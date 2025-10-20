Το Erasmus ξεκίνησε με μια απόρριψη: Η ιστορία και το αποτύπωμα της Σοφίας Κοράντι

Στα τέλη της δεκαετίας του '50, η Σοφία Κοράντι είχε σπουδάσει για έναν χρόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, ως υπότροφος του προγράμματος Fulbright στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης. Όταν επέστρεψε στην Ιταλία, αντιμετώπισε προβλήματα: Κανείς δεν ήθελε να αναγνωρίσει τις εξετάσεις και τα μαθήματα που είχε παρακολουθήσει.

Μέσα από αυτή την εμπειρία γεννήθηκε η ιδέα της για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών, ώστε τέτοιου είδους προβλήματα να μην υπάρχουν πλέον. Έτσι μπήκαν τα θεμέλια για το πρόγραμμα "Erasmus". Πλέον, η "Μάμα Έρασμους" έφυγε από τη ζωή. Η νομικός και παιδαγωγός πέθανε σε ηλικία 91 ετών στην πατρίδα της, τη Ρώμη, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της μέσω της ιστοσελίδας της.

Η κηδεία θα λάβει χώρα τη Δευτέρα (20/10). Ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, τίμησε τη μνήμη της λέγοντας ότι συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση μιας "Γενιάς της Ευρώπης". Ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι η Ιταλίδα με την ιδέα της αντιπροσωπεύει μια ευρωπαϊκή νεολαία "που συναντιέται και εμπλουτίζεται μέσα από τις διαφορές της".

Από την ιδέα της Κοράντι προέκυψε το 1987 το πρόγραμμα "Erasmus" της ΕΕ, το οποίο από τότε έχει χρησιμοποιηθεί από περισσότερους από 15 εκατομμύρια ανθρώπους. Αυτό της χάρισε και το προσωνύμιο "Μάμα Έρασμους". Μέχρι και το 2022, περίπου ένα εκατομμύριο φοιτητές από τη Γερμανία είχαν χρηματοδοτηθεί μέσω του προγράμματος για να σπουδάσουν ένα ή περισσότερα εξάμηνα στο εξωτερικό.

Και αυτό ενδεχομένως όχι μόνο για ακαδημαϊκή εξέλιξη. "Υπάρχει ένα εκατομμύριο μωρά Erasmus", είχε δηλώσει με περηφάνια το 2014 η τότε Επίτροπος Εκπαίδευσης της ΕΕ, Ανδρούλλα Βασιλείου. Μια μελέτη εκείνης της εποχής επιβεβαίωσε και τον υψηλό παράγοντα φλερτ: σύμφωνα με μια διαδικτυακή έρευνα σε 34 ευρωπαϊκές χώρες, ένας στους τέσσερις φοιτητές του Erasmus είχε βρει νέο έρωτα κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο εξωτερικό. Στην έρευνα συμμετείχαν περισσότεροι από 75.000 φοιτητές και απόφοιτοι.

Όσον αφορά το προσωνύμιό της, η Σοφία Κοράντι είχε δηλώσει πριν μερικά χρόνια στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι της άρεσε: "Μου θυμίζει τα παλιά οικογενειακά εστιατόρια με ονόματα όπως ‘Mamma Tere’ ή ‘Mamma Ros’." Το όνομα του προγράμματος προέρχεται από τον Ολλανδό ουμανιστή και λόγιο Έρασμο από το Ρότερνταμ (περ. 1466/67 – 1536).

Στο μεταξύ, το πρόγραμμα έχει επεκταθεί πολύ πέρα από τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιλαμβάνει και άλλες χώρες. Από το 2014 και μετά, υπό τον ανανεωμένο τίτλο "Erasmus+", μπορούν να συμμετέχουν και μαθήτριες και μαθητές, εκπαιδευόμενοι, νέοι που συμμετέχουν σε άτυπες μορφές εκπαίδευσης, καθώς και ενήλικες στην εκπαίδευση ενηλίκων. Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα στηρίζει τους συμμετέχοντες στην προσπάθειά τους να μεταβούν στο εξωτερικό και βοηθά επίσης στη χρηματοδότηση πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις.