προϋποθέσεις, ακόμη και στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.