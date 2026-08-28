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Πούτιν–Σι: Στο επίκεντρο ο Power of Siberia 2 και τα 50 δισ. κυβικά μέτρα αερίου
Ειδήσεις
23:12 - 28 Αυγ 2026

Πούτιν–Σι: Στο επίκεντρο ο Power of Siberia 2 και τα 50 δισ. κυβικά μέτρα αερίου

Reporter.gr Newsroom
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Στο επίκεντρο των συνομιλιών του Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Σι Τζινπίνγκ αναμένεται να βρεθεί ο αγωγός φυσικού αερίου Power of Siberia 2, κατά τη συνάντηση των δύο ηγετών την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης, στην Μπισκέκ του Κιργιστάν.

Όπως δήλωσε ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Γιούρι Ουσακόφ, οι δύο πρόεδροι θα συζητήσουν μεταξύ άλλων την πορεία του φιλόδοξου ενεργειακού έργου, το οποίο προβλέπει την κατασκευή αγωγού μήκους περίπου 2.600 χιλιομέτρων.

Ο Power of Siberia 2 σχεδιάζεται να μεταφέρει έως και 50 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως από τα κοιτάσματα της Σιβηρίας προς την Κίνα, μέσω της Μογγολίας.

Ωστόσο, η υλοποίηση του έργου παραμένει σε εκκρεμότητα, καθώς Ρωσία και Κίνα δεν έχουν καταλήξει σε συμφωνία για την τιμή του φυσικού αερίου. Οι σχετικές διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και αρκετά χρόνια, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία.

Η συνάντηση Πούτιν – Σι αναμένεται να ενταχθεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο επαφών του Ρώσου προέδρου στο περιθώριο της συνόδου στην Μπισκέκ.

Σύμφωνα με τον Ουσακόφ, ο Πούτιν θα έχει επίσης συνομιλίες με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με την ατζέντα να περιλαμβάνει την κατάσταση στη Μαύρη Θάλασσα και τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία.

Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί με τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι και τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, στο πλαίσιο των επαφών που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της συνόδου.

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